https://ria.ru/20231018/putin-1903510312.html

Пресс-конференция Владимира Путина в Китае. Прямая трансляция

Пресс-конференция Владимира Путина в Китае. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.10.2023

Пресс-конференция Владимира Путина в Китае. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Китай. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:47

2023-10-18T11:47

2023-10-18T11:47

владимир путин

пекин

россия

форум "один пояс - один путь"

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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.

пекин

россия

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2023

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-подход Владимира Путина в Пекине Пресс-подход Владимира Путина в Пекине 2023-10-18T11:47 true PT19M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, пекин, россия, форум "один пояс - один путь", видео