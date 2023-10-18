https://ria.ru/20231018/posolstvo-1903672552.html
В Бейруте демонстранты попытались штурмовать посольство США
В Бейруте демонстранты попытались штурмовать посольство США - РИА Новости, 18.10.2023
В Бейруте демонстранты попытались штурмовать посольство США
Участники акции протеста в ливанском Бейруте попытались прорваться на территорию посольства США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:06
2023-10-18T18:06
2023-10-18T18:42
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исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 18 окт — РИА Новости. Участники акции протеста в ливанском Бейруте попытались прорваться на территорию посольства США, передает корреспондент РИА Новости. Как уточняется, демонстранты полезли на стену дипмиссии, чтобы попасть внутрь. Между ними и силами безопасности начались стычки. Протестующие подожгли одно из зданий посольства, которое находится за периметром дипломатической миссии. Полиция активно применяет слезоточивый газ и водометы, чтобы отогнать толпу.Минувшей ночью ливанское движение "Хезболла" объявило среду "днем гнева" из-за удара по больнице в секторе Газа. Организация также призвала своих сторонников к массовым демонстрациям.Накануне больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась ракетной атаке. Местный Минздрав заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них — женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила местная группировка "Исламский джихад".Власти некоторых стран возложили ответственность за атаку на Тель-Авив. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе. При этом президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Тель-Авив обвинил глава комиссии Африканского союза.В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Тель-Авивом "несколько трудных вопросов".
https://ria.ru/20231018/zakonoproekt-1903607224.html
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Столкновения демонстрантов с полицией в Бейруте
Демонстранты в Бейруте попытались штурмовать посольство США, полиция применяет газ
2023-10-18T18:06
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в мире, бейрут, палестина, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Бейрут, Палестина, Израиль, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
В Бейруте демонстранты попытались штурмовать посольство США
В Бейруте демонстранты попытались взобраться на стену американского посольства