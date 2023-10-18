https://ria.ru/20231018/putin-1903510312.html
Пресс-конференция Владимира Путина в Китае. Прямая трансляция
Пресс-конференция Владимира Путина в Китае. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.10.2023
Пресс-конференция Владимира Путина в Китае. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Китай. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:47
2023-10-18T11:47
2023-10-18T11:47
владимир путин
пекин
россия
форум "один пояс - один путь"
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.
пекин
россия
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пресс-подход Владимира Путина в Пекине
Пресс-подход Владимира Путина в Пекине
2023-10-18T11:47
true
PT19M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, пекин, россия, форум "один пояс - один путь", видео
Владимир Путин, Пекин, Россия, Форум "Один пояс - один путь"
Пресс-конференция Владимира Путина в Китае. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.
2023-10-18T11:47
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PT19M53S
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.