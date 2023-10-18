https://ria.ru/20231018/polsha-1903600346.html
В Польше умер ребенок, раненный при нападении на группу дошкольников
В Польше умер ребенок, раненный при нападении на группу дошкольников - РИА Новости, 18.10.2023
В Польше умер ребенок, раненный при нападении на группу дошкольников
Тяжело раненный ножом ребенок в Польше скончался, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальную информацию. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:53
2023-10-18T13:53
2023-10-18T23:52
в мире
польша
познань
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ВАРШАВА, 18 окт — РИА Новости. Тяжело раненный ножом ребенок в Польше скончался, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальную информацию. Ранее неизвестный напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, в результате чего был тяжело ранен пятилетний мальчик. "Жизнь пятилетнего мальчика спасти не удалось", — говорится в сообщении. Напавший был задержан. Им оказался 71-летний местный житель. Его мотивы пока не известны, он направлен на медицинское освидетельствование.
https://ria.ru/20231018/polsha-1903597873.html
https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, познань
В Польше умер ребенок, раненный при нападении на группу дошкольников
В Польше умер ребенок, раненный ножом при нападении на группу дошкольников