https://ria.ru/20231018/protestuyuschie-1903718561.html

Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США

Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США - РИА Новости, 19.10.2023

Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США

Участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в здание конгресса США, нескольких из них задержали, сообщила полиция Капитолия в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-18T23:24

2023-10-18T23:24

2023-10-19T00:34

в мире

конгресс сша

израиль

ближний восток

сша

марджори тейлор грин

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в здание конгресса США, нескольких из них задержали, сообщила полиция Капитолия в соцсети X."Среди арестованных три человека обвинены в нападении на полицейских в ходе задержания", — говорится в публикации.В полиции подчеркнули, что аресты в холле здания офиса палаты представителей по соседству с Капитолием продолжаются. "Мы предупредили протестующих о необходимости прекратить свои действия, когда они не подчинились, мы начали арестовывать их", — отметили там.Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что внутри зданий конгресса демонстрации запрещены.Позднее полиция вытеснила протестующих из здания конгресса. Как передает корреспондент РИА Новости, акция продолжается на улице.Ранее сообщалось, что несколько сотен человек собрались на пропалестинский митинг возле Капитолия. Как заявила незадолго до этого конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, полиция установила ограждения перед ожидаемым протестом, и проинформировала, что члены конгресса будут его целями.Активисты среди прочего требовали прекратить боевые действия и остановить военную помощь США Израилю. Инициатором акции стала организация "Jewish voice for peace". К ней присоединились десятки евреев.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.

https://ria.ru/20231018/demonstratsiya-1903714819.html

https://ria.ru/20231018/konflikt-1903580390.html

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Эксклюзивные кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети. Разбор завалов продолжается. 2023-10-18T23:24 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, конгресс сша, израиль, ближний восток, сша, марджори тейлор грин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году