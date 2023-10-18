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Байден пообещал Израилю беспрецедентную помощь, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 18.10.2023
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23:52 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903721206.html
Байден пообещал Израилю беспрецедентную помощь, заявил Нетаньяху
Байден пообещал Израилю беспрецедентную помощь, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 18.10.2023
Байден пообещал Израилю беспрецедентную помощь, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам визита президента США Джо Байдена заявил, что были достигнуты договоренности о предоставлении беспрецедентной... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T23:52
2023-10-18T23:52
в мире
израиль
россия
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
владимир путин
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам визита президента США Джо Байдена заявил, что были достигнуты договоренности о предоставлении беспрецедентной помощи для поддержания безопасности Государства Израиль и продолжения войны. "Сегодняшним визитом мы достигли чего-то чрезвычайно важного, внеся огромный вклад в нашу безопасность: огромную помощь в сфере безопасности Государству Израиль, помощь в беспрецедентных масштабах, включая помощь, которая ещё больше укрепляет нашу способность сражаться", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия. По словам Нетаньяху, Байден прибыл в Израиль "не только со словами утешения, которые тронули сердце всей нации, но и с делами". "На нашей сегодняшней встрече мы договорились о действиях, которые обеспечат продолжение нашей справедливой войны. Мы договорились о сотрудничестве, которое изменит уравнение на всех фронтах и поможет нам достичь целей войны", - подчеркнул Нетаньяху. В сегодняшних заявлениях Нетаньяху не раз делал акцент на том факте, что впервые в истории американский президент посетил Израиль во время войны. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/protestuyuschie-1903718561.html
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в мире, израиль, россия, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден пообещал Израилю беспрецедентную помощь, заявил Нетаньяху

Нетаньяху заявил о договоренности с Байденом о беспрецедентной помощи Израилю

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам визита президента США Джо Байдена заявил, что были достигнуты договоренности о предоставлении беспрецедентной помощи для поддержания безопасности Государства Израиль и продолжения войны.
«
"Сегодняшним визитом мы достигли чего-то чрезвычайно важного, внеся огромный вклад в нашу безопасность: огромную помощь в сфере безопасности Государству Израиль, помощь в беспрецедентных масштабах, включая помощь, которая ещё больше укрепляет нашу способность сражаться", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
По словам Нетаньяху, Байден прибыл в Израиль "не только со словами утешения, которые тронули сердце всей нации, но и с делами".
«
"На нашей сегодняшней встрече мы договорились о действиях, которые обеспечат продолжение нашей справедливой войны. Мы договорились о сотрудничестве, которое изменит уравнение на всех фронтах и поможет нам достичь целей войны", - подчеркнул Нетаньяху.
Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США
Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США
Вчера, 23:24
В сегодняшних заявлениях Нетаньяху не раз делал акцент на том факте, что впервые в истории американский президент посетил Израиль во время войны.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля
Вчера, 14:03
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильРоссияСШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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