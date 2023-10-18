Жители Омской области отправили необходимые для военных вещи в зону СВО
Жители Омской области и волонтеры группы "Луч добра" отправили вещи в зону СВО
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиОтправка гуманитарного груза для бойцов в зоне СВО из Омской области
ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники комплексного центра Павлоградского района Омской области и волонтеры группы "Луч добра" продолжают оказывать помощь военным из Омска в зоне СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Сотрудники комплексного центра и волонтеры приобрели строительные инструменты, потребность в которых была ранее озвучена военнослужащими. Также для изготовления сухой смеси для супов жители принесли со своих огородов зелень и овощи.
"Сегодня наши бойцы защищают Донбасс и спасают жизни людей, и мы со своей стороны не могли остаться в стороне. Жители Павлоградского района, независимо от статуса, возраста, положения добровольно объединились для достижения одной общей цели. Благодарю всех чутких и неравнодушных жителей района, кто сердцем, силами и средствами откликнулся и помогает, поддерживает наших земляков всем, чем может. Именно так и называется наш проект – "Помогаем, чем можем". Уверен, что общими силами мы сможем приблизить час Победы", – сказал руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Павлоградского района Андрей Петров, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время в комплексном центре неравнодушные жители продолжают изготовление блиндажных свечей и комплектование армейского сухого душа.