https://ria.ru/20231018/revizor-1903488169.html

Американский ревизор возглавил группу по использованию Киевом помощи

Американский ревизор возглавил группу по использованию Киевом помощи - РИА Новости, 18.10.2023

Американский ревизор возглавил группу по использованию Киевом помощи

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч со среды возглавит группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:44

2023-10-18T01:44

2023-10-18T01:47

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч со среды возглавит группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь. О соответствующем назначении писало украинское издание "Страна.ua" в сентябре. Отмечалось, что к исполнению обязанностей Сторч приступит со среды, 18 октября. Инспектор из Пентагона будет контролировать использование помощи в 113 миллиардов долларов, отправленной Украине и другим странам, начиная с февраля прошлого года. Также он будет готовить ежеквартальные отчеты, доступные общественности. Контролировать оказываемую помощь США Украине затруднительно, в частности, из-за уровня коррупции и масштаба денежных потоков. К примеру, в обзоре генерального инспектора госдепартамента США говорится, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Штатами помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля. Глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр рассказывала о сложностях с отслеживанием денежных потоков, которые США направляют Киеву в качестве поддержки. Причина, по ее словам, в самом масштабе денег. По данным американских СМИ, общая военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. При этом ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231016/ukraina-1903104927.html

https://ria.ru/20231016/otnoshenie-1902960728.html

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украина, сша, россия, сергей лавров, саманта пауэр, кевин маккарти, нато, пентагон, в мире