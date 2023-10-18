https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903700348.html

Небензя выразил сожаление о потерянном времени ООН и непринятой резолюции

Небензя выразил сожаление о потерянном времени ООН и непринятой резолюции - РИА Новости, 18.10.2023

Небензя выразил сожаление о потерянном времени ООН и непринятой резолюции

Россия сожалеет, что Совбез ООН потерял время, не приняв в понедельник проект резолюции РФ с призывом к немедленному прекращению огня в зоне... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:30

2023-10-18T20:30

2023-10-18T20:30

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 18 окт – РИА Новости. Россия сожалеет, что Совбез ООН потерял время, не приняв в понедельник проект резолюции РФ с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил на заседании Совбеза постпред РФ Василий Небензя. "Шестнадцатого октября многие члены Совета пытались отговорить нас от голосования по нашему гуманитарному и деполитизированному проекту резолюции. Нас просили подождать 24 часа с тем, чтобы мы смогли представить консенсусный проект резолюции. Мы с этим не согласились и правильно сделали, поскольку в итоге спустя два дня на голосование внесен проект с небольшими, но весьма спорными изменениями", - сказал Небензя перед голосованием в среду по бразильскому проекту резолюции, который в итоге не был принят из-за вето США. "Сожалеем, что в итоге Совет потратил впустую драгоценные 36 часов, за которые количество погибших выросло еще больше", - указал постпред. Он напомнил об ударе по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник. "На этом фоне бездействие со стороны Совета безопасности выглядит неприглядным. Мы еще вчера предупреждали коллег, что терять время нельзя", - отметил постпред. "Каждый, кто в понедельник не поддержал наш проект гуманитарной резолюции с призывом к немедленному прекращению огня, должен осознавать, что несет часть ответственности за произошедшее в Газе", - подчеркнул Небензя. По его словам, представленный Бразилией на голосование в среду проект не помог бы избежать повторения этой трагедии. В нем не было прямого призыва к прекращению огня, отметил постпред. "Эта важнейшая для деэскалации "ситуации на земле" формулировка заменена призывом к гуманитарным паузам, к тому же ограниченным исключительно обеспечением беспрепятственного гумдоступа ооновским агентствам. Но это не одно и то же. "Гуманитарные паузы" не помогут остановить кровопролитие. Это способно сделать только прекращение огня", - заявил Небензя. Он добавил, что РФ предложила две поправки к бразильскому тексту, и предупредил, что если предложенные поправки не войдут в текст документа, он не будет способствовать выправлению катастрофической гуманитарной ситуации в Газе, а лишь усугубит раскол среди членов СБ и поляризует позиции стран-членов международного сообщества. В итоге СБ ООН не принял поправки РФ к бразильскому проекту.

https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903690683.html

https://ria.ru/20231018/diplomatiya-1903663566.html

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в мире, сша, бразилия, россия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году