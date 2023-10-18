https://ria.ru/20231018/pnevmatika-1903610540.html
В Петербурге мужчина с балкона выстрелил из пневматики в школу и испугался
В Петербурге мужчина с балкона выстрелил из пневматики в школу и испугался - РИА Новости, 18.10.2023
В Петербурге мужчина с балкона выстрелил из пневматики в школу и испугался
Девятнадцатилетний молодой человек обстрелял со своего балкона из пневматического пистолета здание школы в Петербурге, повредив стеклопакет, сообщает... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:26
2023-10-18T14:26
2023-10-18T14:29
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Девятнадцатилетний молодой человек обстрелял со своего балкона из пневматического пистолета здание школы в Петербурге, повредив стеклопакет, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В полицию Центрального района Петербурга 16 октября обратилась 73-летняя директор школы, расположенной в доме 12а по Соляному переулку. Она заявила, что 12 октября стеклопакет учебного заведения пострадал от стрельбы из пневматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал. На следующий день в полицию самостоятельно явился не работающий 19-летний молодой человек. "Он пояснил, что 12 октября около 23.55 он, находясь на балконе в доме 4 по Соляному переулку, решил разрядить свой пневматический пистолет и выстрелил в сторону школы, после чего испугался и спрятался", - сообщает пресс-служба. Полицейские проводят проверку по данному факту.
https://ria.ru/20230824/pokupka-1892108628.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге мужчина с балкона выстрелил из пневматики в школу и испугался
Девятнадцатилетний петербуржец выстрелил из пневматики в школу и испугался
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости.
Девятнадцатилетний молодой человек обстрелял со своего балкона из пневматического пистолета здание школы в Петербурге, повредив стеклопакет, сообщает
пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
В полицию Центрального района Петербурга 16 октября обратилась 73-летняя директор школы, расположенной в доме 12а по Соляному переулку. Она заявила, что 12 октября стеклопакет учебного заведения пострадал от стрельбы из пневматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.
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На следующий день в полицию самостоятельно явился не работающий 19-летний молодой человек. "Он пояснил, что 12 октября около 23.55 он, находясь на балконе в доме 4 по Соляному переулку, решил разрядить свой пневматический пистолет и выстрелил в сторону школы, после чего испугался и спрятался", - сообщает пресс-служба.
Полицейские проводят проверку по данному факту.
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