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Женщина-инвалид из башкирского города вяжет для бойцов банные мочалки - РИА Новости, 18.10.2023
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14:39 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903614646.html
Женщина-инвалид из башкирского города вяжет для бойцов банные мочалки
Женщина-инвалид из башкирского города вяжет для бойцов банные мочалки - РИА Новости, 18.10.2023
Женщина-инвалид из башкирского города вяжет для бойцов банные мочалки
Жительница башкирского города Октябрьский – 89-летняя инвалид Нурикамал Гилязетдинова вяжет банные мочалки для бойцов на передовой, сообщили в центральном штабе РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:39
2023-10-18T14:39
надежные люди
республика башкортостан
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Жительница башкирского города Октябрьский – 89-летняя инвалид Нурикамал Гилязетдинова вяжет банные мочалки для бойцов на передовой, сообщили в центральном штабе формирования добровольческих батальонов Башкирии в Telegram-канале. "У 89-летней жительницы города Октябрьского Нурикамал Гилязетдиновой нет обеих ног, их ампутировали несколько лет назад. Но пенсионерка не жалуется и, несмотря на тяготы жизни, находит в себе силы помогать участникам спецоперации - вяжет для них мочалки", - сообщает штаб в своем Telegram-канале. Идея вязать мочалки для военных пенсионерке пришла спонтанно: увидела по телевизору, как многие отправляют российским воинам вязаные носки и варежки, и решила присоединиться к доброму делу, добавили в штабе. "Подумала: попробую повязать, если получится, значит, хорошо. Я и до этого мочалки вязала для своих родных, всем, у кого бани есть. Нитки для мочалок приносит подруга дочери Рузили. Дай Бог здоровья им и терпения, чтобы все приехали. Мы здесь все живём, а душа за них неспокойна", - цитирует штаб слова пенсионерки.
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республика башкортостан
Надежные люди, Республика Башкортостан
Женщина-инвалид из башкирского города вяжет для бойцов банные мочалки

Пожилая женщина-инвалид из башкирского Октябрьского вяжет для бойцов мочалки

© Фото : Центральный штаб формирования формирования добровольческих батальонов РФ/TelegramЖительница города Октябрьского Нурикамал Гилязетдинова, вяжущая мочалки для бойцов СВО
Жительница города Октябрьского Нурикамал Гилязетдинова, вяжущая мочалки для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Центральный штаб формирования формирования добровольческих батальонов РФ/Telegram
Жительница города Октябрьского Нурикамал Гилязетдинова, вяжущая мочалки для бойцов СВО
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Жительница башкирского города Октябрьский – 89-летняя инвалид Нурикамал Гилязетдинова вяжет банные мочалки для бойцов на передовой, сообщили в центральном штабе формирования добровольческих батальонов Башкирии в Telegram-канале.
"У 89-летней жительницы города Октябрьского Нурикамал Гилязетдиновой нет обеих ног, их ампутировали несколько лет назад. Но пенсионерка не жалуется и, несмотря на тяготы жизни, находит в себе силы помогать участникам спецоперации - вяжет для них мочалки", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
Идея вязать мочалки для военных пенсионерке пришла спонтанно: увидела по телевизору, как многие отправляют российским воинам вязаные носки и варежки, и решила присоединиться к доброму делу, добавили в штабе.
"Подумала: попробую повязать, если получится, значит, хорошо. Я и до этого мочалки вязала для своих родных, всем, у кого бани есть. Нитки для мочалок приносит подруга дочери Рузили. Дай Бог здоровья им и терпения, чтобы все приехали. Мы здесь все живём, а душа за них неспокойна", - цитирует штаб слова пенсионерки.
Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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Вчера, 14:37
 
Надежные людиРеспублика Башкортостан
 
 
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