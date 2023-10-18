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Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 18.10.2023
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10:37 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/propaganda-1903534668.html
Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ
Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 18.10.2023
Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ
Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера Игоря Синяка за пропаганду ЛГБТ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:37
2023-10-18T10:37
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера Игоря Синяка за пропаганду ЛГБТ, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Синяку административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Это максимально возможный штраф для граждан по протоколу, составленному по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с помощью интернета). Синяк раньше вел блог о красоте в YouTube, теперь у него свой канал в Telegram.
https://ria.ru/20230817/chayldfri-1890680023.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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происшествия, москва, россия, youtube, telegram
Происшествия, Москва, Россия, YouTube, Telegram
Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ

Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера Игоря Синяка за пропаганду ЛГБТ, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Синяку административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Это максимально возможный штраф для граждан по протоколу, составленному по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с помощью интернета).
Синяк раньше вел блог о красоте в YouTube, теперь у него свой канал в Telegram.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Роскомнадзор назвал чайлдфри и ЛГБТ взломом общественного восприятия
17 августа, 17:48
 
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