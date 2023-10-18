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Подсчитано, насколько помощь США Израилю превысит финансирование Украины - РИА Новости, 18.10.2023
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04:36 18.10.2023 (обновлено: 12:24 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903495374.html
Подсчитано, насколько помощь США Израилю превысит финансирование Украины
Подсчитано, насколько помощь США Израилю превысит финансирование Украины - РИА Новости, 18.10.2023
Подсчитано, насколько помощь США Израилю превысит финансирование Украины
Израиль при получении запрошенной у США экстренной помощи в десять миллиардов долларов станет вторым крупнейшим реципиентом американского финансирования, а его... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T04:36
2023-10-18T12:24
израиль
украина
сша
государственный департамент сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Израиль при получении запрошенной у США экстренной помощи в десять миллиардов долларов станет вторым крупнейшим реципиентом американского финансирования, а его общий пакет превысит выделенный Украине в 2,4 раза, подсчитало РИА Новости по данным американского Госдепартамента. Власти Израиля обратились к Вашингтону с просьбой предоставить экстренную помощь в размере десяти миллиардов долларов США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщала накануне газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники. Согласно данным Госдепа, США за финансовые 2001—2023 годы предоставили Израилю 63,1 миллиарда долларов — в среднем по три миллиарда долларов в год. При этом в прошлом году финансирование резко сократилось до 3,7 миллиона долларов. Новый пакет помощи может стать наибольшим в адрес этой страны за более чем 20 лет и довести общий объем финансирования до 73 миллиардов долларов, в результате Израиль станет вторым крупнейшим иностранным получателем финансирования от США. Абсолютным лидером среди крупнейших реципиентов американского финансирования все последние годы является Афганистан, который на 30 сентября 2023-го получил от США 111,7 миллиарда долларов. Ирак с 64,4 миллиарда долларов занимал второе место, а Израиль был третий. Египет за эти годы получил от США 33,6 миллиарда долларов и занял четвертое место, а пятерку лидеров замыкала Украина с 30,4 миллиарда долларов. В топ-10 также входят Иордания (23,5 миллиарда долларов), Пакистан и Эфиопия (по 17,5 миллиарда долларов), Кения (13,3 миллиарда долларов) и Колумбия (12,2 миллиарда долларов). При этом за последние два года именно Киев стал главным реципиентом американского финансирования, получив с 1 октября 2021-го по 30 сентября 2023-го 24,6 миллиарда долларов. В то же время Израиль за это время получил 3,3 миллиарда долларов, Афганистан — 2,7 миллиарда, Ирак — 824,5 миллиона, а Египет — 353 миллиона долларов.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900083697.html
https://ria.ru/20231017/pomosch-1903475095.html
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израиль, украина, сша, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Украина, США, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Подсчитано, насколько помощь США Израилю превысит финансирование Украины

Помощь США Израилю превысит финансирование Украины в 2,4 раза

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Израиль при получении запрошенной у США экстренной помощи в десять миллиардов долларов станет вторым крупнейшим реципиентом американского финансирования, а его общий пакет превысит выделенный Украине в 2,4 раза, подсчитало РИА Новости по данным американского Госдепартамента.
Власти Израиля обратились к Вашингтону с просьбой предоставить экстренную помощь в размере десяти миллиардов долларов США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщала накануне газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
Знак Въезд запрещен и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Подсчитана сумма, потерянная Украиной из-за отказа США выделить ей помощь
3 октября, 04:05
Согласно данным Госдепа, США за финансовые 2001—2023 годы предоставили Израилю 63,1 миллиарда долларов — в среднем по три миллиарда долларов в год. При этом в прошлом году финансирование резко сократилось до 3,7 миллиона долларов. Новый пакет помощи может стать наибольшим в адрес этой страны за более чем 20 лет и довести общий объем финансирования до 73 миллиардов долларов, в результате Израиль станет вторым крупнейшим иностранным получателем финансирования от США.
Абсолютным лидером среди крупнейших реципиентов американского финансирования все последние годы является Афганистан, который на 30 сентября 2023-го получил от США 111,7 миллиарда долларов. Ирак с 64,4 миллиарда долларов занимал второе место, а Израиль был третий. Египет за эти годы получил от США 33,6 миллиарда долларов и занял четвертое место, а пятерку лидеров замыкала Украина с 30,4 миллиарда долларов.
В топ-10 также входят Иордания (23,5 миллиарда долларов), Пакистан и Эфиопия (по 17,5 миллиарда долларов), Кения (13,3 миллиарда долларов) и Колумбия (12,2 миллиарда долларов).
При этом за последние два года именно Киев стал главным реципиентом американского финансирования, получив с 1 октября 2021-го по 30 сентября 2023-го 24,6 миллиарда долларов. В то же время Израиль за это время получил 3,3 миллиарда долларов, Афганистан — 2,7 миллиарда, Ирак — 824,5 миллиона, а Египет — 353 миллиона долларов.
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США отправили в Израиль пять самолетов с военной помощью
Вчера, 22:49
 
ИзраильУкраинаСШАГосударственный департамент СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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