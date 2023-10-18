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"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика - РИА Новости, 18.10.2023
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12:00 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/rak-1903169724.html
"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика
"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика - РИА Новости, 18.10.2023
"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика
Про онкологические заболевания известно еще с древних времен, но до сих пор многие не любят говорить о раке и предпочитают обходить эту тему стороной. Выясняем - есть ли злокачественные клетки у здоровых людей и какие действия станут хорошей профилактикой онкологических заболеваний.
2023-10-18T12:00
2023-10-18T12:00
правда тела
подкаст
рак
рак груди
онкология
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"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика
Про онкологические заболевания известно еще с древних времен, но до сих пор многие не любят говорить о раке и предпочитают обходить эту тему стороной. Выясняем - есть ли злокачественные клетки у здоровых людей, какие действия станут хорошей профилактикой онкологических заболеваний, насколько важна наследственность и как с годами изменилось лечение.
audio/mpeg
"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика
Про онкологические заболевания известно еще с древних времен, но до сих пор многие не любят говорить о раке и предпочитают обходить эту тему стороной. Выясняем - есть ли злокачественные клетки у здоровых людей, какие действия станут хорошей профилактикой онкологических заболеваний, насколько важна наследственность и как с годами изменилось лечение.
audio/mpeg
Насколько важна наследственность и как с годами меняется лечение рака - рассказывает врач-онколог, врач-гематолог, лучевой терапевт высшей категории, д.м.н., профессор, руководитель онкологического центра "СМ-Клиника"* Александр Серяков. 2:35 как лечили рак в древности4:10 онкология и наследственность7:07 существует ли профилактика9:20 симптомы рака13:00 исследуем родинки16:00 связаны ли онкология и стресс19:30 виды иммунитета25:00 прививки от рака29:00 как менялось лечение35:00 как влияет возраст Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.*Ссылка является рекламой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистаРеклама, ООО "СМ-Клиника", erid: 4CQwVszH9pUnJbsuiYi
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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подкаст, рак, рак груди, онкология, аудио
Правда тела, Подкаст, Рак, Рак груди, Онкология
Правда тела

"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика

Правда тела
"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика
12:00
Читать ria.ru в
Про онкологические заболевания известно еще с древних времен, но до сих пор многие не любят говорить о раке и предпочитают обходить эту тему стороной. Выясняем - есть ли злокачественные клетки у здоровых людей и какие действия станут хорошей профилактикой онкологических заболеваний.
Насколько важна наследственность и как с годами меняется лечение рака - рассказывает врач-онколог, врач-гематолог, лучевой терапевт высшей категории, д.м.н., профессор, руководитель онкологического центра "СМ-Клиника"* Александр Серяков.
2:35 как лечили рак в древности
4:10 онкология и наследственность
7:07 существует ли профилактика
9:20 симптомы рака
13:00 исследуем родинки
16:00 связаны ли онкология и стресс
19:30 виды иммунитета
25:00 прививки от рака
29:00 как менялось лечение
35:00 как влияет возраст
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
*Ссылка является рекламой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Реклама, ООО "СМ-Клиника", erid: 4CQwVszH9pUnJbsuiYi
Правда телаПодкастРакРак грудиОнкология
 
 
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