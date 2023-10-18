https://ria.ru/20231018/pvo-1903386636.html

"Это задержит русских". Пентагон придумал оригинальное решение для ВСУ

"Это задержит русских". Пентагон придумал оригинальное решение для ВСУ - РИА Новости, 18.10.2023

"Это задержит русских". Пентагон придумал оригинальное решение для ВСУ

Пентагон одобрил проект ПВО специально для Киева. По данным американских СМИ, на Украину отправят зенитные ракетные комплексы, произведенные нетипичным для... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:00

2023-10-18T08:00

2023-10-18T11:09

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

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игорь коротченко

пентагон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон одобрил проект ПВО специально для Киева. По данным американских СМИ, на Украину отправят зенитные ракетные комплексы, произведенные нетипичным для оборонки США способом. О том, что задумали в Вашингтоне, — в материале РИА Новости."Монстры" для фронтаУкраинская армия испытывает "зенитный голод". Дело в том, что российские войска все чаще используют дроны-камикадзе "Ланцет" повышенной дальности, а ВВС — высокоточные планирующие авиабомбы, серьезно проредившие первую и вторую линии боевых порядков ВСУ. Чтобы защитить пехоту и технику, Киев вынужден подтягивать ЗРК ближе к передовой. А там, в свою очередь, они могут стать жертвой даже дешевого FPV-дрона.Поэтому Киев все настойчивее выпрашивает современные средства ПВО. Вспыхнувший на Ближнем Востоке вооруженный конфликт усугубил проблему. Израиль в первый же день боев запросил помощь. Пентагон перед нелегким выбором — кого поддержать больше. В Вашингтоне, судя по риторике, отдают предпочтение Тель-Авиву. А Украине оставят решение по принципу "слепили из того, что было".Речь о программе FrankenSAM (образовано от Франкенштейн и SAM — surface-to-air missile, ракета класса "земля — воздух"). План предполагает разработку и производство импровизированных ЗРК из корпусов, деталей и компонентов со складов Украины, США и союзников. В качестве боеприпасов для этих "химер" используют старые, снятые с вооружения зенитные ракеты.В американском оборонном ведомстве, как пишет Associated Press, утверждают, что таким образом удастся быстро насытить боевые порядки ВСУ хоть какой-то войсковой ПВО. И тем самым подготовить украинскую армию к зимней кампании.Таким образом, Вашингтон сможет убить сразу трех зайцев: загрузит свою оборонку заказами на "монстров Франкенштейна", избавится от взрывоопасного старья и продемонстрирует всему миру "поддержку союзника".Ветеран времен РейганаСогласно данным AP, Пентагон работает над тремя проектами в рамках программы FrankenSAM. Первый почти готов. Украина сначала получит наземный ЗРК малой дальности с ракетами AIM-9M Sidewinder, рассказал источник агентства. Не вдаваясь в детали, он пояснил, что шасси, пусковую, радар и другое оборудование для комплекса предоставили как США, так и их союзники. Это, отмечает СМИ, позволит "удовлетворить важнейшую потребность Киева в ПВО" и решить сопутствующие проблемы.О поставках Sidewinder Вашингтон впервые объявил в августе, после публикации деталей очередного пакета военной помощи. Тогда это вызвало немало вопросов, ведь ракета относится к классу "воздух — воздух". Уцелевшие украинские истребители не способны запускать ее без серьезных доработок бортовой электроники, а первые F-16 ВСУ получат в лучшем случае весной.Кроме того, Sidewinder эффективен исключительно на малых дистанциях, а российские летчики, как правило, не вступают в ближний бой, предпочитая бить издалека. Новость о переделке ракеты под применение с земли все ставит на свои места.AIM-9 Sidewinder запустили в производство еще в 1956-м и за годы службы несколько раз модернизировали. Неназванный ЗРК малой дальности будет оснащен вариантом 9M, принятым на вооружение в 1983-м и активно применявшимся в ходе операции "Буря в пустыне". На годы этого конфликта пришелся период наиболее массового выпуска.К началу 2000-х эту модификацию вытеснила более совершенная AIM-9X. А произведенные еще при Рейгане AIM-9M отправили на склады. Неизвестно, насколько эффективно покажут себя ракеты 30-летней давности против современной российской авиации. Но факт, что у США этих боеприпасов хватит для снабжения Украины месяцами.Американизированный "Бук"Вторым детищем проекта FrankenSAM станет ЗРК на базе ранних вариантов советских систем "Бук". Американцы планируют модернизировать парк оставшихся украинских комплексов под устаревшие ракеты класса "воздух — воздух" AIM-7 Sparrow, принятые на вооружение тоже в 1956-м.В отличие от AIM-9, "Воробей" — средство поражения средней дальности и может работать по целям на удалении до 20-25 километров. "Оригинальные" ракеты для всех модификаций "Бука" бьют заметно дальше, но их у ВСУ, по всей видимости, практически не осталось.Известно, что "Буки" будут переделывать под корабельный вариант ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Очевидно, морскую версию проще адаптировать под пуск с земли, чем воздушную. Более того, подобный опыт уже был. В начале 90-х Пентагон передал Тайваню 500 ракет RIM-7, приспособленных к запуску из установок наземного базирования. Однако в 2012-м во время учений сразу три тайваньских "Морских воробья" дали сбой и упали в море. После этого Тайбэй приостановил эксплуатацию ракет.Вряд ли за прошедшие 11 лет американский арсенал Sparrow умудрился "помолодеть". И неизвестно, для кого эти ракеты в зоне СВО окажутся более опасны — для российской авиации или для самих украинцев.Этот же вопрос касается третьей известной составляющей проекта FrankenSAM. Пентагон занимается модернизацией ЗРК средней дальности HAWK, принятых на вооружение еще в 1959-м. Украина уже эксплуатирует несколько таких комплексов, но о каких-либо успехах командование ВСУ не сообщало.Впрочем, импровизированные ЗРК могут быть эффективными. Это показал югославский опыт, когда в 1999-м устаревшая сербская С-125 сбила суперсовременный американский истребитель-невидимку F-117.Кроме того, вряд ли проект FrankenSAM станет попыткой "съехать" с украинской темы и постепенно перекрыть военные поставки."Есть консолидированная позиция США и Евросоюза, что как минимум в течение ближайших трех лет объемы поставок вооружений и военной техники Украине будут сохраняться и иметь тенденцию к увеличению, — говорит военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Нам категорически не надо думать, что от Украины откажутся, это неверное стратегическое целеполагание. В свете последних сообщений о противоречиях на Западе нельзя убаюкивать себя напрасными надеждами и иллюзиями, что поддержка прекратится".Проект FrankenSAM, скорее всего, временное решение. США сейчас активно восстанавливают военное производство, чтобы восполнить опустевшие арсеналы — свои, Украины и союзников по НАТО. Задача полукустарных зенитных ракетных "монстров" — дать ВСУ время продержаться, пока заводы не начнут работать в полную силу.

https://ria.ru/20231017/udary-1903376979.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231016/ukraina-1903095510.html

https://ria.ru/20231017/ucheniya-1903224791.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231017/oruzhie-1903231384.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, украина, сша, киев, игорь коротченко, пентагон, вооруженные силы украины, нато, f-16