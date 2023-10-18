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Президент Ирана заявил, что "пламя бомб" скоро поглотит Израиль
Президент Ирана заявил, что "пламя бомб" скоро поглотит Израиль - РИА Новости, 18.10.2023
Президент Ирана заявил, что "пламя бомб" скоро поглотит Израиль
Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и заявил, что "пламя американо-израильских бомб" скоро поглотит... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T02:12
2023-10-18T02:12
2023-10-18T09:11
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махмуд аббас
хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и заявил, что "пламя американо-израильских бомб" скоро поглотит Израиль.Во вторник вечером представитель Минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского Минздрава, большинство погибших — женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад"."Пламя американо-израильских бомб, сброшенных ночью на невинных палестинцев, проходящих лечение от ранений в больнице Газы, скоро охватит сионистов. Молчание свободного человека перед лицом такого военного преступления недопустимо. Иран как часть исламской нации скорбит", — написал Раиси в социальной сети X.
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иран, израиль, палестина, в мире, махмуд аббас, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран, Израиль, Палестина, В мире, Махмуд Аббас, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Ирана заявил, что "пламя бомб" скоро поглотит Израиль
Президент Ирана Раиси: пламя бомб скоро поглотит Израиль