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Американский ревизор возглавил группу по использованию Киевом помощи - РИА Новости, 18.10.2023
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01:44 18.10.2023 (обновлено: 01:47 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/revizor-1903488169.html
Американский ревизор возглавил группу по использованию Киевом помощи
Американский ревизор возглавил группу по использованию Киевом помощи - РИА Новости, 18.10.2023
Американский ревизор возглавил группу по использованию Киевом помощи
Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч со среды возглавит группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T01:44
2023-10-18T01:47
украина
сша
россия
сергей лавров
саманта пауэр
кевин маккарти
нато
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч со среды возглавит группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь. О соответствующем назначении писало украинское издание "Страна.ua" в сентябре. Отмечалось, что к исполнению обязанностей Сторч приступит со среды, 18 октября. Инспектор из Пентагона будет контролировать использование помощи в 113 миллиардов долларов, отправленной Украине и другим странам, начиная с февраля прошлого года. Также он будет готовить ежеквартальные отчеты, доступные общественности. Контролировать оказываемую помощь США Украине затруднительно, в частности, из-за уровня коррупции и масштаба денежных потоков. К примеру, в обзоре генерального инспектора госдепартамента США говорится, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Штатами помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля. Глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр рассказывала о сложностях с отслеживанием денежных потоков, которые США направляют Киеву в качестве поддержки. Причина, по ее словам, в самом масштабе денег. По данным американских СМИ, общая военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. При этом ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231016/ukraina-1903104927.html
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украина, сша, россия, сергей лавров, саманта пауэр, кевин маккарти, нато, пентагон, в мире
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Саманта Пауэр, Кевин Маккарти, НАТО, Пентагон, В мире
Американский ревизор возглавил группу по использованию Киевом помощи

Генинспектор Пентагона Сторч возглавил группу по использованию Киевом помощи

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч со среды возглавит группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь.
О соответствующем назначении писало украинское издание "Страна.ua" в сентябре. Отмечалось, что к исполнению обязанностей Сторч приступит со среды, 18 октября. Инспектор из Пентагона будет контролировать использование помощи в 113 миллиардов долларов, отправленной Украине и другим странам, начиная с февраля прошлого года. Также он будет готовить ежеквартальные отчеты, доступные общественности.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Минфин США заявил, что Запад не может позволить Украине проиграть
16 октября, 17:12
Контролировать оказываемую помощь США Украине затруднительно, в частности, из-за уровня коррупции и масштаба денежных потоков. К примеру, в обзоре генерального инспектора госдепартамента США говорится, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Штатами помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.
Глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр рассказывала о сложностях с отслеживанием денежных потоков, которые США направляют Киеву в качестве поддержки. Причина, по ее словам, в самом масштабе денег.
По данным американских СМИ, общая военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов.
При этом ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC
16 октября, 01:31
 
УкраинаСШАРоссияСергей ЛавровСаманта ПауэрКевин МаккартиНАТОПентагонВ мире
 
 
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