https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903674013.html

Постпред Китая: трудно поверить в блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН

Постпред Китая: трудно поверить в блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН - РИА Новости, 18.10.2023

Постпред Китая: трудно поверить в блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН

Китай шокирован тем, что США наложили вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:14

2023-10-18T18:14

2023-10-18T18:14

в мире

бразилия

китай

сша

чжан цзюнь

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 18 окт – РИА Новости. Китай шокирован тем, что США наложили вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь."Мы должны сказать, что мы шокированы. Трудно в это поверить. Российская резолюция была посвящена защите гражданского населения, многие страны ее поддержали. И тогда против той резолюции также проголосовали, объяснив это тем, что нужно дать время для рассмотрения резолюции, которую представила Бразилия. Коллеги согласились с просьбой и перенесли заседание", - сказал Чжан Цзюнь."И за последние 40 с лишним часов не было высказано возражений по бразильскому проекту, и мы надеялись, что сегодня проголосуют за эту резолюцию. В результаты голосования трудно поверить", - добавил он.Ранее США наложили вето на проект резолюции Бразилии.Ранее Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержалось осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержался призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе не было отдельного призыва прекратить огонь, но проект призывал к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению заложников.

https://ria.ru/20231018/diplomatiya-1903663566.html

https://ria.ru/20231018/blokirovka-1903663699.html

бразилия

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бразилия, китай, сша, чжан цзюнь, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году