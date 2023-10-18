https://ria.ru/20231018/popravki-1903682226.html

Постпред КНР прокомментировал непринятие СБ ООН российских поправок

Постпред КНР прокомментировал непринятие СБ ООН российских поправок - РИА Новости, 18.10.2023

Постпред КНР прокомментировал непринятие СБ ООН российских поправок

Китай разочарован тем, что СБ ООН не принял поправки РФ к проекту резолюции в СБ Бразилии, заявил на заседании Совбеза постпред КНР Чжан Цзюнь. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:54

2023-10-18T18:54

2023-10-18T18:54

в мире

россия

китай

бразилия

чжан цзюнь

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 18 окт - РИА Новости. Китай разочарован тем, что СБ ООН не принял поправки РФ к проекту резолюции в СБ Бразилии, заявил на заседании Совбеза постпред КНР Чжан Цзюнь. "Мы были согласны с российскими поправками. Очень разочарованы тем, что российские поправки также не были приняты", - сказал Чжан Цзюнь. Ранее США наложили вето на проект резолюции Бразилия в СБ ООН. Бразильский проект резолюции содержал осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержался призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе не было отдельного призыва прекратить огнь, но проект призывал к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению заложников. Перед этим Совбеза не поддержал поправки России к бразильскому проекту. Россия предложила внести две поправки в бразильский проект. В частности Москва хотела добавить в текст параграф, в котором Совбез бы однозначно осудил неизбирательные удары по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа. Поправка также предлагала осудить от имени Совбеза введение блокады в отношении сектора Газа. Вторая поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, китай, бразилия, чжан цзюнь, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году