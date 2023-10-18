https://ria.ru/20231018/rebenok-invalid-1903610306.html

СК проверяет информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Новороссийске

СК проверяет информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Новороссийске - РИА Новости, 18.10.2023

СК проверяет информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Новороссийске

СК организовал проверку после того, как мужчина в лифте в Новороссийске на Кубани толкнул мальчика-аутиста, доведя его до истерики. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:26

2023-10-18T14:26

2023-10-18T14:48

происшествия

новороссийск

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. СК организовал проверку после того, как мужчина в лифте в Новороссийске на Кубани толкнул мальчика-аутиста, доведя его до истерики. Ранее в сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, где видно, как в лифт заходит ребенок с дедушкой и мужчина. Мальчик перемещался по кабине и случайно задел мужчину, который в ответ грубо оттолкнул ребенка. Ребенок спрятался за спину дедушки. В Telegram-канале "Супер Новости Новороссийска" мама 10-летнего ребенка рассказала, что ее сын - аутист, после случившегося мальчик был напуган, у него началась истерика. "По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску незамедлительно организована проверка. В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.

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новороссийск

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)