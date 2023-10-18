https://ria.ru/20231018/rebenok-invalid-1903610306.html
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Новороссийске
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Новороссийске - РИА Новости, 18.10.2023
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Новороссийске
СК организовал проверку после того, как мужчина в лифте в Новороссийске на Кубани толкнул мальчика-аутиста, доведя его до истерики. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:26
2023-10-18T14:26
2023-10-18T14:48
происшествия
новороссийск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. СК организовал проверку после того, как мужчина в лифте в Новороссийске на Кубани толкнул мальчика-аутиста, доведя его до истерики. Ранее в сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, где видно, как в лифт заходит ребенок с дедушкой и мужчина. Мальчик перемещался по кабине и случайно задел мужчину, который в ответ грубо оттолкнул ребенка. Ребенок спрятался за спину дедушки. В Telegram-канале "Супер Новости Новороссийска" мама 10-летнего ребенка рассказала, что ее сын - аутист, после случившегося мальчик был напуган, у него началась истерика. "По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску незамедлительно организована проверка. В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новороссийск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Новороссийске
В Новороссийске мужчина толкнул мальчика-аутиста в лифте, СК проводит проверку
КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. СК организовал проверку после того, как мужчина в лифте в Новороссийске на Кубани толкнул мальчика-аутиста, доведя его до истерики.
Ранее в сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, где видно, как в лифт заходит ребенок с дедушкой и мужчина. Мальчик перемещался по кабине и случайно задел мужчину, который в ответ грубо оттолкнул ребенка. Ребенок спрятался за спину дедушки. В Telegram-канале "Супер Новости Новороссийска" мама 10-летнего ребенка рассказала, что ее сын - аутист, после случившегося мальчик был напуган, у него началась истерика.
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«
"По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску незамедлительно организована проверка. В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СУСК РФ
по Краснодарскому краю
.