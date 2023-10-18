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Постпред Китая: трудно поверить в блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН - РИА Новости, 18.10.2023
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18:14 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903674013.html
Постпред Китая: трудно поверить в блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН
Постпред Китая: трудно поверить в блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН - РИА Новости, 18.10.2023
Постпред Китая: трудно поверить в блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН
Китай шокирован тем, что США наложили вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:14
2023-10-18T18:14
в мире
бразилия
китай
сша
чжан цзюнь
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 18 окт – РИА Новости. Китай шокирован тем, что США наложили вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь."Мы должны сказать, что мы шокированы. Трудно в это поверить. Российская резолюция была посвящена защите гражданского населения, многие страны ее поддержали. И тогда против той резолюции также проголосовали, объяснив это тем, что нужно дать время для рассмотрения резолюции, которую представила Бразилия. Коллеги согласились с просьбой и перенесли заседание", - сказал Чжан Цзюнь."И за последние 40 с лишним часов не было высказано возражений по бразильскому проекту, и мы надеялись, что сегодня проголосуют за эту резолюцию. В результаты голосования трудно поверить", - добавил он.Ранее США наложили вето на проект резолюции Бразилии.Ранее Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержалось осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержался призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе не было отдельного призыва прекратить огонь, но проект призывал к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению заложников.
https://ria.ru/20231018/diplomatiya-1903663566.html
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в мире, бразилия, китай, сша, чжан цзюнь, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бразилия, Китай, США, Чжан Цзюнь, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Постпред Китая: трудно поверить в блокировку США резолюции по Газе в СБ ООН

Чжан Цзюнь: КНР шокирована непринятием в СБ ООН резолюции Бразилии по Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Читать ria.ru в
ООН, 18 окт – РИА Новости. Китай шокирован тем, что США наложили вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
«
"Мы должны сказать, что мы шокированы. Трудно в это поверить. Российская резолюция была посвящена защите гражданского населения, многие страны ее поддержали. И тогда против той резолюции также проголосовали, объяснив это тем, что нужно дать время для рассмотрения резолюции, которую представила Бразилия. Коллеги согласились с просьбой и перенесли заседание", - сказал Чжан Цзюнь.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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«
"И за последние 40 с лишним часов не было высказано возражений по бразильскому проекту, и мы надеялись, что сегодня проголосуют за эту резолюцию. В результаты голосования трудно поверить", - добавил он.
Ранее США наложили вето на проект резолюции Бразилии.
Ранее Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержалось осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержался призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе не было отдельного призыва прекратить огонь, но проект призывал к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению заложников.
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В миреБразилияКитайСШАЧжан ЦзюньООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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