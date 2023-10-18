https://ria.ru/20231018/partiya-1903500924.html

"Агенты влияния": поляки испугались создания "украинской партии"

"Агенты влияния": поляки испугались создания "украинской партии" - РИА Новости, 18.10.2023

"Агенты влияния": поляки испугались создания "украинской партии"

Создание в Польше "украинской партии", действующей в интересах Киева, может негативно повлиять на ситуацию в стране, об этом пишет польское издание Do Rzeczy. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T06:51

2023-10-18T06:51

2023-10-18T06:51

в мире

польша

киев

украина

владимир зеленский

анджей дуда

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846884944_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_cb7c0840814499314343e5e801a8d4ba.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Создание в Польше "украинской партии", действующей в интересах Киева, может негативно повлиять на ситуацию в стране, об этом пишет польское издание Do Rzeczy."Война заставила миллионы украинцев покинуть родину. Даже если они не вернутся в страну, они смогут эффективно служить интересам Киева за его пределами. Сегодня сами украинцы говорят об "украинской партии" в Польше", — говорится в публикации.Как пишет издание, уже в ближайшие пять лет несколько сотен тысяч украинцев станут гражданами Польши, обладающими политическими правами и возможностью не всегда позитивно влиять на ситуацию в стране.Даже уставшие от своей коррумпированной страны украинские беженцы могут испытывать за свою страну "гордость", находясь далеко от линии фронта в экономически благополучной стране, говорится в материале. В связи с этим, по мнению авторов публикации, можно ожидать, что бежавшие от военных действий беженцы будут принимать активное участие в лоббировании украинских интересов в Польше.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

https://ria.ru/20231016/nakazanie-1902958777.html

https://ria.ru/20231017/vybory-1903212161.html

польша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, киев, украина, владимир зеленский, анджей дуда, генеральная ассамблея оон, оон