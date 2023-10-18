https://ria.ru/20231018/panika-1903536470.html

СМИ: Киев пребывает в панике из-за новой угрозы Украине

СМИ: Киев пребывает в панике из-за новой угрозы Украине - РИА Новости, 18.10.2023

СМИ: Киев пребывает в панике из-за новой угрозы Украине

В Киеве напуганы тем, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:48

2023-10-18T10:48

2023-10-18T10:48

политика

в мире

израиль

киев

украина

владимир зеленский

хамас

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Киеве напуганы тем, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS."Зеленский, скорее всего, напуган перспективой того, что ему придется делиться с Израилем сотнями миллиардов так называемой "помощи" США. Не секрет, что Вашингтон отдает приоритет Израилю, а киевский режим и украинский народ в целом рассматриваются как "дешевое пушечное мясо", которое должно "умирать только ради миссии НАТО", — говорится в материале.Эксперт указал, что киевская верхушка впала в панику после того, как все внимания мира и Запада переключилось с их страны на войну ЦАХАЛ с ХАМАС.Планируемый президентом Украины Владимиром Зеленским визит в Израиль, который в итоге не состоялся из-за отказа местного правительства, был провальной попыткой Киева вновь напомнить о себе западной общественности, добавил Босник.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/reshenie-1903520315.html

https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903514519.html

израиль

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, израиль, киев, украина, владимир зеленский, хамас, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году