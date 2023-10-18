https://ria.ru/20231018/protest-1903721718.html

Полиция вытеснила протестующих из здания конгресса США

Полиция вытеснила протестующих из здания конгресса США - РИА Новости, 19.10.2023

Полиция вытеснила протестующих из здания конгресса США

Полиция вытеснила протестующих против боевых действий в Газе из офиса палаты представителей в Вашингтоне, акция продолжается на улице, передает корреспондент... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-18T23:56

2023-10-18T23:56

2023-10-19T00:10

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Полиция вытеснила протестующих против боевых действий в Газе из офиса палаты представителей в Вашингтоне, акция продолжается на улице, передает корреспондент РИА Новости.До этого протестующие прорвались в одного из зданий Капитолия. Сейчас активисты находятся снаружи. Информацию о том, что протестующих внутри нет, подтвердил РИА Новости и представитель полиции на месте событий.Люди вышли с плакатами "Остановите геноцид в Газе". Также звучат кричалки "Палестина будет свободной" и "Прекратите огонь".Митингующие бастуют возле одного из зданий неподалёку от Капитолия. От входа на территорию Капитолия их отделяет полиция.Также перекрыта улица, где проходит митинг.

https://ria.ru/20231004/arest-1900561655.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, конгресс сша, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году