https://ria.ru/20231018/pnevmatika-1903610540.html

В Петербурге мужчина с балкона выстрелил из пневматики в школу и испугался

В Петербурге мужчина с балкона выстрелил из пневматики в школу и испугался - РИА Новости, 18.10.2023

В Петербурге мужчина с балкона выстрелил из пневматики в школу и испугался

Девятнадцатилетний молодой человек обстрелял со своего балкона из пневматического пистолета здание школы в Петербурге, повредив стеклопакет, сообщает... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:26

2023-10-18T14:26

2023-10-18T14:29

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Девятнадцатилетний молодой человек обстрелял со своего балкона из пневматического пистолета здание школы в Петербурге, повредив стеклопакет, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В полицию Центрального района Петербурга 16 октября обратилась 73-летняя директор школы, расположенной в доме 12а по Соляному переулку. Она заявила, что 12 октября стеклопакет учебного заведения пострадал от стрельбы из пневматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал. На следующий день в полицию самостоятельно явился не работающий 19-летний молодой человек. "Он пояснил, что 12 октября около 23.55 он, находясь на балконе в доме 4 по Соляному переулку, решил разрядить свой пневматический пистолет и выстрелил в сторону школы, после чего испугался и спрятался", - сообщает пресс-служба. Полицейские проводят проверку по данному факту.

https://ria.ru/20230824/pokupka-1892108628.html

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происшествия, санкт-петербург