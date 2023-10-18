https://ria.ru/20231018/pogoda-1903575542.html

В Москве до конца октября ожидаются две волны тепла

В Москве до конца октября ожидаются две волны тепла - РИА Новости, 18.10.2023

В Москве до конца октября ожидаются две волны тепла

Две волны тепла ожидаются в Москве до конца октября, они будут чередоваться с холодом, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:45

2023-10-18T12:45

2023-10-18T13:14

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Две волны тепла ожидаются в Москве до конца октября, они будут чередоваться с холодом, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Процесс развивается по типу синусоидов. Периоды более теплой погоды будут чередоваться периодами более холодной. Но это не значит, что последние дни октября будут еще холоднее, чем предстоящие выходные дни. До конца октября еще прогнозируется две волны тепла, пусть и непродолжительные", - рассказала Позднякова. По ее словам, циклоны довольно активные, они еще будут поставлять в столицу теплый воздух Атлантики.

https://ria.ru/20231015/pogoda-1902927723.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, татьяна позднякова