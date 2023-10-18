https://ria.ru/20231018/retsidivist-1903491354.html

Устроивший побег хабаровский рецидивист проехал 70 километров на попутках

Устроивший побег хабаровский рецидивист проехал 70 километров на попутках - РИА Новости, 18.10.2023

Устроивший побег хабаровский рецидивист проехал 70 километров на попутках

Сбежавший из помещения для нарушителей исправительного центра в Хабаровском крае, осужденный за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего, в ходе... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T02:48

2023-10-18T02:48

2023-10-18T02:48

россия

хабаровск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Сбежавший из помещения для нарушителей исправительного центра в Хабаровском крае, осужденный за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего, в ходе побега проехал свыше 70 километров на попутных автомобилях и скрывался в лесу в Хабаровске, сообщает МВД Медиа. В понедельник представитель регионального УФСИН РФ рассказал РИА Новости, что осужденный к принудительным работам, отбывающий наказание в исправительном центре (УФИЦ) при предприятии в поселке Хор района имени Лазо, сбежал из помещения для нарушителей. Он отбывал наказание по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Во вторник в УФИН сообщили, что беглеца поймали. Ему грозит дополнительный срок и изменение вида наказания. "Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску получили информацию о том, что 38-летний житель посёлка Де-Кастри… находится в краевом центре, … мог прятаться вблизи улицы Большой. Стражи правопорядка обнаружили и задержали разыскиваемого в лесополосе в черте города. Сопротивления он не оказывал. Злоумышленник пояснил, что после побега он преодолел более 70 километров на попутных автомобилях", - говорится в сообщении. В Хабаровске он планировал скрываться и дальше. По данным полиции, ранее беглец неоднократно был судим за кражи, угон, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

https://ria.ru/20230722/porsche-1885650462.html

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россия, хабаровск, происшествия