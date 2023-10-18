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Путин заявил об общих угрозах для России и Китая - РИА Новости, 18.10.2023
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12:48 18.10.2023 (обновлено: 13:04 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/putin-1903576890.html
Путин заявил об общих угрозах для России и Китая
Путин заявил об общих угрозах для России и Китая - РИА Новости, 18.10.2023
Путин заявил об общих угрозах для России и Китая
Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешние конфликты - это общие угрозы, и они только укрепляют российско-китайские отношения. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:48
2023-10-18T13:04
россия
китай
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешние конфликты - это общие угрозы, и они только укрепляют российско-китайские отношения."По поводу того, как влияют внешние факторы и конфликты на развитие российско-китайских отношений. Все эти внешние факторы - это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие, что касается перспектив, то я смотрю на это с оптимизмом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
https://ria.ru/20231018/tovarooborot-1903577075.html
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россия, китай, в мире, владимир путин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин
Путин заявил об общих угрозах для России и Китая

Путин: общие угрозы укрепляют взаимодействие России и Китая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешние конфликты - это общие угрозы, и они только укрепляют российско-китайские отношения.
"По поводу того, как влияют внешние факторы и конфликты на развитие российско-китайских отношений. Все эти внешние факторы - это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие, что касается перспектив, то я смотрю на это с оптимизмом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин назвал объем товарооборота с Китаем впечатляющим
12:48
 
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