https://ria.ru/20231018/rak-1903169724.html

"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика

"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика - РИА Новости, 18.10.2023

"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика

Про онкологические заболевания известно еще с древних времен, но до сих пор многие не любят говорить о раке и предпочитают обходить эту тему стороной. Выясняем - есть ли злокачественные клетки у здоровых людей и какие действия станут хорошей профилактикой онкологических заболеваний.

2023-10-18T12:00

2023-10-18T12:00

2023-10-18T12:00

правда тела

подкаст

рак

рак груди

онкология

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"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика Про онкологические заболевания известно еще с древних времен, но до сих пор многие не любят говорить о раке и предпочитают обходить эту тему стороной. Выясняем - есть ли злокачественные клетки у здоровых людей, какие действия станут хорошей профилактикой онкологических заболеваний, насколько важна наследственность и как с годами изменилось лечение. audio/mpeg

"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика Про онкологические заболевания известно еще с древних времен, но до сих пор многие не любят говорить о раке и предпочитают обходить эту тему стороной. Выясняем - есть ли злокачественные клетки у здоровых людей, какие действия станут хорошей профилактикой онкологических заболеваний, насколько важна наследственность и как с годами изменилось лечение. audio/mpeg

Насколько важна наследственность и как с годами меняется лечение рака - рассказывает врач-онколог, врач-гематолог, лучевой терапевт высшей категории, д.м.н., профессор, руководитель онкологического центра "СМ-Клиника"* Александр Серяков. 2:35 как лечили рак в древности4:10 онкология и наследственность7:07 существует ли профилактика9:20 симптомы рака13:00 исследуем родинки16:00 связаны ли онкология и стресс19:30 виды иммунитета25:00 прививки от рака29:00 как менялось лечение35:00 как влияет возраст Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.*Ссылка является рекламой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистаРеклама, ООО "СМ-Клиника", erid: 4CQwVszH9pUnJbsuiYi

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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