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"Агенты влияния": поляки испугались создания "украинской партии" - РИА Новости, 18.10.2023
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06:51 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/partiya-1903500924.html
"Агенты влияния": поляки испугались создания "украинской партии"
"Агенты влияния": поляки испугались создания "украинской партии" - РИА Новости, 18.10.2023
"Агенты влияния": поляки испугались создания "украинской партии"
Создание в Польше "украинской партии", действующей в интересах Киева, может негативно повлиять на ситуацию в стране, об этом пишет польское издание Do Rzeczy. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T06:51
2023-10-18T06:51
в мире
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Создание в Польше "украинской партии", действующей в интересах Киева, может негативно повлиять на ситуацию в стране, об этом пишет польское издание Do Rzeczy."Война заставила миллионы украинцев покинуть родину. Даже если они не вернутся в страну, они смогут эффективно служить интересам Киева за его пределами. Сегодня сами украинцы говорят об "украинской партии" в Польше", — говорится в публикации.Как пишет издание, уже в ближайшие пять лет несколько сотен тысяч украинцев станут гражданами Польши, обладающими политическими правами и возможностью не всегда позитивно влиять на ситуацию в стране.Даже уставшие от своей коррумпированной страны украинские беженцы могут испытывать за свою страну "гордость", находясь далеко от линии фронта в экономически благополучной стране, говорится в материале. В связи с этим, по мнению авторов публикации, можно ожидать, что бежавшие от военных действий беженцы будут принимать активное участие в лоббировании украинских интересов в Польше.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
https://ria.ru/20231016/nakazanie-1902958777.html
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в мире, польша, киев, украина, владимир зеленский, анджей дуда, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Польша, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
"Агенты влияния": поляки испугались создания "украинской партии"

Do Rzeczy: в Польше может возникнуть "украинская партия"

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Создание в Польше "украинской партии", действующей в интересах Киева, может негативно повлиять на ситуацию в стране, об этом пишет польское издание Do Rzeczy.
"Война заставила миллионы украинцев покинуть родину. Даже если они не вернутся в страну, они смогут эффективно служить интересам Киева за его пределами. Сегодня сами украинцы говорят об "украинской партии" в Польше", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, уже в ближайшие пять лет несколько сотен тысяч украинцев станут гражданами Польши, обладающими политическими правами и возможностью не всегда позитивно влиять на ситуацию в стране.
Даже уставшие от своей коррумпированной страны украинские беженцы могут испытывать за свою страну "гордость", находясь далеко от линии фронта в экономически благополучной стране, говорится в материале. В связи с этим, по мнению авторов публикации, можно ожидать, что бежавшие от военных действий беженцы будут принимать активное участие в лоббировании украинских интересов в Польше.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
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