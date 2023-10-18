https://ria.ru/20231018/pashinyan-1903621995.html

В МИД Армении оценили заявление Пашиняна об отношениях с Евросоюзом

В МИД Армении оценили заявление Пашиняна об отношениях с Евросоюзом - РИА Новости, 18.10.2023

В МИД Армении оценили заявление Пашиняна об отношениях с Евросоюзом

В заявлении армянского премьера Никола Пашиняна на заседании Европарламента об отношениях Еревана с ЕС не было ничего сенсационного, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:06

2023-10-18T15:06

2023-10-18T15:06

в мире

армения

россия

евросоюз

никол пашинян

европарламент

ереван

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894774131_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_5a2deef64593ca8c1f08145a39bba384.jpg

ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. В заявлении армянского премьера Никола Пашиняна на заседании Европарламента об отношениях Еревана с ЕС не было ничего сенсационного, заявил в среду журналистам замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян. Выступая во вторник в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента Пашинян сообщил, что Армения готова быть еще ближе к Европейскому союзу, насколько ЕС посчитает это возможным. Также премьер обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения Карабаха, при том что Москва не раз заявляла, что российский миротворческий контингент четко выполняет свои задачи. Кроме того, Пашинян заявил, что союзники Армении по безопасности на фоне ситуации в Нагорном Карабахе якобы делали публичные призывы к смене власти в стране, правда, не указав, кого он имеет в виду. В среду высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что расценивает выступление Пашиняна в Европарламенте как безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений. По словам Ованнисяна, отношения Еревана с Евросоюзом всегда были направлены на реализацию реформ, соблюдение прав человека, трансформацию страны. "ЕС остается важнейшим партнером Армении с точки зрения реформ, и послание подтвердило политику страны по углублению отношений с ЕС и странами-членами", - сказал дипломат. При этом он не стал комментировать заявление высокопоставленного источника в Москве, назвавшего выступление Пашиняна провокационным. "Пока не знаком с заявлением (российской стороны – ред.), тем более, если оно анонимное, воздержусь комментировать анонимный источник. Вы слышали выступление (Пашиняна – ред.) и, очевидно, что в контексте наших отношений с ЕС не было ничего сенсационного", - сказал Ованнисян. По его словам, армянский премьер в своем выступлении о союзниках не назвал конкретную страну. "Было разочарование союзниками, там не было указано, о каком союзнике идет речь. Что касается миротворцев, то здесь мы неоднократно выражали разочарование рядом их действий", - сказал замглавы МИД.

https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901884892.html

https://ria.ru/20231018/armeniya-1903591346.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, россия, евросоюз, никол пашинян, европарламент, ереван