https://ria.ru/20231018/pomosch-1903614646.html

Женщина-инвалид из башкирского города вяжет для бойцов банные мочалки

Женщина-инвалид из башкирского города вяжет для бойцов банные мочалки - РИА Новости, 18.10.2023

Женщина-инвалид из башкирского города вяжет для бойцов банные мочалки

Жительница башкирского города Октябрьский – 89-летняя инвалид Нурикамал Гилязетдинова вяжет банные мочалки для бойцов на передовой, сообщили в центральном штабе РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:39

2023-10-18T14:39

2023-10-18T14:39

надежные люди

республика башкортостан

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УФА, 18 окт – РИА Новости. Жительница башкирского города Октябрьский – 89-летняя инвалид Нурикамал Гилязетдинова вяжет банные мочалки для бойцов на передовой, сообщили в центральном штабе формирования добровольческих батальонов Башкирии в Telegram-канале. "У 89-летней жительницы города Октябрьского Нурикамал Гилязетдиновой нет обеих ног, их ампутировали несколько лет назад. Но пенсионерка не жалуется и, несмотря на тяготы жизни, находит в себе силы помогать участникам спецоперации - вяжет для них мочалки", - сообщает штаб в своем Telegram-канале. Идея вязать мочалки для военных пенсионерке пришла спонтанно: увидела по телевизору, как многие отправляют российским воинам вязаные носки и варежки, и решила присоединиться к доброму делу, добавили в штабе. "Подумала: попробую повязать, если получится, значит, хорошо. Я и до этого мочалки вязала для своих родных, всем, у кого бани есть. Нитки для мочалок приносит подруга дочери Рузили. Дай Бог здоровья им и терпения, чтобы все приехали. Мы здесь все живём, а душа за них неспокойна", - цитирует штаб слова пенсионерки.

https://ria.ru/20231018/pomosch-1903613634.html

республика башкортостан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика башкортостан