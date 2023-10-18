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Польша после выборов продолжит помогать Киеву, заявил венгерский эксперт - РИА Новости, 18.10.2023
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11:19 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/polsha-1903543522.html
Польша после выборов продолжит помогать Киеву, заявил венгерский эксперт
Польша после выборов продолжит помогать Киеву, заявил венгерский эксперт - РИА Новости, 18.10.2023
Польша после выборов продолжит помогать Киеву, заявил венгерский эксперт
Польша по результатам парламентских выборов продолжит оказывать поддержку Украине, изменится только стиль, при этом запрет на импорт украинского зерна,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:19
2023-10-18T11:19
польша
украина
киев
ярослав качиньский
дональд туск
право и справедливость
матеуш моравецкий
нато
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БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Польша по результатам парламентских выборов продолжит оказывать поддержку Украине, изменится только стиль, при этом запрет на импорт украинского зерна, вероятнее всего, сохранится, считает венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир. "Если говорить об Украине, в польском обществе есть консенсус, что ей надо помогать, поэтому в основном ничего не изменится, только немного поменяются стиль и методы", - сказал Штир РИА Новости. По его словам, если экс-премьер Дональд Туск намерен "помогать в том, чтобы Украина как можно быстрее стала членом Евросоюза и НАТО", то глава правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский предпочитал расширять "влияние конкретно Польши" на Киев вплоть до построения "чего-то вроде союзного государства современного типа". "Для Украины удобнее будет Туск... Он тоже будет защищать интересы Польши, только бороться против Брюсселя будет меньше, чем Качинский, это точно. Потому что Туск - ставленник немцев, он не будет выступать против Германии, как PiS. Отношения Польши с западными странами улучшатся, это 100%. И с Брюсселем тоже", - считает эксперт. По его словам, запрет на ввоз зерна скорее всего останется продлен, поскольку среди участников коалиции "Третий путь" есть "Польская крестьянская партия", которая, вероятно, получит портфель министра сельского хозяйства. "Туск будет защищать интересы польских фермеров, потому что в правительстве будет "Польская крестьянская партия". Что-нибудь придумают, тот или иной запрет, потому что просто импортировать украинское зерно нельзя - тогда в Польше будет революция", - отметил Штир. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. В ответ на это депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий заявил, что Польша продолжает поставлять вооружение Украине. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша поставляет вооружение Украине лишь по ранее достигнутым договоренностям. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями. Правящая в Польше с 2015 года "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского по итогам парламентских выборов победила с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство. Ближайший преследователь PiS - оппозиционная "Гражданская коалиция" Дональда Туска - по результатам обработки 100% бюллетеней набирает 30,7% голосов. Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент проходят центристский "Третий путь" – 14,4% голосов, "Левые" – 8,61% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 7,16%.
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польша, украина, киев, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость, матеуш моравецкий, нато, верховная рада украины, в мире
Польша, Украина, Киев, Ярослав Качиньский, Дональд Туск, Право и справедливость, Матеуш Моравецкий, НАТО, Верховная Рада Украины, В мире
Польша после выборов продолжит помогать Киеву, заявил венгерский эксперт

Эксперт: после выборов в Польше может измениться стиль поддержки Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша
Люди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Польша по результатам парламентских выборов продолжит оказывать поддержку Украине, изменится только стиль, при этом запрет на импорт украинского зерна, вероятнее всего, сохранится, считает венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.
"Если говорить об Украине, в польском обществе есть консенсус, что ей надо помогать, поэтому в основном ничего не изменится, только немного поменяются стиль и методы", - сказал Штир РИА Новости.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Эксперт прокомментировал итоги выборов в Польше
09:17
По его словам, если экс-премьер Дональд Туск намерен "помогать в том, чтобы Украина как можно быстрее стала членом Евросоюза и НАТО", то глава правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский предпочитал расширять "влияние конкретно Польши" на Киев вплоть до построения "чего-то вроде союзного государства современного типа".
«
"Для Украины удобнее будет Туск... Он тоже будет защищать интересы Польши, только бороться против Брюсселя будет меньше, чем Качинский, это точно. Потому что Туск - ставленник немцев, он не будет выступать против Германии, как PiS. Отношения Польши с западными странами улучшатся, это 100%. И с Брюсселем тоже", - считает эксперт.
По его словам, запрет на ввоз зерна скорее всего останется продлен, поскольку среди участников коалиции "Третий путь" есть "Польская крестьянская партия", которая, вероятно, получит портфель министра сельского хозяйства.
"Туск будет защищать интересы польских фермеров, потому что в правительстве будет "Польская крестьянская партия". Что-нибудь придумают, тот или иной запрет, потому что просто импортировать украинское зерно нельзя - тогда в Польше будет революция", - отметил Штир.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. В ответ на это депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий заявил, что Польша продолжает поставлять вооружение Украине. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша поставляет вооружение Украине лишь по ранее достигнутым договоренностям.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями.
Правящая в Польше с 2015 года "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского по итогам парламентских выборов победила с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство. Ближайший преследователь PiS - оппозиционная "Гражданская коалиция" Дональда Туска - по результатам обработки 100% бюллетеней набирает 30,7% голосов. Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент проходят центристский "Третий путь" – 14,4% голосов, "Левые" – 8,61% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 7,16%.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Президент Польши предложит партии Качиньского сформировать правительство
Вчера, 11:55
 
ПольшаУкраинаКиевЯрослав КачиньскийДональд ТускПраво и справедливостьМатеуш МоравецкийНАТОВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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