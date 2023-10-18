https://ria.ru/20231018/primore-1903497033.html
В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска природных пожаров
В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска природных пожаров - РИА Новости, 18.10.2023
В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска природных пожаров
Режим повышенной готовности введен в Приморье из-за устойчивой сухой и теплой погоды на территории региона, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:18
2023-10-18T05:18
2023-10-18T05:18
приморский край
олег кожемяко
примгидромет
тернейский район
хасанский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Приморье из-за устойчивой сухой и теплой погоды на территории региона, сообщает краевое правительство. "В Приморье в связи с пожароопасным сезоном введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко. Как отметили в министерстве по делам ГОЧС региона, ввиду устойчивой сухой теплой погоды на территории края сохраняется высокий класс пожарной опасности. Органы управления и силы Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. В рамках этого режима специалисты определят границы территорий, на которых высок риск пожаров, и примут меры по предупреждению угрозы ЧС. Это создание минерализованных полос, проверка пожарных водоемов, работа с местными жителями. Как сообщает Примгидромет, 18 октября на юге Приморского края и местами на севере - Дальнереченский, Тернейский районы - сохранится 4, высокий, класс пожарной опасности. В Хасанском районе – 5, чрезвычайный, класс пожарной опасности по метеорологическим условиям.
https://ria.ru/20231018/primore-1903496473.html
приморский край
тернейский район
хасанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddc9f9a6da569ae83da280b7ed1c137f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, олег кожемяко, примгидромет, тернейский район, хасанский район, происшествия
Приморский край, Олег Кожемяко, Примгидромет, Тернейский район, Хасанский район, Происшествия
В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска природных пожаров
В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска устойчивой сухой погоды