https://ria.ru/20231018/pvo-1903640792.html
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области - РИА Новости, 18.10.2023
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области
Средства ПВО, по данным военных, в Ростовской области в среду задействованы не были, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:15
2023-10-18T16:15
2023-10-18T16:15
происшествия
ростовская область
азов
таганрог
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Средства ПВО, по данным военных, в Ростовской области в среду задействованы не были, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. Ранее в новостных пабликах в соцсетях появились сообщения о громком взрыве в районе Азова, после которого в небе появились инверсионные следы. Также хлопок якобы слышали в Таганроге, Батайске и Ростове. "По сообщениям военных, средства ПВО не были задействованы", - сказал Тюрин.
https://ria.ru/20231017/pvo-1903249770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, азов, таганрог
Происшествия, Ростовская область, Азов, Таганрог
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области
Власти опровергли сообщения о работе ПВО над Азовом, Таганрогом и Батайском