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Жители Омской области отправили необходимые для военных вещи в зону СВО - РИА Новости, 18.10.2023
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Надежные люди
 
11:27 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903545900.html
Жители Омской области отправили необходимые для военных вещи в зону СВО
Жители Омской области отправили необходимые для военных вещи в зону СВО - РИА Новости, 18.10.2023
Жители Омской области отправили необходимые для военных вещи в зону СВО
Сотрудники комплексного центра Павлоградского района Омской области и волонтеры группы "Луч добра" продолжают оказывать помощь военным из Омска в зоне СВО,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:27
2023-10-18T11:27
надежные люди
павлоградский район
омская область
омск
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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники комплексного центра Павлоградского района Омской области и волонтеры группы "Луч добра" продолжают оказывать помощь военным из Омска в зоне СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства. Сотрудники комплексного центра и волонтеры приобрели строительные инструменты, потребность в которых была ранее озвучена военнослужащими. Также для изготовления сухой смеси для супов жители принесли со своих огородов зелень и овощи. "Сегодня наши бойцы защищают Донбасс и спасают жизни людей, и мы со своей стороны не могли остаться в стороне. Жители Павлоградского района, независимо от статуса, возраста, положения добровольно объединились для достижения одной общей цели. Благодарю всех чутких и неравнодушных жителей района, кто сердцем, силами и средствами откликнулся и помогает, поддерживает наших земляков всем, чем может. Именно так и называется наш проект – "Помогаем, чем можем". Уверен, что общими силами мы сможем приблизить час Победы", – сказал руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Павлоградского района Андрей Петров, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время в комплексном центре неравнодушные жители продолжают изготовление блиндажных свечей и комплектование армейского сухого душа.
https://ria.ru/20231017/yakutiya-1903447422.html
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павлоградский район
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павлоградский район, омская область, омск
Надежные люди, Павлоградский район, Омская область, Омск
Жители Омской области отправили необходимые для военных вещи в зону СВО

Жители Омской области и волонтеры группы "Луч добра" отправили вещи в зону СВО

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиОтправка гуманитарного груза для бойцов в зоне СВО из Омской области
Отправка гуманитарного груза для бойцов в зоне СВО из Омской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники комплексного центра Павлоградского района Омской области и волонтеры группы "Луч добра" продолжают оказывать помощь военным из Омска в зоне СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Сотрудники комплексного центра и волонтеры приобрели строительные инструменты, потребность в которых была ранее озвучена военнослужащими. Также для изготовления сухой смеси для супов жители принесли со своих огородов зелень и овощи.
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"Сегодня наши бойцы защищают Донбасс и спасают жизни людей, и мы со своей стороны не могли остаться в стороне. Жители Павлоградского района, независимо от статуса, возраста, положения добровольно объединились для достижения одной общей цели. Благодарю всех чутких и неравнодушных жителей района, кто сердцем, силами и средствами откликнулся и помогает, поддерживает наших земляков всем, чем может. Именно так и называется наш проект – "Помогаем, чем можем". Уверен, что общими силами мы сможем приблизить час Победы", – сказал руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Павлоградского района Андрей Петров, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время в комплексном центре неравнодушные жители продолжают изготовление блиндажных свечей и комплектование армейского сухого душа.
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