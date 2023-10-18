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Полиция нашла первых потерпевших от действий треш-блогеров в Петербурге - РИА Новости, 18.10.2023
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17:54 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/poterpevshie-1903669712.html
Полиция нашла первых потерпевших от действий треш-блогеров в Петербурге
Полиция нашла первых потерпевших от действий треш-блогеров в Петербурге - РИА Новости, 18.10.2023
Полиция нашла первых потерпевших от действий треш-блогеров в Петербурге
Полиция нашла первых потерпевших от действий группы треш-блогеров, это двое подростков, которых избили в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:54
2023-10-18T17:54
происшествия
санкт-петербург
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Полиция нашла первых потерпевших от действий группы треш-блогеров, это двое подростков, которых избили в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами с избиениями людей в Петербурге. На них группа молодых людей нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. Дело было возбуждено по статье о хулиганстве. "Полицейские смогли установить и опросить первых двух потерпевших. Это 16-летний житель Пушкина и 14-летний житель Московского района. Оба подростка в разные дни были избиты участниками группы на территории Московского района", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Ранее сообщалось, что были задержаны шестеро молодых людей, степень причастности которых к избиениям случайных прохожих выясняется. ГСУСК РФ по Петербургу сообщало, что по месту жительству задержанных прошли обыски, возбуждено еще несколько дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц". В ГУМВД добавили, что розыск основного фигуранта, 18-летнего администратора Telegram-канала, куда выкладывался треш-контент, продолжается.
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция нашла первых потерпевших от действий треш-блогеров в Петербурге

Найдены первые потерпевшие при нападениях группы треш-блогеров в Петербурге

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Полиция нашла первых потерпевших от действий группы треш-блогеров, это двое подростков, которых избили в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами с избиениями людей в Петербурге. На них группа молодых людей нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. Дело было возбуждено по статье о хулиганстве.
«
"Полицейские смогли установить и опросить первых двух потерпевших. Это 16-летний житель Пушкина и 14-летний житель Московского района. Оба подростка в разные дни были избиты участниками группы на территории Московского района", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Ранее сообщалось, что были задержаны шестеро молодых людей, степень причастности которых к избиениям случайных прохожих выясняется. ГСУСК РФ по Петербургу сообщало, что по месту жительству задержанных прошли обыски, возбуждено еще несколько дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц".
В ГУМВД добавили, что розыск основного фигуранта, 18-летнего администратора Telegram-канала, куда выкладывался треш-контент, продолжается.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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