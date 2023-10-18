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"Это замалчивают": в США раскрыли, что случилось с ПВО Украины
"Это замалчивают": в США раскрыли, что случилось с ПВО Украины - РИА Новости, 18.10.2023
"Это замалчивают": в США раскрыли, что случилось с ПВО Украины
Российская армия разрушила системы ПВО Украины, что позволяет военным наносить удары по любым задуманным целям, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:08
2023-10-18T16:08
2023-10-18T16:08
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российская армия разрушила системы ПВО Украины, что позволяет военным наносить удары по любым задуманным целям, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector."Я называю это подавлением воздушной обороны противника. Россия провела кампанию по уничтожению систем ПВО Украины. Я считаю, что это один из самых важных аспектов конфликта. <…> Теперь русские могут бить по нужным им целям", – отметил он.Риттер подчеркнул, что на Западе ситуация с украинским ПВО зачастую умалчивается.Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские средства ПВО не могут противодействовать российским ракетам Х-22.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественное ПВО способно уничтожать ракеты такого типа.
https://ria.ru/20231018/oruzhie-1903513370.html
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в мире, украина, россия, киев, скотт риттер, денис мантуров, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Скотт Риттер, Денис Мантуров, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Это замалчивают": в США раскрыли, что случилось с ПВО Украины
Экс-разведчик Риттер: армия России эффективно уничтожает ПВО Украины