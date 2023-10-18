Рейтинг@Mail.ru
В МИД Армении оценили заявление Пашиняна об отношениях с Евросоюзом - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/pashinyan-1903621995.html
В МИД Армении оценили заявление Пашиняна об отношениях с Евросоюзом
В МИД Армении оценили заявление Пашиняна об отношениях с Евросоюзом - РИА Новости, 18.10.2023
В МИД Армении оценили заявление Пашиняна об отношениях с Евросоюзом
В заявлении армянского премьера Никола Пашиняна на заседании Европарламента об отношениях Еревана с ЕС не было ничего сенсационного, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:06
2023-10-18T15:06
в мире
армения
россия
евросоюз
никол пашинян
европарламент
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894774131_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_5a2deef64593ca8c1f08145a39bba384.jpg
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. В заявлении армянского премьера Никола Пашиняна на заседании Европарламента об отношениях Еревана с ЕС не было ничего сенсационного, заявил в среду журналистам замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян. Выступая во вторник в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента Пашинян сообщил, что Армения готова быть еще ближе к Европейскому союзу, насколько ЕС посчитает это возможным. Также премьер обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения Карабаха, при том что Москва не раз заявляла, что российский миротворческий контингент четко выполняет свои задачи. Кроме того, Пашинян заявил, что союзники Армении по безопасности на фоне ситуации в Нагорном Карабахе якобы делали публичные призывы к смене власти в стране, правда, не указав, кого он имеет в виду. В среду высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что расценивает выступление Пашиняна в Европарламенте как безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений. По словам Ованнисяна, отношения Еревана с Евросоюзом всегда были направлены на реализацию реформ, соблюдение прав человека, трансформацию страны. "ЕС остается важнейшим партнером Армении с точки зрения реформ, и послание подтвердило политику страны по углублению отношений с ЕС и странами-членами", - сказал дипломат. При этом он не стал комментировать заявление высокопоставленного источника в Москве, назвавшего выступление Пашиняна провокационным. "Пока не знаком с заявлением (российской стороны – ред.), тем более, если оно анонимное, воздержусь комментировать анонимный источник. Вы слышали выступление (Пашиняна – ред.) и, очевидно, что в контексте наших отношений с ЕС не было ничего сенсационного", - сказал Ованнисян. По его словам, армянский премьер в своем выступлении о союзниках не назвал конкретную страну. "Было разочарование союзниками, там не было указано, о каком союзнике идет речь. Что касается миротворцев, то здесь мы неоднократно выражали разочарование рядом их действий", - сказал замглавы МИД.
https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901884892.html
https://ria.ru/20231018/armeniya-1903591346.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894774131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267239edfea51ea52d2ba0b9da76d167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, евросоюз, никол пашинян, европарламент, ереван
В мире, Армения, Россия, Евросоюз, Никол Пашинян, Европарламент, Ереван
В МИД Армении оценили заявление Пашиняна об отношениях с Евросоюзом

МИД Армении: в словах Пашиняна об отношениях с ЕС не было ничего сенсационного

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Армении
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. В заявлении армянского премьера Никола Пашиняна на заседании Европарламента об отношениях Еревана с ЕС не было ничего сенсационного, заявил в среду журналистам замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.
Выступая во вторник в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента Пашинян сообщил, что Армения готова быть еще ближе к Европейскому союзу, насколько ЕС посчитает это возможным. Также премьер обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения Карабаха, при том что Москва не раз заявляла, что российский миротворческий контингент четко выполняет свои задачи. Кроме того, Пашинян заявил, что союзники Армении по безопасности на фоне ситуации в Нагорном Карабахе якобы делали публичные призывы к смене власти в стране, правда, не указав, кого он имеет в виду.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Пашинян заявил, что Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией
10 октября, 22:36
В среду высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что расценивает выступление Пашиняна в Европарламенте как безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений.
По словам Ованнисяна, отношения Еревана с Евросоюзом всегда были направлены на реализацию реформ, соблюдение прав человека, трансформацию страны. "ЕС остается важнейшим партнером Армении с точки зрения реформ, и послание подтвердило политику страны по углублению отношений с ЕС и странами-членами", - сказал дипломат.
При этом он не стал комментировать заявление высокопоставленного источника в Москве, назвавшего выступление Пашиняна провокационным. "Пока не знаком с заявлением (российской стороны – ред.), тем более, если оно анонимное, воздержусь комментировать анонимный источник. Вы слышали выступление (Пашиняна – ред.) и, очевидно, что в контексте наших отношений с ЕС не было ничего сенсационного", - сказал Ованнисян.
По его словам, армянский премьер в своем выступлении о союзниках не назвал конкретную страну. "Было разочарование союзниками, там не было указано, о каком союзнике идет речь. Что касается миротворцев, то здесь мы неоднократно выражали разочарование рядом их действий", - сказал замглавы МИД.
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В парламенте Армении ответили на вопрос о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС
Вчера, 13:25
 
В миреАрменияРоссияЕвросоюзНикол ПашинянЕвропарламентЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала