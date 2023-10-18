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В Польше умер ребенок, раненный при нападении на группу дошкольников - РИА Новости, 18.10.2023
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13:53 18.10.2023 (обновлено: 23:52 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/polsha-1903600346.html
В Польше умер ребенок, раненный при нападении на группу дошкольников
В Польше умер ребенок, раненный при нападении на группу дошкольников - РИА Новости, 18.10.2023
В Польше умер ребенок, раненный при нападении на группу дошкольников
Тяжело раненный ножом ребенок в Польше скончался, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальную информацию. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:53
2023-10-18T23:52
в мире
польша
познань
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ВАРШАВА, 18 окт — РИА Новости. Тяжело раненный ножом ребенок в Польше скончался, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальную информацию. Ранее неизвестный напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, в результате чего был тяжело ранен пятилетний мальчик. "Жизнь пятилетнего мальчика спасти не удалось", — говорится в сообщении. Напавший был задержан. Им оказался 71-летний местный житель. Его мотивы пока не известны, он направлен на медицинское освидетельствование.
https://ria.ru/20231018/polsha-1903597873.html
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в мире, польша, познань
В мире, Польша, Познань
В Польше умер ребенок, раненный при нападении на группу дошкольников

В Польше умер ребенок, раненный ножом при нападении на группу дошкольников

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские полицейские
Польские полицейские - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 окт — РИА Новости. Тяжело раненный ножом ребенок в Польше скончался, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальную информацию.
Ранее неизвестный напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, в результате чего был тяжело ранен пятилетний мальчик.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Польше задержали напавшего с ножом на группу дошкольников
Вчера, 13:46
"Жизнь пятилетнего мальчика спасти не удалось", — говорится в сообщении.
Напавший был задержан. Им оказался 71-летний местный житель. Его мотивы пока не известны, он направлен на медицинское освидетельствование.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Лионе задержали мужчину, кричавшего "Аллах акбар" и угрожавшего ножом
11 октября, 21:58
 
В миреПольшаПознань
 
 
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