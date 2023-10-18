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Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ

Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 18.10.2023

Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ

Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера Игоря Синяка за пропаганду ЛГБТ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:37

2023-10-18T10:37

2023-10-18T10:37

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера Игоря Синяка за пропаганду ЛГБТ, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Синяку административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Это максимально возможный штраф для граждан по протоколу, составленному по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с помощью интернета). Синяк раньше вел блог о красоте в YouTube, теперь у него свой канал в Telegram.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, youtube, telegram