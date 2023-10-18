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Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области - РИА Новости, 18.10.2023
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16:15 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/pvo-1903640792.html
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области - РИА Новости, 18.10.2023
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области
Средства ПВО, по данным военных, в Ростовской области в среду задействованы не были, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:15
2023-10-18T16:15
происшествия
ростовская область
азов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Средства ПВО, по данным военных, в Ростовской области в среду задействованы не были, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. Ранее в новостных пабликах в соцсетях появились сообщения о громком взрыве в районе Азова, после которого в небе появились инверсионные следы. Также хлопок якобы слышали в Таганроге, Батайске и Ростове. "По сообщениям военных, средства ПВО не были задействованы", - сказал Тюрин.
https://ria.ru/20231017/pvo-1903249770.html
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происшествия, ростовская область, азов, таганрог
Происшествия, Ростовская область, Азов, Таганрог
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области

Власти опровергли сообщения о работе ПВО над Азовом, Таганрогом и Батайском

© Depositphotos.com / Oleg BelovТаганрог
Таганрог - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Depositphotos.com / Oleg Belov
Таганрог. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Средства ПВО, по данным военных, в Ростовской области в среду задействованы не были, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
Ранее в новостных пабликах в соцсетях появились сообщения о громком взрыве в районе Азова, после которого в небе появились инверсионные следы. Также хлопок якобы слышали в Таганроге, Батайске и Ростове.
"По сообщениям военных, средства ПВО не были задействованы", - сказал Тюрин.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Система ПВО отразила ночную атаку на Бердянск
17 октября, 09:52
 
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