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Устроивший побег хабаровский рецидивист проехал 70 километров на попутках - РИА Новости, 18.10.2023
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02:48 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/retsidivist-1903491354.html
Устроивший побег хабаровский рецидивист проехал 70 километров на попутках
Устроивший побег хабаровский рецидивист проехал 70 километров на попутках - РИА Новости, 18.10.2023
Устроивший побег хабаровский рецидивист проехал 70 километров на попутках
Сбежавший из помещения для нарушителей исправительного центра в Хабаровском крае, осужденный за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего, в ходе... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T02:48
2023-10-18T02:48
россия
хабаровск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Сбежавший из помещения для нарушителей исправительного центра в Хабаровском крае, осужденный за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего, в ходе побега проехал свыше 70 километров на попутных автомобилях и скрывался в лесу в Хабаровске, сообщает МВД Медиа. В понедельник представитель регионального УФСИН РФ рассказал РИА Новости, что осужденный к принудительным работам, отбывающий наказание в исправительном центре (УФИЦ) при предприятии в поселке Хор района имени Лазо, сбежал из помещения для нарушителей. Он отбывал наказание по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Во вторник в УФИН сообщили, что беглеца поймали. Ему грозит дополнительный срок и изменение вида наказания. "Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску получили информацию о том, что 38-летний житель посёлка Де-Кастри… находится в краевом центре, … мог прятаться вблизи улицы Большой. Стражи правопорядка обнаружили и задержали разыскиваемого в лесополосе в черте города. Сопротивления он не оказывал. Злоумышленник пояснил, что после побега он преодолел более 70 километров на попутных автомобилях", - говорится в сообщении. В Хабаровске он планировал скрываться и дальше. По данным полиции, ранее беглец неоднократно был судим за кражи, угон, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
https://ria.ru/20230722/porsche-1885650462.html
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россия, хабаровск, происшествия
Россия, Хабаровск, Происшествия
Устроивший побег хабаровский рецидивист проехал 70 километров на попутках

Сбежавший из хабаровского исправцентра рецидивист ехал 70 километров на попутках

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора временного содержания
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Сбежавший из помещения для нарушителей исправительного центра в Хабаровском крае, осужденный за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего, в ходе побега проехал свыше 70 километров на попутных автомобилях и скрывался в лесу в Хабаровске, сообщает МВД Медиа.
В понедельник представитель регионального УФСИН РФ рассказал РИА Новости, что осужденный к принудительным работам, отбывающий наказание в исправительном центре (УФИЦ) при предприятии в поселке Хор района имени Лазо, сбежал из помещения для нарушителей. Он отбывал наказание по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Во вторник в УФИН сообщили, что беглеца поймали. Ему грозит дополнительный срок и изменение вида наказания.
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22 июля, 10:06
"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску получили информацию о том, что 38-летний житель посёлка Де-Кастри… находится в краевом центре, … мог прятаться вблизи улицы Большой. Стражи правопорядка обнаружили и задержали разыскиваемого в лесополосе в черте города. Сопротивления он не оказывал. Злоумышленник пояснил, что после побега он преодолел более 70 километров на попутных автомобилях", - говорится в сообщении.
В Хабаровске он планировал скрываться и дальше.
По данным полиции, ранее беглец неоднократно был судим за кражи, угон, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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РоссияХабаровскПроисшествия
 
 
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