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ПВО перехватила над Крымом две переделанные украинские ракеты С-200 - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 18.10.2023 (обновлено: 19:15 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/pvo-1903681378.html
ПВО перехватила над Крымом две переделанные украинские ракеты С-200
ПВО перехватила над Крымом две переделанные украинские ракеты С-200 - РИА Новости, 18.10.2023
ПВО перехватила над Крымом две переделанные украинские ракеты С-200
ПВО перехватила две ракеты С-200, запущенные Украиной по Крыму, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:50
2023-10-18T19:15
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ПВО перехватила две ракеты С-200, запущенные Украиной по Крыму, сообщили в Минобороны России."Восемнадцатого октября около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", — уточнили в ведомстве.Фрагменты перехваченных снарядов упали в безлюдной местности и взорвались на земле.При инциденте никто не пострадал, также нет никаких разрушений.Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы привели в состояние боевой готовности. В городе объявляли воздушную тревогу, она длилась примерно полчаса.Глава города также уточнил, что одну из ракет сбили в районе Кара-Кобы. По его словам, все расчеты вернули в пункты дислокации, но они продолжают находиться в режиме повышенной готовности.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231017/obstrel-1903479794.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
ПВО перехватила над Крымом две переделанные украинские ракеты С-200

Минобороны: ПВО перехватила над Крымом две переделанные украинские ракеты С-200

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ПВО перехватила две ракеты С-200, запущенные Украиной по Крыму, сообщили в Минобороны России.
«
"Восемнадцатого октября около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", — уточнили в ведомстве.
Фрагменты перехваченных снарядов упали в безлюдной местности и взорвались на земле.
При инциденте никто не пострадал, также нет никаких разрушений.
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17 октября, 23:33
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы привели в состояние боевой готовности. В городе объявляли воздушную тревогу, она длилась примерно полчаса.
Глава города также уточнил, что одну из ракет сбили в районе Кара-Кобы. По его словам, все расчеты вернули в пункты дислокации, но они продолжают находиться в режиме повышенной готовности.
Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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