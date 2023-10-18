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В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска природных пожаров - РИА Новости, 18.10.2023
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05:18 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/primore-1903497033.html
В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска природных пожаров
В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска природных пожаров - РИА Новости, 18.10.2023
В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска природных пожаров
Режим повышенной готовности введен в Приморье из-за устойчивой сухой и теплой погоды на территории региона, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:18
2023-10-18T05:18
приморский край
олег кожемяко
примгидромет
тернейский район
хасанский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Приморье из-за устойчивой сухой и теплой погоды на территории региона, сообщает краевое правительство. "В Приморье в связи с пожароопасным сезоном введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко. Как отметили в министерстве по делам ГОЧС региона, ввиду устойчивой сухой теплой погоды на территории края сохраняется высокий класс пожарной опасности. Органы управления и силы Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. В рамках этого режима специалисты определят границы территорий, на которых высок риск пожаров, и примут меры по предупреждению угрозы ЧС. Это создание минерализованных полос, проверка пожарных водоемов, работа с местными жителями. Как сообщает Примгидромет, 18 октября на юге Приморского края и местами на севере - Дальнереченский, Тернейский районы - сохранится 4, высокий, класс пожарной опасности. В Хасанском районе – 5, чрезвычайный, класс пожарной опасности по метеорологическим условиям.
https://ria.ru/20231018/primore-1903496473.html
приморский край
тернейский район
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приморский край, олег кожемяко, примгидромет, тернейский район, хасанский район, происшествия
Приморский край, Олег Кожемяко, Примгидромет, Тернейский район, Хасанский район, Происшествия
В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска природных пожаров

В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за риска устойчивой сухой погоды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Приморье из-за устойчивой сухой и теплой погоды на территории региона, сообщает краевое правительство.
«
"В Приморье в связи с пожароопасным сезоном введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко. Как отметили в министерстве по делам ГОЧС региона, ввиду устойчивой сухой теплой погоды на территории края сохраняется высокий класс пожарной опасности. Органы управления и силы Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
В рамках этого режима специалисты определят границы территорий, на которых высок риск пожаров, и примут меры по предупреждению угрозы ЧС. Это создание минерализованных полос, проверка пожарных водоемов, работа с местными жителями.
Как сообщает Примгидромет, 18 октября на юге Приморского края и местами на севере - Дальнереченский, Тернейский районы - сохранится 4, высокий, класс пожарной опасности. В Хасанском районе – 5, чрезвычайный, класс пожарной опасности по метеорологическим условиям.
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Приморский крайОлег КожемякоПримгидрометТернейский районХасанский районПроисшествия
 
 
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