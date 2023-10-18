https://ria.ru/20231018/putin-1903576890.html
Путин заявил об общих угрозах для России и Китая
Путин заявил об общих угрозах для России и Китая - РИА Новости, 18.10.2023
Путин заявил об общих угрозах для России и Китая
Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешние конфликты - это общие угрозы, и они только укрепляют российско-китайские отношения. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:48
2023-10-18T12:48
2023-10-18T13:04
россия
китай
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешние конфликты - это общие угрозы, и они только укрепляют российско-китайские отношения."По поводу того, как влияют внешние факторы и конфликты на развитие российско-китайских отношений. Все эти внешние факторы - это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие, что касается перспектив, то я смотрю на это с оптимизмом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
https://ria.ru/20231018/tovarooborot-1903577075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире, владимир путин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин
Путин заявил об общих угрозах для России и Китая
Путин: общие угрозы укрепляют взаимодействие России и Китая
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешние конфликты - это общие угрозы, и они только укрепляют российско-китайские отношения.
"По поводу того, как влияют внешние факторы и конфликты на развитие российско-китайских отношений. Все эти внешние факторы - это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие, что касается перспектив, то я смотрю на это с оптимизмом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
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