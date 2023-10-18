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Постпред КНР прокомментировал непринятие СБ ООН российских поправок - РИА Новости, 18.10.2023
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18:54 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/popravki-1903682226.html
Постпред КНР прокомментировал непринятие СБ ООН российских поправок
Постпред КНР прокомментировал непринятие СБ ООН российских поправок - РИА Новости, 18.10.2023
Постпред КНР прокомментировал непринятие СБ ООН российских поправок
Китай разочарован тем, что СБ ООН не принял поправки РФ к проекту резолюции в СБ Бразилии, заявил на заседании Совбеза постпред КНР Чжан Цзюнь. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:54
2023-10-18T18:54
в мире
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бразилия
чжан цзюнь
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ООН, 18 окт - РИА Новости. Китай разочарован тем, что СБ ООН не принял поправки РФ к проекту резолюции в СБ Бразилии, заявил на заседании Совбеза постпред КНР Чжан Цзюнь. "Мы были согласны с российскими поправками. Очень разочарованы тем, что российские поправки также не были приняты", - сказал Чжан Цзюнь. Ранее США наложили вето на проект резолюции Бразилия в СБ ООН. Бразильский проект резолюции содержал осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержался призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе не было отдельного призыва прекратить огнь, но проект призывал к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению заложников. Перед этим Совбеза не поддержал поправки России к бразильскому проекту. Россия предложила внести две поправки в бразильский проект. В частности Москва хотела добавить в текст параграф, в котором Совбез бы однозначно осудил неизбирательные удары по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа. Поправка также предлагала осудить от имени Совбеза введение блокады в отношении сектора Газа. Вторая поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".
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в мире, россия, китай, бразилия, чжан цзюнь, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Китай, Бразилия, Чжан Цзюнь, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Постпред КНР прокомментировал непринятие СБ ООН российских поправок

Постпред: Китай разочарован непринятием российских поправок к резолюции Бразилии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке
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ООН, 18 окт - РИА Новости. Китай разочарован тем, что СБ ООН не принял поправки РФ к проекту резолюции в СБ Бразилии, заявил на заседании Совбеза постпред КНР Чжан Цзюнь.
«
"Мы были согласны с российскими поправками. Очень разочарованы тем, что российские поправки также не были приняты", - сказал Чжан Цзюнь.
Ранее США наложили вето на проект резолюции Бразилия в СБ ООН. Бразильский проект резолюции содержал осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержался призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе не было отдельного призыва прекратить огнь, но проект призывал к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению заложников.
Перед этим Совбеза не поддержал поправки России к бразильскому проекту.
Россия предложила внести две поправки в бразильский проект. В частности Москва хотела добавить в текст параграф, в котором Совбез бы однозначно осудил неизбирательные удары по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа. Поправка также предлагала осудить от имени Совбеза введение блокады в отношении сектора Газа.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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Вторая поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".
 
В миреРоссияКитайБразилияЧжан ЦзюньООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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