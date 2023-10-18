https://ria.ru/20231018/poteri-1903496093.html

ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек

ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек - РИА Новости, 18.10.2023

ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек

Войска Украины потеряли на краснолиманском направлении до 115 человек, подавлено 20 артиллерийских расчетов противника, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:03

2023-10-18T05:03

2023-10-18T05:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Войска Украины потеряли на краснолиманском направлении до 115 человек, подавлено 20 артиллерийских расчетов противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. Потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих", - сказал офицер. Также уничтожена боевая бронированная машина "Козак". В ходе контрбатарейной борьбы, уточнил начальник пресс-центра, "вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск".

https://ria.ru/20231017/spetsoperatsiya-1903324986.html

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вооруженные силы украины, украина