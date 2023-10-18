СМИ: Киев пребывает в панике из-за новой угрозы Украине
InfoBRICS: Украина впала в панику из-за предпочтения Запада помогать Израилю
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Киеве напуганы тем, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
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"Зеленский, скорее всего, напуган перспективой того, что ему придется делиться с Израилем сотнями миллиардов так называемой "помощи" США. Не секрет, что Вашингтон отдает приоритет Израилю, а киевский режим и украинский народ в целом рассматриваются как "дешевое пушечное мясо", которое должно "умирать только ради миссии НАТО", — говорится в материале.
Эксперт указал, что киевская верхушка впала в панику после того, как все внимания мира и Запада переключилось с их страны на войну ЦАХАЛ с ХАМАС.
Планируемый президентом Украины Владимиром Зеленским визит в Израиль, который в итоге не состоялся из-за отказа местного правительства, был провальной попыткой Киева вновь напомнить о себе западной общественности, добавил Босник.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.