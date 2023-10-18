Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал итоги выборов в Польше - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/polsha-1903515415.html
Эксперт прокомментировал итоги выборов в Польше
Эксперт прокомментировал итоги выборов в Польше - РИА Новости, 18.10.2023
Эксперт прокомментировал итоги выборов в Польше
Польская оппозиция по итогам выборов получила шанс сформировать большинство в парламенте из-за того, что у электората был запрос на "свежий воздух", это во... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:17
2023-10-18T09:17
в мире
польша
африка
венгрия
дональд туск
ярослав качиньский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902990095_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db4e87f74acef04f6ef457819a57df46.jpg
БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Польская оппозиция по итогам выборов получила шанс сформировать большинство в парламенте из-за того, что у электората был запрос на "свежий воздух", это во многом заслуга не крупнейшей оппозиционной "Гражданской коалиции", а коалиции "Третий путь", занявшей третье место на выборах, считает венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир. Правящая в Польше с 2015 года "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского по итогам парламентских выборов победила с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство. Ближайший преследователь PiS - оппозиционная "Гражданская коалиция" Дональда Туска - по результатам обработки 100% бюллетеней набирает 30,7% голосов. Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент проходят центристский "Третий путь" – 14,4% голосов, "Левые" – 8,61% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 7,16%. "Я бы сказал так: все больше людей в Польше ожидали чего-то нового, какой-то перемены. Уже 20 лет соревнование Качиньского и Туска определяет польское политическое пространство. Многим уже надоело. 20 лет – это означает, что, когда родились люди, которые сейчас голосовали первый раз, они уже были", - сказал Штир РИА Новости. По его словам, за месяц до выборов польские эксперты и он сам ожидали, скорее, победы PiS с небольшим отрывом и возможностью сформировать коалиционное правительство, однако ситуацию изменили скандалы последнего времени. Одним из них стал "визовый скандал" - обвинение польских загранпредставительств в выдаче за взятки шенгенских виз в Африке и на ближнем Востоке при том, что PiS активно выступала против нелегальной миграции. Вторым скандалом стала отставка за пять дней до выборов двух генералов польской армии. Эксперт отметил, что на результаты выборов серьезно повлияла рекордно высокая явка - свыше 70%. По словам Штира, оппозиции удалось привлечь на выборы молодых людей до 30 лет, в первую очередь это заслуга "Третьего пути" и "Левых", которые выступили для избирателя "свежим воздухом". "Раньше оценивали, что "Третий путь" получит 8-9%, а они получили 14,5%. А "Конфедерация" получила намного меньше, чем ожидали, в июне им прогнозировали 14%", - добавил Штир. По его словам, сработала также тактика разделения оппозиционных партий на коалиции, а не объединение всех оппозиционных партий разного спектра в один блок, как было сделано на парламентских выборах в Венгрии в 2022 году, где оппозиция потерпела полное поражение.
https://ria.ru/20231017/polsha-1903282340.html
https://ria.ru/20231017/polsha-1903257228.html
польша
африка
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902990095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6f9dc90d26a8c9be6a7edca4651556a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, африка, венгрия, дональд туск, ярослав качиньский
В мире, Польша, Африка, Венгрия, Дональд Туск, Ярослав Качиньский
Эксперт прокомментировал итоги выборов в Польше

Эксперт: итоги выборов в Польше показывают запрос электората на "свежий воздух"

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Польская оппозиция по итогам выборов получила шанс сформировать большинство в парламенте из-за того, что у электората был запрос на "свежий воздух", это во многом заслуга не крупнейшей оппозиционной "Гражданской коалиции", а коалиции "Третий путь", занявшей третье место на выборах, считает венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.
Правящая в Польше с 2015 года "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского по итогам парламентских выборов победила с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство. Ближайший преследователь PiS - оппозиционная "Гражданская коалиция" Дональда Туска - по результатам обработки 100% бюллетеней набирает 30,7% голосов. Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент проходят центристский "Третий путь" – 14,4% голосов, "Левые" – 8,61% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 7,16%.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Президент Польши предложит партии Качиньского сформировать правительство
Вчера, 11:55
"Я бы сказал так: все больше людей в Польше ожидали чего-то нового, какой-то перемены. Уже 20 лет соревнование Качиньского и Туска определяет польское политическое пространство. Многим уже надоело. 20 лет – это означает, что, когда родились люди, которые сейчас голосовали первый раз, они уже были", - сказал Штир РИА Новости.
По его словам, за месяц до выборов польские эксперты и он сам ожидали, скорее, победы PiS с небольшим отрывом и возможностью сформировать коалиционное правительство, однако ситуацию изменили скандалы последнего времени.
Одним из них стал "визовый скандал" - обвинение польских загранпредставительств в выдаче за взятки шенгенских виз в Африке и на ближнем Востоке при том, что PiS активно выступала против нелегальной миграции. Вторым скандалом стала отставка за пять дней до выборов двух генералов польской армии.
Эксперт отметил, что на результаты выборов серьезно повлияла рекордно высокая явка - свыше 70%. По словам Штира, оппозиции удалось привлечь на выборы молодых людей до 30 лет, в первую очередь это заслуга "Третьего пути" и "Левых", которые выступили для избирателя "свежим воздухом".
"Раньше оценивали, что "Третий путь" получит 8-9%, а они получили 14,5%. А "Конфедерация" получила намного меньше, чем ожидали, в июне им прогнозировали 14%", - добавил Штир.
По его словам, сработала также тактика разделения оппозиционных партий на коалиции, а не объединение всех оппозиционных партий разного спектра в один блок, как было сделано на парламентских выборах в Венгрии в 2022 году, где оппозиция потерпела полное поражение.
Ярослав Качиньский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в штаб-квартире партии Право и справедливость в Варшаве после парламентских выборов в Польше - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Партия Качиньского выиграла выборы в Польше без большинства в парламенте
Вчера, 10:15
 
В миреПольшаАфрикаВенгрияДональд ТускЯрослав Качиньский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала