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Российская ПВО за сутки сбила 51 украинский дрон - РИА Новости, 18.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/pvo-1903630279.html
Российская ПВО за сутки сбила 51 украинский дрон
Российская ПВО за сутки сбила 51 украинский дрон - РИА Новости, 18.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила 51 украинский дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 51 украинский беспилотник, управляемую авиабомбу JDAM и четыре снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:36
2023-10-18T15:36
специальная военная операция на украине
россия
сша
донецк
безопасность
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 51 украинский беспилотник, управляемую авиабомбу JDAM и четыре снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены: четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат в районах: города Донецк, населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Лозовое Донецкой народной республики, Каменское, Червоногорка, Новофедоровка Запорожской области, Казачьи Лагери, Саги Херсонской области и Жовтневое Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено: 491 украинский военный самолет, 251 вертолет, 8004 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12746 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6810 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14419 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231018/shkola-1903531235.html
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россия, сша, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Донецк, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 51 украинский дрон

Российская ПВО за сутки сбила 51 украинский дрон и четыре снаряда HIMARS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 51 украинский беспилотник, управляемую авиабомбу JDAM и четыре снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены: четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат в районах: города Донецк, населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Лозовое Донецкой народной республики, Каменское, Червоногорка, Новофедоровка Запорожской области, Казачьи Лагери, Саги Херсонской области и Жовтневое Харьковской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено: 491 украинский военный самолет, 251 вертолет, 8004 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12746 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6810 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14419 единиц специальной военной автомобильной техники.
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