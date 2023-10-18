https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903660015.html

СБ ООН не принял поправку России к резолюции Бразилии по Ближнему Востоку

СБ ООН не принял поправку России к резолюции Бразилии по Ближнему Востоку - РИА Новости, 18.10.2023

СБ ООН не принял поправку России к резолюции Бразилии по Ближнему Востоку

СБ ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:27

2023-10-18T17:27

2023-10-18T18:12

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ООН, 18 окт – РИА Новости. СБ ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст призыв к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня, передает корреспондент РИА Новости.Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывает отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержится призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе нет отдельного призыва прекратить огонь, но проект призывает к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Кроме того, проект резолюции призывает все стороны полностью исполнять обязательства по гуманитарному праву, в том числе обеспечивать защиту мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Стороны призывают соблюдать максимальную сдержанность.Поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, бразилия, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль