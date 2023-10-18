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СК проверяет информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Новороссийске - РИА Новости, 18.10.2023
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14:26 18.10.2023 (обновлено: 14:48 18.10.2023)
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СК проверяет информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Новороссийске
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Новороссийске - РИА Новости, 18.10.2023
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Новороссийске
СК организовал проверку после того, как мужчина в лифте в Новороссийске на Кубани толкнул мальчика-аутиста, доведя его до истерики. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:26
2023-10-18T14:48
происшествия
новороссийск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. СК организовал проверку после того, как мужчина в лифте в Новороссийске на Кубани толкнул мальчика-аутиста, доведя его до истерики. Ранее в сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, где видно, как в лифт заходит ребенок с дедушкой и мужчина. Мальчик перемещался по кабине и случайно задел мужчину, который в ответ грубо оттолкнул ребенка. Ребенок спрятался за спину дедушки. В Telegram-канале "Супер Новости Новороссийска" мама 10-летнего ребенка рассказала, что ее сын - аутист, после случившегося мальчик был напуган, у него началась истерика. "По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску незамедлительно организована проверка. В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
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новороссийск
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происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новороссийск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Новороссийске

В Новороссийске мужчина толкнул мальчика-аутиста в лифте, СК проводит проверку

© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю/ВКонтактеКадр с камер видеонаблюдения, где видно как ребенок с дедушкой и мужчиной зашли в лифт
Кадр с камер видеонаблюдения, где видно как ребенок с дедушкой и мужчиной зашли в лифт - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю/ВКонтакте
Кадр с камер видеонаблюдения, где видно как ребенок с дедушкой и мужчиной зашли в лифт
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. СК организовал проверку после того, как мужчина в лифте в Новороссийске на Кубани толкнул мальчика-аутиста, доведя его до истерики.
Ранее в сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, где видно, как в лифт заходит ребенок с дедушкой и мужчина. Мальчик перемещался по кабине и случайно задел мужчину, который в ответ грубо оттолкнул ребенка. Ребенок спрятался за спину дедушки. В Telegram-канале "Супер Новости Новороссийска" мама 10-летнего ребенка рассказала, что ее сын - аутист, после случившегося мальчик был напуган, у него началась истерика.
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"По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску незамедлительно организована проверка. В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
 
ПроисшествияНовороссийскРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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