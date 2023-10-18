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ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/poteri-1903496093.html
ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек
ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек - РИА Новости, 18.10.2023
ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек
Войска Украины потеряли на краснолиманском направлении до 115 человек, подавлено 20 артиллерийских расчетов противника, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:03
2023-10-18T05:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Войска Украины потеряли на краснолиманском направлении до 115 человек, подавлено 20 артиллерийских расчетов противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. Потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих", - сказал офицер. Также уничтожена боевая бронированная машина "Козак". В ходе контрбатарейной борьбы, уточнил начальник пресс-центра, "вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск".
https://ria.ru/20231017/spetsoperatsiya-1903324986.html
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек

Российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении до 115 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Войска Украины потеряли на краснолиманском направлении до 115 человек, подавлено 20 артиллерийских расчетов противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. Потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих", - сказал офицер.
Также уничтожена боевая бронированная машина "Козак".
В ходе контрбатарейной борьбы, уточнил начальник пресс-центра, "вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск".
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