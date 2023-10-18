Постпред Китая: трудно поверить в блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН
Чжан Цзюнь: КНР шокирована непринятием в СБ ООН резолюции Бразилии по Газе
© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
ООН, 18 окт – РИА Новости. Китай шокирован тем, что США наложили вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
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"Мы должны сказать, что мы шокированы. Трудно в это поверить. Российская резолюция была посвящена защите гражданского населения, многие страны ее поддержали. И тогда против той резолюции также проголосовали, объяснив это тем, что нужно дать время для рассмотрения резолюции, которую представила Бразилия. Коллеги согласились с просьбой и перенесли заседание", - сказал Чжан Цзюнь.
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"И за последние 40 с лишним часов не было высказано возражений по бразильскому проекту, и мы надеялись, что сегодня проголосуют за эту резолюцию. В результаты голосования трудно поверить", - добавил он.
Ранее США наложили вето на проект резолюции Бразилии.
Ранее Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержалось осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержался призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе не было отдельного призыва прекратить огонь, но проект призывал к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению заложников.