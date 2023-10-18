https://ria.ru/20231018/raisi-1903490491.html

Президент Ирана заявил, что "пламя бомб" скоро поглотит Израиль

Президент Ирана заявил, что "пламя бомб" скоро поглотит Израиль - РИА Новости, 18.10.2023

Президент Ирана заявил, что "пламя бомб" скоро поглотит Израиль

Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и заявил, что "пламя американо-израильских бомб" скоро поглотит... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T02:12

2023-10-18T02:12

2023-10-18T09:11

иран

израиль

палестина

в мире

махмуд аббас

хамас

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817296401_0:346:2930:1994_1920x0_80_0_0_a1ff39f6aa7bf26f4272da0d5512212a.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и заявил, что "пламя американо-израильских бомб" скоро поглотит Израиль.Во вторник вечером представитель Минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского Минздрава, большинство погибших — женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад"."Пламя американо-израильских бомб, сброшенных ночью на невинных палестинцев, проходящих лечение от ранений в больнице Газы, скоро охватит сионистов. Молчание свободного человека перед лицом такого военного преступления недопустимо. Иран как часть исламской нации скорбит", — написал Раиси в социальной сети X.

https://ria.ru/20231018/zaschita-1903489416.html

иран

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, израиль, палестина, в мире, махмуд аббас, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году