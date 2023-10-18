"Агенты влияния": поляки испугались создания "украинской партии"
Do Rzeczy: в Польше может возникнуть "украинская партия"
© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Создание в Польше "украинской партии", действующей в интересах Киева, может негативно повлиять на ситуацию в стране, об этом пишет польское издание Do Rzeczy.
"Война заставила миллионы украинцев покинуть родину. Даже если они не вернутся в страну, они смогут эффективно служить интересам Киева за его пределами. Сегодня сами украинцы говорят об "украинской партии" в Польше", — говорится в публикации.
Как пишет издание, уже в ближайшие пять лет несколько сотен тысяч украинцев станут гражданами Польши, обладающими политическими правами и возможностью не всегда позитивно влиять на ситуацию в стране.
Даже уставшие от своей коррумпированной страны украинские беженцы могут испытывать за свою страну "гордость", находясь далеко от линии фронта в экономически благополучной стране, говорится в материале. В связи с этим, по мнению авторов публикации, можно ожидать, что бежавшие от военных действий беженцы будут принимать активное участие в лоббировании украинских интересов в Польше.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.