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Эксперт: мобилизационный потенциал Украины может иссякнуть через полгода - РИА Новости, 18.10.2023
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18:12 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/potentsial-1903673450.html
Эксперт: мобилизационный потенциал Украины может иссякнуть через полгода
Эксперт: мобилизационный потенциал Украины может иссякнуть через полгода - РИА Новости, 18.10.2023
Эксперт: мобилизационный потенциал Украины может иссякнуть через полгода
Мобилизационный потенциал Украины может исчерпаться в ближайшие полгода при сохранении существующей интенсивности конфликта, заявил кандидат военных наук,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:12
2023-10-18T18:12
украина
россия
киев
владимир путин
евгений бужинский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мобилизационный потенциал Украины может исчерпаться в ближайшие полгода при сохранении существующей интенсивности конфликта, заявил кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса ВС РФ Евгений Бужинский. "Мне кажется, что если ещё боевые действия будут продолжаться с той же интенсивностью, то максимум на полгода их (украинские войска – ред.) ещё хватит, а дальше просто людской потенциал исчерпается", - сказал Бужинский в ходе презентации доклада Валдайского клуба "Война в новую эпоху: почему возвращаются большие армии". Эксперт отметил, что в военной терминологии под "тотальной" мобилизацией подразумевается призыв на фронт и тыловые работы до 10% населения страны. По его словам, Киев к началу конфликта мог рассчитывать примерно на 3 миллиона человек, при этом значительная часть молодого дееспособного населения покинула Украину. Генерал назвал потери ВСУ "поражающими воображение", обосновав их масштаб решением украинского командования вести масштабное наступление без адекватной поддержки авиации. Бужинский счёл попытки украинской пехоты идти по минным полям "безумными вдвойне". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
https://ria.ru/20231018/vsu-1903636814.html
https://ria.ru/20231018/udary-1903649064.html
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украина, россия, киев, владимир путин, евгений бужинский, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Евгений Бужинский, Вооруженные силы Украины
Эксперт: мобилизационный потенциал Украины может иссякнуть через полгода

Генерал-лейтенант: людской потенциал Украины может иссякнуть через полгода

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мобилизационный потенциал Украины может исчерпаться в ближайшие полгода при сохранении существующей интенсивности конфликта, заявил кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса ВС РФ Евгений Бужинский.
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"Мне кажется, что если ещё боевые действия будут продолжаться с той же интенсивностью, то максимум на полгода их (украинские войска – ред.) ещё хватит, а дальше просто людской потенциал исчерпается", - сказал Бужинский в ходе презентации доклада Валдайского клуба "Война в новую эпоху: почему возвращаются большие армии".
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Вчера, 16:00
Эксперт отметил, что в военной терминологии под "тотальной" мобилизацией подразумевается призыв на фронт и тыловые работы до 10% населения страны. По его словам, Киев к началу конфликта мог рассчитывать примерно на 3 миллиона человек, при этом значительная часть молодого дееспособного населения покинула Украину.
Генерал назвал потери ВСУ "поражающими воображение", обосновав их масштаб решением украинского командования вести масштабное наступление без адекватной поддержки авиации. Бужинский счёл попытки украинской пехоты идти по минным полям "безумными вдвойне".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
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Вчера, 16:47
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ПутинЕвгений БужинскийВооруженные силы Украины
 
 
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