https://ria.ru/20231018/pvo-1903630279.html

Российская ПВО за сутки сбила 51 украинский дрон

Российская ПВО за сутки сбила 51 украинский дрон - РИА Новости, 18.10.2023

Российская ПВО за сутки сбила 51 украинский дрон

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 51 украинский беспилотник, управляемую авиабомбу JDAM и четыре снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:36

2023-10-18T15:36

2023-10-18T15:36

специальная военная операция на украине

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сша

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безопасность

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 51 украинский беспилотник, управляемую авиабомбу JDAM и четыре снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены: четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат в районах: города Донецк, населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Лозовое Донецкой народной республики, Каменское, Червоногорка, Новофедоровка Запорожской области, Казачьи Лагери, Саги Херсонской области и Жовтневое Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено: 491 украинский военный самолет, 251 вертолет, 8004 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12746 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6810 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14419 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231018/shkola-1903531235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, донецк, безопасность