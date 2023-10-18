Рейтинг@Mail.ru
"Это задержит русских". Пентагон придумал оригинальное решение для ВСУ - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 18.10.2023 (обновлено: 11:09 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/pvo-1903386636.html
"Это задержит русских". Пентагон придумал оригинальное решение для ВСУ
"Это задержит русских". Пентагон придумал оригинальное решение для ВСУ - РИА Новости, 18.10.2023
"Это задержит русских". Пентагон придумал оригинальное решение для ВСУ
Пентагон одобрил проект ПВО специально для Киева. По данным американских СМИ, на Украину отправят зенитные ракетные комплексы, произведенные нетипичным для... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:00
2023-10-18T11:09
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сша
киев
игорь коротченко
пентагон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154811/20/1548112007_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e0d7eaf674df8232631a1b83e81a0185.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон одобрил проект ПВО специально для Киева. По данным американских СМИ, на Украину отправят зенитные ракетные комплексы, произведенные нетипичным для оборонки США способом. О том, что задумали в Вашингтоне, — в материале РИА Новости."Монстры" для фронтаУкраинская армия испытывает "зенитный голод". Дело в том, что российские войска все чаще используют дроны-камикадзе "Ланцет" повышенной дальности, а ВВС — высокоточные планирующие авиабомбы, серьезно проредившие первую и вторую линии боевых порядков ВСУ. Чтобы защитить пехоту и технику, Киев вынужден подтягивать ЗРК ближе к передовой. А там, в свою очередь, они могут стать жертвой даже дешевого FPV-дрона.Поэтому Киев все настойчивее выпрашивает современные средства ПВО. Вспыхнувший на Ближнем Востоке вооруженный конфликт усугубил проблему. Израиль в первый же день боев запросил помощь. Пентагон перед нелегким выбором — кого поддержать больше. В Вашингтоне, судя по риторике, отдают предпочтение Тель-Авиву. А Украине оставят решение по принципу "слепили из того, что было".Речь о программе FrankenSAM (образовано от Франкенштейн и SAM — surface-to-air missile, ракета класса "земля — воздух"). План предполагает разработку и производство импровизированных ЗРК из корпусов, деталей и компонентов со складов Украины, США и союзников. В качестве боеприпасов для этих "химер" используют старые, снятые с вооружения зенитные ракеты.В американском оборонном ведомстве, как пишет Associated Press, утверждают, что таким образом удастся быстро насытить боевые порядки ВСУ хоть какой-то войсковой ПВО. И тем самым подготовить украинскую армию к зимней кампании.Таким образом, Вашингтон сможет убить сразу трех зайцев: загрузит свою оборонку заказами на "монстров Франкенштейна", избавится от взрывоопасного старья и продемонстрирует всему миру "поддержку союзника".Ветеран времен РейганаСогласно данным AP, Пентагон работает над тремя проектами в рамках программы FrankenSAM. Первый почти готов. Украина сначала получит наземный ЗРК малой дальности с ракетами AIM-9M Sidewinder, рассказал источник агентства. Не вдаваясь в детали, он пояснил, что шасси, пусковую, радар и другое оборудование для комплекса предоставили как США, так и их союзники. Это, отмечает СМИ, позволит "удовлетворить важнейшую потребность Киева в ПВО" и решить сопутствующие проблемы.О поставках Sidewinder Вашингтон впервые объявил в августе, после публикации деталей очередного пакета военной помощи. Тогда это вызвало немало вопросов, ведь ракета относится к классу "воздух — воздух". Уцелевшие украинские истребители не способны запускать ее без серьезных доработок бортовой электроники, а первые F-16 ВСУ получат в лучшем случае весной.Кроме того, Sidewinder эффективен исключительно на малых дистанциях, а российские летчики, как правило, не вступают в ближний бой, предпочитая бить издалека. Новость о переделке ракеты под применение с земли все ставит на свои места.AIM-9 Sidewinder запустили в производство еще в 1956-м и за годы службы несколько раз модернизировали. Неназванный ЗРК малой дальности будет оснащен вариантом 9M, принятым на вооружение в 1983-м и активно применявшимся в ходе операции "Буря в пустыне". На годы этого конфликта пришелся период наиболее массового выпуска.К началу 2000-х эту модификацию вытеснила более совершенная AIM-9X. А произведенные еще при Рейгане AIM-9M отправили на склады. Неизвестно, насколько эффективно покажут себя ракеты 30-летней давности против современной российской авиации. Но факт, что у США этих боеприпасов хватит для снабжения Украины месяцами.Американизированный "Бук"Вторым детищем проекта FrankenSAM станет ЗРК на базе ранних вариантов советских систем "Бук". Американцы планируют модернизировать парк оставшихся украинских комплексов под устаревшие ракеты класса "воздух — воздух" AIM-7 Sparrow, принятые на вооружение тоже в 1956-м.В отличие от AIM-9, "Воробей" — средство поражения средней дальности и может работать по целям на удалении до 20-25 километров. "Оригинальные" ракеты для всех модификаций "Бука" бьют заметно дальше, но их у ВСУ, по всей видимости, практически не осталось.Известно, что "Буки" будут переделывать под корабельный вариант ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Очевидно, морскую версию проще адаптировать под пуск с земли, чем воздушную. Более того, подобный опыт уже был. В начале 90-х Пентагон передал Тайваню 500 ракет RIM-7, приспособленных к запуску из установок наземного базирования. Однако в 2012-м во время учений сразу три тайваньских "Морских воробья" дали сбой и упали в море. После этого Тайбэй приостановил эксплуатацию ракет.Вряд ли за прошедшие 11 лет американский арсенал Sparrow умудрился "помолодеть". И неизвестно, для кого эти ракеты в зоне СВО окажутся более опасны — для российской авиации или для самих украинцев.Этот же вопрос касается третьей известной составляющей проекта FrankenSAM. Пентагон занимается модернизацией ЗРК средней дальности HAWK, принятых на вооружение еще в 1959-м. Украина уже эксплуатирует несколько таких комплексов, но о каких-либо успехах командование ВСУ не сообщало.Впрочем, импровизированные ЗРК могут быть эффективными. Это показал югославский опыт, когда в 1999-м устаревшая сербская С-125 сбила суперсовременный американский истребитель-невидимку F-117.Кроме того, вряд ли проект FrankenSAM станет попыткой "съехать" с украинской темы и постепенно перекрыть военные поставки."Есть консолидированная позиция США и Евросоюза, что как минимум в течение ближайших трех лет объемы поставок вооружений и военной техники Украине будут сохраняться и иметь тенденцию к увеличению, — говорит военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Нам категорически не надо думать, что от Украины откажутся, это неверное стратегическое целеполагание. В свете последних сообщений о противоречиях на Западе нельзя убаюкивать себя напрасными надеждами и иллюзиями, что поддержка прекратится".Проект FrankenSAM, скорее всего, временное решение. США сейчас активно восстанавливают военное производство, чтобы восполнить опустевшие арсеналы — свои, Украины и союзников по НАТО. Задача полукустарных зенитных ракетных "монстров" — дать ВСУ время продержаться, пока заводы не начнут работать в полную силу.
https://ria.ru/20231017/udary-1903376979.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231016/ukraina-1903095510.html
https://ria.ru/20231017/ucheniya-1903224791.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231017/oruzhie-1903231384.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154811/20/1548112007_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_3504231a591063175919654ddb0da650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, сша, киев, игорь коротченко, пентагон, вооруженные силы украины, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, США, Киев, Игорь Коротченко, Пентагон, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
"Это задержит русских". Пентагон придумал оригинальное решение для ВСУ

AP: Пентагон нашел способ решить проблему с ПВО для Киева

© Министерство обороны УкраиныУкраинский ЗРК "Бук-М1"
Украинский ЗРК Бук-М1
© Министерство обороны Украины
Читать ria.ru в
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон одобрил проект ПВО специально для Киева. По данным американских СМИ, на Украину отправят зенитные ракетные комплексы, произведенные нетипичным для оборонки США способом. О том, что задумали в Вашингтоне, — в материале РИА Новости.

"Монстры" для фронта

Украинская армия испытывает "зенитный голод". Дело в том, что российские войска все чаще используют дроны-камикадзе "Ланцет" повышенной дальности, а ВВС — высокоточные планирующие авиабомбы, серьезно проредившие первую и вторую линии боевых порядков ВСУ. Чтобы защитить пехоту и технику, Киев вынужден подтягивать ЗРК ближе к передовой. А там, в свою очередь, они могут стать жертвой даже дешевого FPV-дрона.
© РИА Новости / Андрей КоцБПЛА-камикадзе "Ланцет"
БПЛА-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
БПЛА-камикадзе "Ланцет"
Поэтому Киев все настойчивее выпрашивает современные средства ПВО. Вспыхнувший на Ближнем Востоке вооруженный конфликт усугубил проблему. Израиль в первый же день боев запросил помощь. Пентагон перед нелегким выбором — кого поддержать больше. В Вашингтоне, судя по риторике, отдают предпочтение Тель-Авиву. А Украине оставят решение по принципу "слепили из того, что было".
Речь о программе FrankenSAM (образовано от Франкенштейн и SAM — surface-to-air missile, ракета класса "земля — воздух"). План предполагает разработку и производство импровизированных ЗРК из корпусов, деталей и компонентов со складов Украины, США и союзников. В качестве боеприпасов для этих "химер" используют старые, снятые с вооружения зенитные ракеты.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные
В американском оборонном ведомстве, как пишет Associated Press, утверждают, что таким образом удастся быстро насытить боевые порядки ВСУ хоть какой-то войсковой ПВО. И тем самым подготовить украинскую армию к зимней кампании.
Таким образом, Вашингтон сможет убить сразу трех зайцев: загрузит свою оборонку заказами на "монстров Франкенштейна", избавится от взрывоопасного старья и продемонстрирует всему миру "поддержку союзника".

Ветеран времен Рейгана

Согласно данным AP, Пентагон работает над тремя проектами в рамках программы FrankenSAM. Первый почти готов. Украина сначала получит наземный ЗРК малой дальности с ракетами AIM-9M Sidewinder, рассказал источник агентства. Не вдаваясь в детали, он пояснил, что шасси, пусковую, радар и другое оборудование для комплекса предоставили как США, так и их союзники. Это, отмечает СМИ, позволит "удовлетворить важнейшую потребность Киева в ПВО" и решить сопутствующие проблемы.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
"По всей стране": в США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ
Вчера, 16:25
О поставках Sidewinder Вашингтон впервые объявил в августе, после публикации деталей очередного пакета военной помощи. Тогда это вызвало немало вопросов, ведь ракета относится к классу "воздух — воздух". Уцелевшие украинские истребители не способны запускать ее без серьезных доработок бортовой электроники, а первые F-16 ВСУ получат в лучшем случае весной.
Кроме того, Sidewinder эффективен исключительно на малых дистанциях, а российские летчики, как правило, не вступают в ближний бой, предпочитая бить издалека. Новость о переделке ракеты под применение с земли все ставит на свои места.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Экс-советник Пентагона: создать за 7 лет армию для войны с Россией? Абсурд
16 октября, 16:41
AIM-9 Sidewinder запустили в производство еще в 1956-м и за годы службы несколько раз модернизировали. Неназванный ЗРК малой дальности будет оснащен вариантом 9M, принятым на вооружение в 1983-м и активно применявшимся в ходе операции "Буря в пустыне". На годы этого конфликта пришелся период наиболее массового выпуска.
К началу 2000-х эту модификацию вытеснила более совершенная AIM-9X. А произведенные еще при Рейгане AIM-9M отправили на склады. Неизвестно, насколько эффективно покажут себя ракеты 30-летней давности против современной российской авиации. Но факт, что у США этих боеприпасов хватит для снабжения Украины месяцами.

Американизированный "Бук"

Вторым детищем проекта FrankenSAM станет ЗРК на базе ранних вариантов советских систем "Бук". Американцы планируют модернизировать парк оставшихся украинских комплексов под устаревшие ракеты класса "воздух — воздух" AIM-7 Sparrow, принятые на вооружение тоже в 1956-м.
© Фото : Віталій"Бук М-1" ВСУ на параде в Киеве, 2008 год
Бук М-1 ВСУ на параде в Киеве, 2008 год - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Віталій
"Бук М-1" ВСУ на параде в Киеве, 2008 год
В отличие от AIM-9, "Воробей" — средство поражения средней дальности и может работать по целям на удалении до 20-25 километров. "Оригинальные" ракеты для всех модификаций "Бука" бьют заметно дальше, но их у ВСУ, по всей видимости, практически не осталось.
Известно, что "Буки" будут переделывать под корабельный вариант ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Очевидно, морскую версию проще адаптировать под пуск с земли, чем воздушную. Более того, подобный опыт уже был. В начале 90-х Пентагон передал Тайваню 500 ракет RIM-7, приспособленных к запуску из установок наземного базирования. Однако в 2012-м во время учений сразу три тайваньских "Морских воробья" дали сбой и упали в море. После этого Тайбэй приостановил эксплуатацию ракет.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В КНДР осудили ядерные учения НАТО и назвали их репетицией войны
Вчера, 05:39
Вряд ли за прошедшие 11 лет американский арсенал Sparrow умудрился "помолодеть". И неизвестно, для кого эти ракеты в зоне СВО окажутся более опасны — для российской авиации или для самих украинцев.
Этот же вопрос касается третьей известной составляющей проекта FrankenSAM. Пентагон занимается модернизацией ЗРК средней дальности HAWK, принятых на вооружение еще в 1959-м. Украина уже эксплуатирует несколько таких комплексов, но о каких-либо успехах командование ВСУ не сообщало.
Впрочем, импровизированные ЗРК могут быть эффективными. Это показал югославский опыт, когда в 1999-м устаревшая сербская С-125 сбила суперсовременный американский истребитель-невидимку F-117.
© AP Photo / Vladimir DimitrijevicЭксперты югославской армии осматривают обломки F-117 Stealth, сбитого в предместьях Белграда. 28 марта 1999 года
Эксперты югославской армии проверяют обломки сбитого F-117 Stealth в деревне Budjanovci, Белград. 28 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Vladimir Dimitrijevic
Эксперты югославской армии осматривают обломки F-117 Stealth, сбитого в предместьях Белграда. 28 марта 1999 года
Кроме того, вряд ли проект FrankenSAM станет попыткой "съехать" с украинской темы и постепенно перекрыть военные поставки.
"Есть консолидированная позиция США и Евросоюза, что как минимум в течение ближайших трех лет объемы поставок вооружений и военной техники Украине будут сохраняться и иметь тенденцию к увеличению, — говорит военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Нам категорически не надо думать, что от Украины откажутся, это неверное стратегическое целеполагание. В свете последних сообщений о противоречиях на Западе нельзя убаюкивать себя напрасными надеждами и иллюзиями, что поддержка прекратится".
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Минобороны РФ показало работу тяжелой огнеметной системы "Тосочка"
Вчера, 08:05
Проект FrankenSAM, скорее всего, временное решение. США сейчас активно восстанавливают военное производство, чтобы восполнить опустевшие арсеналы — свои, Украины и союзников по НАТО. Задача полукустарных зенитных ракетных "монстров" — дать ВСУ время продержаться, пока заводы не начнут работать в полную силу.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаСШАКиевИгорь КоротченкоПентагонВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала