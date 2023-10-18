https://ria.ru/20231018/pogoda-1903575542.html
В Москве до конца октября ожидаются две волны тепла
В Москве до конца октября ожидаются две волны тепла - РИА Новости, 18.10.2023
В Москве до конца октября ожидаются две волны тепла
Две волны тепла ожидаются в Москве до конца октября, они будут чередоваться с холодом, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:45
2023-10-18T12:45
2023-10-18T13:14
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Две волны тепла ожидаются в Москве до конца октября, они будут чередоваться с холодом, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Процесс развивается по типу синусоидов. Периоды более теплой погоды будут чередоваться периодами более холодной. Но это не значит, что последние дни октября будут еще холоднее, чем предстоящие выходные дни. До конца октября еще прогнозируется две волны тепла, пусть и непродолжительные", - рассказала Позднякова. По ее словам, циклоны довольно активные, они еще будут поставлять в столицу теплый воздух Атлантики.
https://ria.ru/20231015/pogoda-1902927723.html
москва
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве до конца октября ожидаются две волны тепла
В Москве ожидаются две волны тепла, которые будут чередоваться с холодом
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Две волны тепла ожидаются в Москве до конца октября, они будут чередоваться с холодом, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Процесс развивается по типу синусоидов. Периоды более теплой погоды будут чередоваться периодами более холодной. Но это не значит, что последние дни октября будут еще холоднее, чем предстоящие выходные дни. До конца октября еще прогнозируется две волны тепла, пусть и непродолжительные", - рассказала Позднякова.
По ее словам, циклоны довольно активные, они еще будут поставлять в столицу теплый воздух Атлантики.
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