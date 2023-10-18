https://ria.ru/20231018/putin-1903587220.html

Украина задумывается о переговорном процессе, заявил Путин

Украина задумывается о переговорном процессе, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2023

Украина задумывается о переговорном процессе, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине задумываются о разрешении конфликта путем переговоров, это трансформация в правильном направлении: "за это... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:12

2023-10-18T13:12

2023-10-18T13:26

украина

владимир путин

в мире

россия

китай

евросоюз

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине задумываются о разрешении конфликта путем переговоров, это трансформация в правильном направлении: "за это похвалю", но этого недостаточно, необходимы конкретные шаги."Мы слышим сейчас, что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже", - отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, говоря о позиции Украины по мирным переговорам.По его словам, ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины и которые совсем недавно призывали нанести России стратегическое поражение на поле боя, "сейчас уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров"."Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, господин (Жозеп) Боррель (глава дипломатии ЕС ) об этом говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231018/konflikt-1903585564.html

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украина

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, владимир путин, в мире, россия, китай, евросоюз