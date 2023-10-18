Подсчитано, насколько помощь США Израилю превысит финансирование Украины
Помощь США Израилю превысит финансирование Украины в 2,4 раза
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Израиль при получении запрошенной у США экстренной помощи в десять миллиардов долларов станет вторым крупнейшим реципиентом американского финансирования, а его общий пакет превысит выделенный Украине в 2,4 раза, подсчитало РИА Новости по данным американского Госдепартамента.
Власти Израиля обратились к Вашингтону с просьбой предоставить экстренную помощь в размере десяти миллиардов долларов США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщала накануне газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
Согласно данным Госдепа, США за финансовые 2001—2023 годы предоставили Израилю 63,1 миллиарда долларов — в среднем по три миллиарда долларов в год. При этом в прошлом году финансирование резко сократилось до 3,7 миллиона долларов. Новый пакет помощи может стать наибольшим в адрес этой страны за более чем 20 лет и довести общий объем финансирования до 73 миллиардов долларов, в результате Израиль станет вторым крупнейшим иностранным получателем финансирования от США.
Абсолютным лидером среди крупнейших реципиентов американского финансирования все последние годы является Афганистан, который на 30 сентября 2023-го получил от США 111,7 миллиарда долларов. Ирак с 64,4 миллиарда долларов занимал второе место, а Израиль был третий. Египет за эти годы получил от США 33,6 миллиарда долларов и занял четвертое место, а пятерку лидеров замыкала Украина с 30,4 миллиарда долларов.
При этом за последние два года именно Киев стал главным реципиентом американского финансирования, получив с 1 октября 2021-го по 30 сентября 2023-го 24,6 миллиарда долларов. В то же время Израиль за это время получил 3,3 миллиарда долларов, Афганистан — 2,7 миллиарда, Ирак — 824,5 миллиона, а Египет — 353 миллиона долларов.