Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина с балкона выстрелил из пневматики в школу и испугался - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 18.10.2023 (обновлено: 14:29 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/pnevmatika-1903610540.html
В Петербурге мужчина с балкона выстрелил из пневматики в школу и испугался
В Петербурге мужчина с балкона выстрелил из пневматики в школу и испугался - РИА Новости, 18.10.2023
В Петербурге мужчина с балкона выстрелил из пневматики в школу и испугался
Девятнадцатилетний молодой человек обстрелял со своего балкона из пневматического пистолета здание школы в Петербурге, повредив стеклопакет, сообщает... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:26
2023-10-18T14:29
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Девятнадцатилетний молодой человек обстрелял со своего балкона из пневматического пистолета здание школы в Петербурге, повредив стеклопакет, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В полицию Центрального района Петербурга 16 октября обратилась 73-летняя директор школы, расположенной в доме 12а по Соляному переулку. Она заявила, что 12 октября стеклопакет учебного заведения пострадал от стрельбы из пневматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал. На следующий день в полицию самостоятельно явился не работающий 19-летний молодой человек. "Он пояснил, что 12 октября около 23.55 он, находясь на балконе в доме 4 по Соляному переулку, решил разрядить свой пневматический пистолет и выстрелил в сторону школы, после чего испугался и спрятался", - сообщает пресс-служба. Полицейские проводят проверку по данному факту.
https://ria.ru/20230824/pokupka-1892108628.html
https://ria.ru/20230714/vystrel-1884133834.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге мужчина с балкона выстрелил из пневматики в школу и испугался

Девятнадцатилетний петербуржец выстрелил из пневматики в школу и испугался

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Девятнадцатилетний молодой человек обстрелял со своего балкона из пневматического пистолета здание школы в Петербурге, повредив стеклопакет, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
В полицию Центрального района Петербурга 16 октября обратилась 73-летняя директор школы, расположенной в доме 12а по Соляному переулку. Она заявила, что 12 октября стеклопакет учебного заведения пострадал от стрельбы из пневматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.
Девушка в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
В ГД запросили проверку после покупки подростком пневматики на маркетплейсе
24 августа, 23:48
На следующий день в полицию самостоятельно явился не работающий 19-летний молодой человек. "Он пояснил, что 12 октября около 23.55 он, находясь на балконе в доме 4 по Соляному переулку, решил разрядить свой пневматический пистолет и выстрелил в сторону школы, после чего испугался и спрятался", - сообщает пресс-служба.
Полицейские проводят проверку по данному факту.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматики ногу девочке
14 июля, 10:43
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала