https://ria.ru/20231018/rassledovanie-1903512441.html
В Бурятии свинокомплекс допустил утечку навоза в реку
В Бурятии свинокомплекс допустил утечку навоза в реку - РИА Новости, 18.10.2023
В Бурятии свинокомплекс допустил утечку навоза в реку
Уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды заведено в Бурятии на свинокомплекс "Восточно-Сибирский", который допустил утечку навоза в реку, сообщает... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:59
2023-10-18T08:59
2023-10-18T11:16
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УЛАН-УДЭ, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды заведено в Бурятии на свинокомплекс "Восточно-Сибирский", который допустил утечку навоза в реку, сообщает пресс-служба прокуратура республики. Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно с берега реки, что находится вблизи свинокомплекса "Восточно-Сибирский". По словам автора публикации, "тонны навоза утекли по склону в реку". Прокуратура Бурятии организовала по сообщению проверку. "По материалам проверки прокурора Заиграевского района возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды предприятием "Свинокомплекс Восточно-Сибирский"… По постановлению прокурора района возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод)", - говорится в сообщении. Прокуратурой Бурятии установлено, что работниками предприятия допущено образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая их утечка в ближайший водоем. Комплекс "Восточно-Сибирский" с 2012 года занимается разведением свиней и производством свинины, основным направлением экспорта является Монголия.
https://ria.ru/20230902/utechka-1893879131.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, заиграевский район, россия, монголия
Происшествия, Заиграевский район, Россия, Монголия
В Бурятии свинокомплекс допустил утечку навоза в реку
В Бурятии завели дело на свинокомплекс, который допустил утечку навоза в реку
УЛАН-УДЭ, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды заведено в Бурятии на свинокомплекс "Восточно-Сибирский", который допустил утечку навоза в реку, сообщает пресс-служба прокуратура республики.
Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно с берега реки, что находится вблизи свинокомплекса "Восточно-Сибирский". По словам автора публикации, "тонны навоза утекли по склону в реку". Прокуратура Бурятии организовала по сообщению проверку.
"По материалам проверки прокурора Заиграевского района
возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды предприятием "Свинокомплекс Восточно-Сибирский"… По постановлению прокурора района возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ
(загрязнение вод)", - говорится в сообщении.
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Прокуратурой Бурятии установлено, что работниками предприятия допущено образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая их утечка в ближайший водоем.
Комплекс "Восточно-Сибирский" с 2012 года занимается разведением свиней и производством свинины, основным направлением экспорта является Монголия
.
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