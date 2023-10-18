https://ria.ru/20231018/putin-1903500743.html

Путин рассказал о работе над железнодорожными маршрутами в Монголию и Китай

Путин рассказал о работе над железнодорожными маршрутами в Монголию и Китай - РИА Новости, 18.10.2023

Путин рассказал о работе над железнодорожными маршрутами в Монголию и Китай

Россия совместно с зарубежными партнерами работает над прокладной железнодорожных маршрутов из Сибири в сторону Монголии, Китая, тихоокеанских портов, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T06:48

2023-10-18T06:48

2023-10-18T06:48

россия

монголия

китай

владимир путин

экономика

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Россия совместно с зарубежными партнерами работает над прокладной железнодорожных маршрутов из Сибири в сторону Монголии, Китая, тихоокеанских портов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Работаем с зарубежными партнерами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении - в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов", - сказал Путин в среду, выступая на форуме "Один пояс, один путь". Он проинформировал коллег и о других планах по созданию новых маршрутов и развитию российской транспортной инфраструктуры. Так, в европейской части страны формируется международный коридор Север-Юг, связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через уральский регион России и Сибирь, добавил президент РФ. "Его ключевые элементы - это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу на территории наших областей - Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Алтайского края, это все регионы Сибири России", - уточнил Путин. Он также упомянул о строительстве так называемого Северного морского хода, это еще одна железнодорожная ветка с выходом к портам Северного Ледовитого океана и полуострова Ямал на севере Красноярского края. Президент рассказал и о планах создания новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от Ханты-Мансийского автономного округа до ее стыковки с крупнейшей железнодорожной сетью - Транссибом и Байкало-Амурской магистралью. Еще один коридор от Арктики на юг России планируется создать на Дальнем Востоке. По словам Путина, его элементы также формируются - это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через реки Лена и Амур, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути. "Все эти транспортные коридоры с севера на юг в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20231018/kitay-1903498632.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900602059.html

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россия, монголия, китай, владимир путин, экономика