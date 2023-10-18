Российская ПВО за сутки сбила 51 украинский дрон
Российская ПВО за сутки сбила 51 украинский дрон и четыре снаряда HIMARS
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 51 украинский беспилотник, управляемую авиабомбу JDAM и четыре снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены: четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат в районах: города Донецк, населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Лозовое Донецкой народной республики, Каменское, Червоногорка, Новофедоровка Запорожской области, Казачьи Лагери, Саги Херсонской области и Жовтневое Харьковской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено: 491 украинский военный самолет, 251 вертолет, 8004 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12746 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6810 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14419 единиц специальной военной автомобильной техники.