https://ria.ru/20231018/politika-1903603851.html

"Пусть приезжают на чай с блинами". Чем завершилась поездка Путина в Китай

"Пусть приезжают на чай с блинами". Чем завершилась поездка Путина в Китай - РИА Новости, 18.10.2023

"Пусть приезжают на чай с блинами". Чем завершилась поездка Путина в Китай

Президент России провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках двухдневного международного форума "Один пояс, один путь" и выступил перед... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:06

2023-10-18T15:06

2023-10-18T15:31

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

евразийский экономический союз

форум "один пояс - один путь"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903603828_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_d2652fc0831bc84d341e74f0607f5496.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках двухдневного международного форума "Один пояс, один путь" и выступил перед участниками мероприятия. О главных результатах и заявлениях — в материале РИА Новости.Встреча друзейВ марте, находясь с визитом в Москве, Си лично пригласил Путина в гости. Общение в Пекине получилось созвучным весенним настроениям в российской столице — подчеркнуто дружеское, с акцентом на двустороннем сотрудничестве.Первым слово как глава принимающего государства взял председатель КНР. Он напомнил, что Путин уже в третий раз принимает участие в форуме "Один пояс, один путь" и это "демонстрирует поддержку российской стороной данной инициативы".В ходе мартовского визита — первого зарубежного после переизбрания, что особо подчеркнул Си, наметили ориентиры "развития двусторонних отношений". "Правительства, министерства и ведомства, а также регионы Китая и России напряженно работают над реализацией достигнутых нами важных договоренностей", — с удовлетворением отметил китайский лидер. По его словам, углубляется "политическое взаимодоверие", а также "плотное и эффективное стратегическое взаимодействие". Одна из главных целей — нарастить товарооборот до исторического рекорда, выйдя на 200 миллиардов долларов в год. И этого уже практически достигли.Путин также указал на весеннюю встречу в Москве, на то, что это была первая поездка Си за границу после переизбрания. "Мы понимаем, что это особый знак, подчеркивающий уровень и характер отношений между Китайской Народной Республикой и Россией". Что касается инициативы "Один пояс, один путь", выдвинутой именно Си десять лет назад, то она, по мнению российского лидера, "действительно получила очень хорошее развитие". "Но мы никогда на 100 процентов не знаем, как это будет получаться. У наших китайских друзей, у Китая под вашим руководством, у вас это получается", — подчеркнул Путин. "В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, — добавил он. — Что мы и делаем".По поводу товарооборота президент также высказался с оптимизмом: "Если посмотреть год к году — мы вчера вечером проанализировали, от сегодняшнего дня год назад 200 миллиардов уже есть. А по календарному эта планка тоже точно будет преодолена. Так что мы и в двустороннем плане двигаемся очень уверенно".От Газы до УкраиныГлавы государств общались более двух часов: с участием членов делегаций и тет-а-тет. Совместных заявлений не последовало, но их и не планировали. Это понятно: международный форум — все же не двусторонние переговоры, а обновленные ключевые документы о сотрудничестве подписали в марте. Впрочем, сейчас попутно заключили крупнейший контракт на поставку зерновых более чем на 25 миллиардов долларов и ряд других соглашений.Затем Путин ответил на вопросы журналистского пула. Естественно, речь зашла о конфликте на Ближнем Востоке. Там, считает президент, пока не хватает воли для приостановки эскалации. По-прежнему актуальна проблема создания Палестинского государства — это "фундаментальная задача политического характера".Поставки новых видов оружия Украине Путин назвал "очередной ошибкой США". Для киевского режима в этом тоже ничего нет хорошего — лишь "продлевает агонию". А для мирного урегулирования необходимо, чтобы украинский президент хотя бы отменил декрет, запрещающий это: "Нужны конкретные шаги, если есть желание договариваться".По поводу высказанного Байденом желания объединить Европу против России Путин сказал: если, по мнению американцев, Москва на поле боя уже проиграла, пусть "приезжают на чаепитие" с блинами, а не продолжают поставки вооружения. И предупредил: Россия будет следить за активностью США в Средиземном море, куда стягиваются военные корабли на фоне ближневосточного конфликта.На пути к большому евразийскому партнерствуРуководители КНР и России также выступили перед всеми участниками форума. Путин — сразу после Си Цзиньпина, что вновь подчеркнуло доверительность двусторонних отношений.Президент напомнил, что "Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия". Обязательное условие при этом — уважение "цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития"."Выстраиваемая на таких базовых принципах инициатива "Один пояс, один путь" хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами, — отметил Путин. — Она созвучна нашему известному предложению — сформировать большое евразийское партнерство как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы: "Один пояс, один путь", Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству".Российский президент привел в пример конкретные достижения: непреференциальное соглашение о сотрудничестве между членами ЕАЭС и КНР, международный коридор Север — Юг, модернизацию центрального участка Транссиба, строительство Северного широтного хода. "Работаем с зарубежными партнерами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении. <…> Еще один коридор от Арктики на юг мы планируем на Дальнем Востоке", — добавил Путин, подчеркнув, что все эти проекты отражают "новую роль, которую играют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Глобального Юга, другие центры роста и развития". В заключение он пожелал удачи Китаю и тем, кто присоединился к инициативе председателя Си.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, участники форума восприняли выступление Путина "восторженно, это без преувеличения". Кроме того, российский лидер провел на полях мероприятия ряд двусторонних встреч, наметив перспективы дальнейшего сотрудничества с самыми разными игроками, от представителей Евросоюза до традиционных партнеров в Азии.Наиболее удачный визитДиректор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в беседе с РИА Новости отметил большое значение общения Си с Путиным, как и приезда российского президента в КНР."Такие переговоры — первые на китайской территории за многие годы, — напомнил китаевед. — И конечно, сама встреча и форум были сосредоточены в первую очередь на экономических вопросах, на проблемах новых экономик. Каждая страна предлагала что-то свое, и я бы обратил внимание на то, о чем Путин сказал во время выступления. Во-первых, в основном он говорил о транспортных коридорах, которые могут быть встроены в общемировые процессы. Во-вторых, важно, что Россия не изменила свою гибкую позицию: Москва не является частью инициативы "Один пояс, один путь", но активно сотрудничает с Китаем. Российский подход — это взаимодействие через систему блоков, интеграционных проектов".Третий важный момент — новые соглашения, в том числе беспрецедентное — по зерну. Это прорыв, выгодный не только России, но и Китаю. В то же время в некоторых аспектах позиции не совпали. Пекин, в частности, больше внимания уделяет зеленой экономике, Москва говорит об этом реже."Но в целом и российская делегация, и Путин лично были очевидными гвоздями программы. Не только в связи с заключенными сделками, но и с точки зрения имиджа", — подчеркивает Маслов. "Один пояс, один путь" часто критикуют, поэтому Китаю крайне важно показать, что такие крупнейшие страны, как Россия, — его надежные союзники.Китайской культуре свойственно повышенное внимание к церемониальным деталям. То, что Путин с Си первыми входили в банкетный зал, красная дорожка для российского президента, очередность выступлений — все это имеет значение. Наконец — сами по себе личные переговоры, которые в рамках форума были очень продолжительными (времени на таких мероприятиях обычно мало). По мнению эксперта, этот визит — "наиболее удачный" для России за последние несколько лет.

https://ria.ru/20231017/politika-1903394274.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, евразийский экономический союз, форум "один пояс - один путь"