https://ria.ru/20231018/prigovor-1903696122.html

Жителю Тулы вынесли приговор за угрозы и таран автомобиля на АЗС

Жителю Тулы вынесли приговор за угрозы и таран автомобиля на АЗС - РИА Новости, 18.10.2023

Жителю Тулы вынесли приговор за угрозы и таран автомобиля на АЗС

Жителя Тулы Сергея Никитина приговорили к 4,5 года лишения свободы за хулиганство, угрозы применения насилия и умышленное столкновение автомобилей, сообщила... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:09

2023-10-18T20:09

2023-10-18T20:11

происшествия

тула

тульская область

россия

сергей никитин

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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Жителя Тулы Сергея Никитина приговорили к 4,5 года лишения свободы за хулиганство, угрозы применения насилия и умышленное столкновение автомобилей, сообщила прокуратура Тульской области в телеграм-канале ведомства."Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, применением оружия и предмета, используемого в качестве оружия"… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Никитина к 4 годам 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении. В октябре 2022 года Никитин, находясь на автозаправке, перекрыл проезд, а после протаранил автомобиль Кia Rio, за рулём которого была женщина. После этого он оскорблял женщину и угрожал ей. Никитин проявил агрессию в адрес сотрудника автозаправки и знакомого пострадавшей, который приехал по её просьбе. "Никитин продолжил выражать явное неуважение к обществу и после прибытия сотрудников полиции и в их присутствии высказывал угрозы применения насилия, а затем совершил умышленное столкновение с автомобилем марки Кia Optima, на котором приехал к месту событий 33-летний потерпевший", - рассказали в прокуратуре. В итоге, по информации прокуратуры, действия Никитина привели к "дезорганизации полноценной работы заправочной станции". В местных СМИ было опубликовано несколько десятков материалов про Никитина, в которых его называли "неприкасаемым", намекая на его "обширные связи", в том числе в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20230927/srok-1899042623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тула, тульская область, россия, сергей никитин