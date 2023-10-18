https://ria.ru/20231018/putin-1903576890.html

Путин заявил об общих угрозах для России и Китая

Путин заявил об общих угрозах для России и Китая - РИА Новости, 18.10.2023

Путин заявил об общих угрозах для России и Китая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешние конфликты - это общие угрозы, и они только укрепляют российско-китайские отношения. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:48

2023-10-18T12:48

2023-10-18T13:04

россия

китай

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_60bebdc7d679b951bb39c0c8aad2ebe1.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешние конфликты - это общие угрозы, и они только укрепляют российско-китайские отношения."По поводу того, как влияют внешние факторы и конфликты на развитие российско-китайских отношений. Все эти внешние факторы - это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие, что касается перспектив, то я смотрю на это с оптимизмом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

https://ria.ru/20231018/tovarooborot-1903577075.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, в мире, владимир путин