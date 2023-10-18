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В Анкаре утверждают, что Израиль выпустил ракету по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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17:39 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/raketa-1903665582.html
В Анкаре утверждают, что Израиль выпустил ракету по больнице в Газе
В Анкаре утверждают, что Израиль выпустил ракету по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
В Анкаре утверждают, что Израиль выпустил ракету по больнице в Газе
Ракета по больнице в секторе Газа была выпущена Израилем, утверждает представитель правящей партии Турции (AK Parti) Омер Челик. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:39
2023-10-18T17:39
в мире
израиль
палестина
россия
владимир путин
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хамас
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Ракета по больнице в секторе Газа была выпущена Израилем, утверждает представитель правящей партии Турции (AK Parti) Омер Челик. "Все эксперты однозначно утверждают, что эта ракета была выпущена Израилем по больнице. Эти атаки были приняты с бесчеловечными приговорами, а затем удалены из аккаунтов. Международные организации остаются лишь зрителями на фоне того, как миллионы людей в течение нескольких дней подвергаются этим бомбардировкам на крошечной территории Газы. Тех, кто молчит перед лицом этих атак, будут помнить как участников этих действий до тех пор, пока Израиль будет ссылаться на свое право на самооборону", - сказал Челик в ходе брифинга в среду. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/udary-1903661035.html
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в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, омер челик, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, Омер Челик, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Анкаре утверждают, что Израиль выпустил ракету по больнице в Газе

Правящая партия Турции: Израиль выпустил ракету по больнице в секторе Газа

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Ракета по больнице в секторе Газа была выпущена Израилем, утверждает представитель правящей партии Турции (AK Parti) Омер Челик.
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"Все эксперты однозначно утверждают, что эта ракета была выпущена Израилем по больнице. Эти атаки были приняты с бесчеловечными приговорами, а затем удалены из аккаунтов. Международные организации остаются лишь зрителями на фоне того, как миллионы людей в течение нескольких дней подвергаются этим бомбардировкам на крошечной территории Газы. Тех, кто молчит перед лицом этих атак, будут помнить как участников этих действий до тех пор, пока Израиль будет ссылаться на свое право на самооборону", - сказал Челик в ходе брифинга в среду.
Дым над позицией - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
ВС Израиля заявили об ответных ударах по целям "Хезболлах" в Ливане
Вчера, 17:30
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Байден пообещал попросить конгресс США о беспрецедентной помощи Израилю
Вчера, 17:17
 
В миреИзраильПалестинаРоссияВладимир ПутинОмер ЧеликХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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