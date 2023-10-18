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Жителю Тулы вынесли приговор за угрозы и таран автомобиля на АЗС - РИА Новости, 18.10.2023
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20:09 18.10.2023 (обновлено: 20:11 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/prigovor-1903696122.html
Жителю Тулы вынесли приговор за угрозы и таран автомобиля на АЗС
Жителю Тулы вынесли приговор за угрозы и таран автомобиля на АЗС - РИА Новости, 18.10.2023
Жителю Тулы вынесли приговор за угрозы и таран автомобиля на АЗС
Жителя Тулы Сергея Никитина приговорили к 4,5 года лишения свободы за хулиганство, угрозы применения насилия и умышленное столкновение автомобилей, сообщила... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:09
2023-10-18T20:11
происшествия
тула
тульская область
россия
сергей никитин
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Жителя Тулы Сергея Никитина приговорили к 4,5 года лишения свободы за хулиганство, угрозы применения насилия и умышленное столкновение автомобилей, сообщила прокуратура Тульской области в телеграм-канале ведомства."Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, применением оружия и предмета, используемого в качестве оружия"… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Никитина к 4 годам 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении. В октябре 2022 года Никитин, находясь на автозаправке, перекрыл проезд, а после протаранил автомобиль Кia Rio, за рулём которого была женщина. После этого он оскорблял женщину и угрожал ей. Никитин проявил агрессию в адрес сотрудника автозаправки и знакомого пострадавшей, который приехал по её просьбе. "Никитин продолжил выражать явное неуважение к обществу и после прибытия сотрудников полиции и в их присутствии высказывал угрозы применения насилия, а затем совершил умышленное столкновение с автомобилем марки Кia Optima, на котором приехал к месту событий 33-летний потерпевший", - рассказали в прокуратуре. В итоге, по информации прокуратуры, действия Никитина привели к "дезорганизации полноценной работы заправочной станции". В местных СМИ было опубликовано несколько десятков материалов про Никитина, в которых его называли "неприкасаемым", намекая на его "обширные связи", в том числе в правоохранительных органах.
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происшествия, тула, тульская область, россия, сергей никитин
Происшествия, Тула, Тульская область, Россия, Сергей Никитин
Жителю Тулы вынесли приговор за угрозы и таран автомобиля на АЗС

Жителю Тулы дали 4,5 года колонии за угрозы насилием и таран автомобиля на АЗС

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Жителя Тулы Сергея Никитина приговорили к 4,5 года лишения свободы за хулиганство, угрозы применения насилия и умышленное столкновение автомобилей, сообщила прокуратура Тульской области в телеграм-канале ведомства.
«
"Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, применением оружия и предмета, используемого в качестве оружия"… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Никитина к 4 годам 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.
В октябре 2022 года Никитин, находясь на автозаправке, перекрыл проезд, а после протаранил автомобиль Кia Rio, за рулём которого была женщина. После этого он оскорблял женщину и угрожал ей. Никитин проявил агрессию в адрес сотрудника автозаправки и знакомого пострадавшей, который приехал по её просьбе.
«
"Никитин продолжил выражать явное неуважение к обществу и после прибытия сотрудников полиции и в их присутствии высказывал угрозы применения насилия, а затем совершил умышленное столкновение с автомобилем марки Кia Optima, на котором приехал к месту событий 33-летний потерпевший", - рассказали в прокуратуре.
В итоге, по информации прокуратуры, действия Никитина привели к "дезорганизации полноценной работы заправочной станции".
В местных СМИ было опубликовано несколько десятков материалов про Никитина, в которых его называли "неприкасаемым", намекая на его "обширные связи", в том числе в правоохранительных органах.
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