https://ria.ru/20231018/pvo-1903640792.html

Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области

Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области - РИА Новости, 18.10.2023

Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области

Средства ПВО, по данным военных, в Ростовской области в среду задействованы не были, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:15

2023-10-18T16:15

2023-10-18T16:15

происшествия

ростовская область

азов

таганрог

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Средства ПВО, по данным военных, в Ростовской области в среду задействованы не были, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. Ранее в новостных пабликах в соцсетях появились сообщения о громком взрыве в районе Азова, после которого в небе появились инверсионные следы. Также хлопок якобы слышали в Таганроге, Батайске и Ростове. "По сообщениям военных, средства ПВО не были задействованы", - сказал Тюрин.

https://ria.ru/20231017/pvo-1903249770.html

ростовская область

азов

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростовская область, азов, таганрог