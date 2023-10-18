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"Они боятся". СМИ раскрыли подробности о поставленных ВСУ ATACMS
"Они боятся". СМИ раскрыли подробности о поставленных ВСУ ATACMS - РИА Новости, 18.10.2023
"Они боятся". СМИ раскрыли подробности о поставленных ВСУ ATACMS
США передали ВСУ ракеты ATACMS с урезанной дальностью из-за опасений, что более совершенные боеприпасы приведут к эскалации конфликта, пишет британская... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:22
2023-10-18T17:22
2023-10-18T18:03
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. США передали ВСУ ракеты ATACMS с урезанной дальностью из-за опасений, что более совершенные боеприпасы приведут к эскалации конфликта, пишет британская Independent."Сохраняющаяся обеспокоенность США по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией является причиной того, что версия ATACMS, которая отправилась на Украину, имеет меньшую дальность, чем максимальное расстояние, на которое могут ударить ракеты", — утверждается в статье.Вашингтон передал ВСУ небольшое количество таких боеприпасов. Это показывает нежелание Запада поставлять Киеву слишком мощное оружие, чтобы не раздражать Москву, отметили в материале.Накануне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что ракеты ATACMS использовали при попытке удара по Бердянску. Он опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ATACMS. Сенатор подчеркнул, что каждый такой снаряд несет кассетную боевую часть. Она, в свою очередь, "нашпигована" 275 боевыми элементами М74.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нанесение Киевом удара ракетой ATACMS с кассетным боеприпасом, подчеркнул, что организация выступает против применения такого оружия.
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политика, сша, россия, украина, вооруженные силы украины
Политика, США, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Они боятся". СМИ раскрыли подробности о поставленных ВСУ ATACMS
Independent: США передали ВСУ ATACMS с малой дальностью из-за страха перед РФ