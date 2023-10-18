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Украина задумывается о переговорном процессе, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2023
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13:12 18.10.2023 (обновлено: 13:26 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/putin-1903587220.html
Украина задумывается о переговорном процессе, заявил Путин
Украина задумывается о переговорном процессе, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2023
Украина задумывается о переговорном процессе, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине задумываются о разрешении конфликта путем переговоров, это трансформация в правильном направлении: "за это... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:12
2023-10-18T13:26
украина
владимир путин
в мире
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине задумываются о разрешении конфликта путем переговоров, это трансформация в правильном направлении: "за это похвалю", но этого недостаточно, необходимы конкретные шаги."Мы слышим сейчас, что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже", - отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, говоря о позиции Украины по мирным переговорам.По его словам, ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины и которые совсем недавно призывали нанести России стратегическое поражение на поле боя, "сейчас уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров"."Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, господин (Жозеп) Боррель (глава дипломатии ЕС ) об этом говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20231018/konflikt-1903585564.html
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украина, владимир путин, в мире, россия, китай, евросоюз
Украина, Владимир Путин, В мире, Россия, Китай, Евросоюз
Украина задумывается о переговорном процессе, заявил Путин

Путин похвалил Украину за мысли о переговорном процессе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине задумываются о разрешении конфликта путем переговоров, это трансформация в правильном направлении: "за это похвалю", но этого недостаточно, необходимы конкретные шаги.
"Мы слышим сейчас, что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже", - отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, говоря о позиции Украины по мирным переговорам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин прокомментировал заявления США о "проигранном" конфликте на Украине
дополняется ...
По его словам, ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины и которые совсем недавно призывали нанести России стратегическое поражение на поле боя, "сейчас уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров".
"Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, господин (Жозеп) Боррель (глава дипломатии ЕС ) об этом говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
США все больше втягиваются в конфликт на Украине, заявил Путин
12:57
 
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