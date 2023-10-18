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В Бурятии свинокомплекс допустил утечку навоза в реку - РИА Новости, 18.10.2023
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08:59 18.10.2023 (обновлено: 11:16 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/rassledovanie-1903512441.html
В Бурятии свинокомплекс допустил утечку навоза в реку
В Бурятии свинокомплекс допустил утечку навоза в реку - РИА Новости, 18.10.2023
В Бурятии свинокомплекс допустил утечку навоза в реку
Уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды заведено в Бурятии на свинокомплекс "Восточно-Сибирский", который допустил утечку навоза в реку, сообщает... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:59
2023-10-18T11:16
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УЛАН-УДЭ, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды заведено в Бурятии на свинокомплекс "Восточно-Сибирский", который допустил утечку навоза в реку, сообщает пресс-служба прокуратура республики. Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно с берега реки, что находится вблизи свинокомплекса "Восточно-Сибирский". По словам автора публикации, "тонны навоза утекли по склону в реку". Прокуратура Бурятии организовала по сообщению проверку. "По материалам проверки прокурора Заиграевского района возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды предприятием "Свинокомплекс Восточно-Сибирский"… По постановлению прокурора района возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод)", - говорится в сообщении. Прокуратурой Бурятии установлено, что работниками предприятия допущено образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая их утечка в ближайший водоем. Комплекс "Восточно-Сибирский" с 2012 года занимается разведением свиней и производством свинины, основным направлением экспорта является Монголия.
https://ria.ru/20230902/utechka-1893879131.html
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происшествия, заиграевский район, россия, монголия
Происшествия, Заиграевский район, Россия, Монголия
В Бурятии свинокомплекс допустил утечку навоза в реку

В Бурятии завели дело на свинокомплекс, который допустил утечку навоза в реку

© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/TelegramПредставители прокуратуры республики Бурятия возле водоема, в который попали побочные продукты животноводства от работы предприятия "Свинокомплекс Восточно-Сибирский". 18 октября 2023
Представители прокуратуры республики Бурятия возле водоема, в который попали побочные продукты животноводства от работы предприятия Свинокомплекс Восточно-Сибирский. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/Telegram
Представители прокуратуры республики Бурятия возле водоема, в который попали побочные продукты животноводства от работы предприятия "Свинокомплекс Восточно-Сибирский". 18 октября 2023
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УЛАН-УДЭ, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды заведено в Бурятии на свинокомплекс "Восточно-Сибирский", который допустил утечку навоза в реку, сообщает пресс-служба прокуратура республики.
Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно с берега реки, что находится вблизи свинокомплекса "Восточно-Сибирский". По словам автора публикации, "тонны навоза утекли по склону в реку". Прокуратура Бурятии организовала по сообщению проверку.
"По материалам проверки прокурора Заиграевского района возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды предприятием "Свинокомплекс Восточно-Сибирский"… По постановлению прокурора района возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод)", - говорится в сообщении.
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Прокуратурой Бурятии установлено, что работниками предприятия допущено образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая их утечка в ближайший водоем.
Комплекс "Восточно-Сибирский" с 2012 года занимается разведением свиней и производством свинины, основным направлением экспорта является Монголия.
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