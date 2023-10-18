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СБ ООН не принял поправку России к резолюции Бразилии по Ближнему Востоку - РИА Новости, 18.10.2023
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17:27 18.10.2023 (обновлено: 18:12 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903660015.html
СБ ООН не принял поправку России к резолюции Бразилии по Ближнему Востоку
СБ ООН не принял поправку России к резолюции Бразилии по Ближнему Востоку - РИА Новости, 18.10.2023
СБ ООН не принял поправку России к резолюции Бразилии по Ближнему Востоку
СБ ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:27
2023-10-18T18:12
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ООН, 18 окт – РИА Новости. СБ ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст призыв к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня, передает корреспондент РИА Новости.Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывает отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержится призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе нет отдельного призыва прекратить огонь, но проект призывает к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Кроме того, проект резолюции призывает все стороны полностью исполнять обязательства по гуманитарному праву, в том числе обеспечивать защиту мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Стороны призывают соблюдать максимальную сдержанность.Поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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в мире, бразилия, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Бразилия, Россия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
СБ ООН не принял поправку России к резолюции Бразилии по Ближнему Востоку

СБ ООН не принял поправку РФ к резолюции Бразилии по ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Читать ria.ru в
ООН, 18 окт – РИА Новости. СБ ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст призыв к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня, передает корреспондент РИА Новости.
Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывает отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержится призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе нет отдельного призыва прекратить огонь, но проект призывает к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Кроме того, проект резолюции призывает все стороны полностью исполнять обязательства по гуманитарному праву, в том числе обеспечивать защиту мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Стороны призывают соблюдать максимальную сдержанность.
Поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреБразилияРоссияООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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