https://ria.ru/20231018/primore-1903497033.html

В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска природных пожаров

В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска природных пожаров - РИА Новости, 18.10.2023

В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска природных пожаров

Режим повышенной готовности введен в Приморье из-за устойчивой сухой и теплой погоды на территории региона, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:18

2023-10-18T05:18

2023-10-18T05:18

приморский край

олег кожемяко

примгидромет

тернейский район

хасанский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Приморье из-за устойчивой сухой и теплой погоды на территории региона, сообщает краевое правительство. "В Приморье в связи с пожароопасным сезоном введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко. Как отметили в министерстве по делам ГОЧС региона, ввиду устойчивой сухой теплой погоды на территории края сохраняется высокий класс пожарной опасности. Органы управления и силы Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. В рамках этого режима специалисты определят границы территорий, на которых высок риск пожаров, и примут меры по предупреждению угрозы ЧС. Это создание минерализованных полос, проверка пожарных водоемов, работа с местными жителями. Как сообщает Примгидромет, 18 октября на юге Приморского края и местами на севере - Дальнереченский, Тернейский районы - сохранится 4, высокий, класс пожарной опасности. В Хасанском районе – 5, чрезвычайный, класс пожарной опасности по метеорологическим условиям.

https://ria.ru/20231018/primore-1903496473.html

приморский край

тернейский район

хасанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, олег кожемяко, примгидромет, тернейский район, хасанский район, происшествия