https://ria.ru/20231018/poterpevshie-1903669712.html

Полиция нашла первых потерпевших от действий треш-блогеров в Петербурге

Полиция нашла первых потерпевших от действий треш-блогеров в Петербурге - РИА Новости, 18.10.2023

Полиция нашла первых потерпевших от действий треш-блогеров в Петербурге

Полиция нашла первых потерпевших от действий группы треш-блогеров, это двое подростков, которых избили в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:54

2023-10-18T17:54

2023-10-18T17:54

происшествия

санкт-петербург

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Полиция нашла первых потерпевших от действий группы треш-блогеров, это двое подростков, которых избили в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами с избиениями людей в Петербурге. На них группа молодых людей нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. Дело было возбуждено по статье о хулиганстве. "Полицейские смогли установить и опросить первых двух потерпевших. Это 16-летний житель Пушкина и 14-летний житель Московского района. Оба подростка в разные дни были избиты участниками группы на территории Московского района", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Ранее сообщалось, что были задержаны шестеро молодых людей, степень причастности которых к избиениям случайных прохожих выясняется. ГСУСК РФ по Петербургу сообщало, что по месту жительству задержанных прошли обыски, возбуждено еще несколько дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц". В ГУМВД добавили, что розыск основного фигуранта, 18-летнего администратора Telegram-канала, куда выкладывался треш-контент, продолжается.

https://ria.ru/20231018/pnevmatika-1903610540.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)