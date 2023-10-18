https://ria.ru/20231018/polsha-1903515415.html

Эксперт прокомментировал итоги выборов в Польше

Эксперт прокомментировал итоги выборов в Польше - РИА Новости, 18.10.2023

Эксперт прокомментировал итоги выборов в Польше

Польская оппозиция по итогам выборов получила шанс сформировать большинство в парламенте из-за того, что у электората был запрос на "свежий воздух", это во... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:17

2023-10-18T09:17

2023-10-18T09:17

в мире

польша

африка

венгрия

дональд туск

ярослав качиньский

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БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Польская оппозиция по итогам выборов получила шанс сформировать большинство в парламенте из-за того, что у электората был запрос на "свежий воздух", это во многом заслуга не крупнейшей оппозиционной "Гражданской коалиции", а коалиции "Третий путь", занявшей третье место на выборах, считает венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир. Правящая в Польше с 2015 года "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского по итогам парламентских выборов победила с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство. Ближайший преследователь PiS - оппозиционная "Гражданская коалиция" Дональда Туска - по результатам обработки 100% бюллетеней набирает 30,7% голосов. Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент проходят центристский "Третий путь" – 14,4% голосов, "Левые" – 8,61% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 7,16%. "Я бы сказал так: все больше людей в Польше ожидали чего-то нового, какой-то перемены. Уже 20 лет соревнование Качиньского и Туска определяет польское политическое пространство. Многим уже надоело. 20 лет – это означает, что, когда родились люди, которые сейчас голосовали первый раз, они уже были", - сказал Штир РИА Новости. По его словам, за месяц до выборов польские эксперты и он сам ожидали, скорее, победы PiS с небольшим отрывом и возможностью сформировать коалиционное правительство, однако ситуацию изменили скандалы последнего времени. Одним из них стал "визовый скандал" - обвинение польских загранпредставительств в выдаче за взятки шенгенских виз в Африке и на ближнем Востоке при том, что PiS активно выступала против нелегальной миграции. Вторым скандалом стала отставка за пять дней до выборов двух генералов польской армии. Эксперт отметил, что на результаты выборов серьезно повлияла рекордно высокая явка - свыше 70%. По словам Штира, оппозиции удалось привлечь на выборы молодых людей до 30 лет, в первую очередь это заслуга "Третьего пути" и "Левых", которые выступили для избирателя "свежим воздухом". "Раньше оценивали, что "Третий путь" получит 8-9%, а они получили 14,5%. А "Конфедерация" получила намного меньше, чем ожидали, в июне им прогнозировали 14%", - добавил Штир. По его словам, сработала также тактика разделения оппозиционных партий на коалиции, а не объединение всех оппозиционных партий разного спектра в один блок, как было сделано на парламентских выборах в Венгрии в 2022 году, где оппозиция потерпела полное поражение.

https://ria.ru/20231017/polsha-1903282340.html

https://ria.ru/20231017/polsha-1903257228.html

польша

африка

венгрия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, африка, венгрия, дональд туск, ярослав качиньский