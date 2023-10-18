https://ria.ru/20231018/propaganda-1903534668.html
Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ
Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 18.10.2023
Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ
Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера Игоря Синяка за пропаганду ЛГБТ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:37
2023-10-18T10:37
2023-10-18T10:37
происшествия
москва
россия
youtube
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера Игоря Синяка за пропаганду ЛГБТ, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Синяку административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Это максимально возможный штраф для граждан по протоколу, составленному по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с помощью интернета). Синяк раньше вел блог о красоте в YouTube, теперь у него свой канал в Telegram.
https://ria.ru/20230817/chayldfri-1890680023.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, youtube, telegram
Происшествия, Москва, Россия, YouTube, Telegram
Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ
Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ