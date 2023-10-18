https://ria.ru/20231018/polsha-1903600346.html

В Польше умер ребенок, раненный при нападении на группу дошкольников

В Польше умер ребенок, раненный при нападении на группу дошкольников - РИА Новости, 18.10.2023

В Польше умер ребенок, раненный при нападении на группу дошкольников

Тяжело раненный ножом ребенок в Польше скончался, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальную информацию. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:53

2023-10-18T13:53

2023-10-18T23:52

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польша

познань

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ВАРШАВА, 18 окт — РИА Новости. Тяжело раненный ножом ребенок в Польше скончался, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальную информацию. Ранее неизвестный напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, в результате чего был тяжело ранен пятилетний мальчик. "Жизнь пятилетнего мальчика спасти не удалось", — говорится в сообщении. Напавший был задержан. Им оказался 71-летний местный житель. Его мотивы пока не известны, он направлен на медицинское освидетельствование.

https://ria.ru/20231018/polsha-1903597873.html

https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html

польша

познань

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, познань