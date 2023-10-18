https://ria.ru/20231018/protest-1903721718.html
Полиция вытеснила протестующих из здания конгресса США
Полиция вытеснила протестующих из здания конгресса США - РИА Новости, 19.10.2023
Полиция вытеснила протестующих из здания конгресса США
Полиция вытеснила протестующих против боевых действий в Газе из офиса палаты представителей в Вашингтоне, акция продолжается на улице, передает корреспондент... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-18T23:56
2023-10-18T23:56
2023-10-19T00:10
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Полиция вытеснила протестующих против боевых действий в Газе из офиса палаты представителей в Вашингтоне, акция продолжается на улице, передает корреспондент РИА Новости.До этого протестующие прорвались в одного из зданий Капитолия. Сейчас активисты находятся снаружи. Информацию о том, что протестующих внутри нет, подтвердил РИА Новости и представитель полиции на месте событий.Люди вышли с плакатами "Остановите геноцид в Газе". Также звучат кричалки "Палестина будет свободной" и "Прекратите огонь".Митингующие бастуют возле одного из зданий неподалёку от Капитолия. От входа на территорию Капитолия их отделяет полиция.Также перекрыта улица, где проходит митинг.
https://ria.ru/20231004/arest-1900561655.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, конгресс сша, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Конгресс США, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полиция вытеснила протестующих из здания конгресса США
Протестующих вытеснили из здания конгресса США, акция продолжается на улице
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Полиция вытеснила протестующих против боевых действий в Газе из офиса палаты представителей в Вашингтоне, акция продолжается на улице, передает корреспондент РИА Новости.
До этого протестующие прорвались в одного из зданий Капитолия. Сейчас активисты находятся снаружи. Информацию о том, что протестующих внутри нет, подтвердил РИА Новости и представитель полиции на месте событий.
Люди вышли с плакатами "Остановите геноцид в Газе". Также звучат кричалки "Палестина будет свободной" и "Прекратите огонь".
Митингующие бастуют возле одного из зданий неподалёку от Капитолия. От входа на территорию Капитолия их отделяет полиция.
Также перекрыта улица, где проходит митинг.
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