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СМИ: Германия в вопросе экспорта оружия будет отдавать приоритет Израилю - РИА Новости, 18.10.2023
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12:06 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/prioritet-1903557672.html
СМИ: Германия в вопросе экспорта оружия будет отдавать приоритет Израилю
СМИ: Германия в вопросе экспорта оружия будет отдавать приоритет Израилю - РИА Новости, 18.10.2023
СМИ: Германия в вопросе экспорта оружия будет отдавать приоритет Израилю
Германия будет отдавать приоритет Израилю в вопросе экспорта вооружений, сообщило в среду информационное агентство DPA. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:06
2023-10-18T12:06
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Германия будет отдавать приоритет Израилю в вопросе экспорта вооружений, сообщило в среду информационное агентство DPA. "После разрушительной террористической атаки ХАМАС федеральное правительство (Германии - ред.) хочет отдать приоритет экспорту вооружений в Израиль. Как сообщили агентству DPA в правительственных кругах, коммерческие заявки компаний на экспорт вооружений будут рассматриваться и утверждаться в приоритетном порядке с учетом текущей ситуации", - говорится в сообщении DPA. Ранее сообщалось, что Израиль запросил у Германии боеприпасы для военных кораблей, а также консервированную кровь и бронежилеты. Германия является одним из крупнейших поставщиков оружия Украине: канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что по объемам военной помощи ФРГ уступает лишь США. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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в мире, израиль, германия, россия, владимир путин, олаф шольц, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Россия, Владимир Путин, Олаф Шольц, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Германия в вопросе экспорта оружия будет отдавать приоритет Израилю

DPA: Германия хочет отдавать приоритет в вопросе поставок вооружений Израилю

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Германия будет отдавать приоритет Израилю в вопросе экспорта вооружений, сообщило в среду информационное агентство DPA.
"После разрушительной террористической атаки ХАМАС федеральное правительство (Германии - ред.) хочет отдать приоритет экспорту вооружений в Израиль. Как сообщили агентству DPA в правительственных кругах, коммерческие заявки компаний на экспорт вооружений будут рассматриваться и утверждаться в приоритетном порядке с учетом текущей ситуации", - говорится в сообщении DPA.
Ранее сообщалось, что Израиль запросил у Германии боеприпасы для военных кораблей, а также консервированную кровь и бронежилеты.
Германия является одним из крупнейших поставщиков оружия Украине: канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что по объемам военной помощи ФРГ уступает лишь США.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
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В миреИзраильГерманияРоссияВладимир ПутинОлаф ШольцХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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