https://ria.ru/20231018/pomosch-1903545900.html

Жители Омской области отправили необходимые для военных вещи в зону СВО

Жители Омской области отправили необходимые для военных вещи в зону СВО - РИА Новости, 18.10.2023

Жители Омской области отправили необходимые для военных вещи в зону СВО

Сотрудники комплексного центра Павлоградского района Омской области и волонтеры группы "Луч добра" продолжают оказывать помощь военным из Омска в зоне СВО,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:27

2023-10-18T11:27

2023-10-18T11:27

надежные люди

павлоградский район

омская область

омск

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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники комплексного центра Павлоградского района Омской области и волонтеры группы "Луч добра" продолжают оказывать помощь военным из Омска в зоне СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства. Сотрудники комплексного центра и волонтеры приобрели строительные инструменты, потребность в которых была ранее озвучена военнослужащими. Также для изготовления сухой смеси для супов жители принесли со своих огородов зелень и овощи. "Сегодня наши бойцы защищают Донбасс и спасают жизни людей, и мы со своей стороны не могли остаться в стороне. Жители Павлоградского района, независимо от статуса, возраста, положения добровольно объединились для достижения одной общей цели. Благодарю всех чутких и неравнодушных жителей района, кто сердцем, силами и средствами откликнулся и помогает, поддерживает наших земляков всем, чем может. Именно так и называется наш проект – "Помогаем, чем можем". Уверен, что общими силами мы сможем приблизить час Победы", – сказал руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Павлоградского района Андрей Петров, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время в комплексном центре неравнодушные жители продолжают изготовление блиндажных свечей и комплектование армейского сухого душа.

https://ria.ru/20231017/yakutiya-1903447422.html

https://ria.ru/20231013/pastila-1902438101.html

павлоградский район

омская область

омск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

павлоградский район, омская область, омск