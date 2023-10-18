Путин рассказал о работе над железнодорожными маршрутами в Монголию и Китай
Путин: Россия с партнерами работает над прокладкой маршрутов в Монголию и КНР
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовой состав на железнодорожном пункте пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав на железнодорожном пункте пропуска между Россией и Китаем. Архивное фото
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Россия совместно с зарубежными партнерами работает над прокладной железнодорожных маршрутов из Сибири в сторону Монголии, Китая, тихоокеанских портов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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"Работаем с зарубежными партнерами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении - в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов", - сказал Путин в среду, выступая на форуме "Один пояс, один путь".
Он проинформировал коллег и о других планах по созданию новых маршрутов и развитию российской транспортной инфраструктуры.
Так, в европейской части страны формируется международный коридор Север-Юг, связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через уральский регион России и Сибирь, добавил президент РФ.
"Его ключевые элементы - это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу на территории наших областей - Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Алтайского края, это все регионы Сибири России", - уточнил Путин.
Он также упомянул о строительстве так называемого Северного морского хода, это еще одна железнодорожная ветка с выходом к портам Северного Ледовитого океана и полуострова Ямал на севере Красноярского края. Президент рассказал и о планах создания новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от Ханты-Мансийского автономного округа до ее стыковки с крупнейшей железнодорожной сетью - Транссибом и Байкало-Амурской магистралью.
Еще один коридор от Арктики на юг России планируется создать на Дальнем Востоке. По словам Путина, его элементы также формируются - это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через реки Лена и Амур, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути.
"Все эти транспортные коридоры с севера на юг в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов", - заявил президент РФ.