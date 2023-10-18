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Полиция вытеснила протестующих из здания конгресса США - РИА Новости, 19.10.2023
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23:56 18.10.2023 (обновлено: 00:10 19.10.2023)
https://ria.ru/20231018/protest-1903721718.html
Полиция вытеснила протестующих из здания конгресса США
Полиция вытеснила протестующих из здания конгресса США - РИА Новости, 19.10.2023
Полиция вытеснила протестующих из здания конгресса США
Полиция вытеснила протестующих против боевых действий в Газе из офиса палаты представителей в Вашингтоне, акция продолжается на улице, передает корреспондент... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-18T23:56
2023-10-19T00:10
в мире
конгресс сша
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Полиция вытеснила протестующих против боевых действий в Газе из офиса палаты представителей в Вашингтоне, акция продолжается на улице, передает корреспондент РИА Новости.До этого протестующие прорвались в одного из зданий Капитолия. Сейчас активисты находятся снаружи. Информацию о том, что протестующих внутри нет, подтвердил РИА Новости и представитель полиции на месте событий.Люди вышли с плакатами "Остановите геноцид в Газе". Также звучат кричалки "Палестина будет свободной" и "Прекратите огонь".Митингующие бастуют возле одного из зданий неподалёку от Капитолия. От входа на территорию Капитолия их отделяет полиция.Также перекрыта улица, где проходит митинг.
https://ria.ru/20231004/arest-1900561655.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, конгресс сша, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Конгресс США, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полиция вытеснила протестующих из здания конгресса США

Протестующих вытеснили из здания конгресса США, акция продолжается на улице

© AP Photo / Jose Luis MaganaПротестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США
Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Полиция вытеснила протестующих против боевых действий в Газе из офиса палаты представителей в Вашингтоне, акция продолжается на улице, передает корреспондент РИА Новости.
До этого протестующие прорвались в одного из зданий Капитолия. Сейчас активисты находятся снаружи. Информацию о том, что протестующих внутри нет, подтвердил РИА Новости и представитель полиции на месте событий.
Люди вышли с плакатами "Остановите геноцид в Газе". Также звучат кричалки "Палестина будет свободной" и "Прекратите огонь".
Митингующие бастуют возле одного из зданий неподалёку от Капитолия. От входа на территорию Капитолия их отделяет полиция.
Также перекрыта улица, где проходит митинг.
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В миреКонгресс СШАСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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