Украина задумывается о переговорном процессе, заявил Путин
Путин похвалил Украину за мысли о переговорном процессе
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в Пекине
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине задумываются о разрешении конфликта путем переговоров, это трансформация в правильном направлении: "за это похвалю", но этого недостаточно, необходимы конкретные шаги.
"Мы слышим сейчас, что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже", - отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, говоря о позиции Украины по мирным переговорам.
По его словам, ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины и которые совсем недавно призывали нанести России стратегическое поражение на поле боя, "сейчас уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров".
"Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, господин (Жозеп) Боррель (глава дипломатии ЕС ) об этом говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", - подчеркнул Путин.