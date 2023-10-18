https://ria.ru/20231018/rassledovanie-1903512441.html

В Бурятии свинокомплекс допустил утечку навоза в реку

В Бурятии свинокомплекс допустил утечку навоза в реку - РИА Новости, 18.10.2023

В Бурятии свинокомплекс допустил утечку навоза в реку

Уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды заведено в Бурятии на свинокомплекс "Восточно-Сибирский", который допустил утечку навоза в реку, сообщает... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:59

2023-10-18T08:59

2023-10-18T11:16

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УЛАН-УДЭ, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды заведено в Бурятии на свинокомплекс "Восточно-Сибирский", который допустил утечку навоза в реку, сообщает пресс-служба прокуратура республики. Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно с берега реки, что находится вблизи свинокомплекса "Восточно-Сибирский". По словам автора публикации, "тонны навоза утекли по склону в реку". Прокуратура Бурятии организовала по сообщению проверку. "По материалам проверки прокурора Заиграевского района возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды предприятием "Свинокомплекс Восточно-Сибирский"… По постановлению прокурора района возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод)", - говорится в сообщении. Прокуратурой Бурятии установлено, что работниками предприятия допущено образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая их утечка в ближайший водоем. Комплекс "Восточно-Сибирский" с 2012 года занимается разведением свиней и производством свинины, основным направлением экспорта является Монголия.

https://ria.ru/20230902/utechka-1893879131.html

https://ria.ru/20230808/svini-1888851092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, заиграевский район, россия, монголия