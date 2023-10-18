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СМИ: Киев пребывает в панике из-за новой угрозы Украине - РИА Новости, 18.10.2023
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10:48 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/panika-1903536470.html
СМИ: Киев пребывает в панике из-за новой угрозы Украине
СМИ: Киев пребывает в панике из-за новой угрозы Украине - РИА Новости, 18.10.2023
СМИ: Киев пребывает в панике из-за новой угрозы Украине
В Киеве напуганы тем, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:48
2023-10-18T10:48
политика
в мире
израиль
киев
украина
владимир зеленский
хамас
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Киеве напуганы тем, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.&quot;Зеленский, скорее всего, напуган перспективой того, что ему придется делиться с Израилем сотнями миллиардов так называемой &quot;помощи&quot; США. Не секрет, что Вашингтон отдает приоритет Израилю, а киевский режим и украинский народ в целом рассматриваются как &quot;дешевое пушечное мясо&quot;, которое должно &quot;умирать только ради миссии НАТО&quot;, — говорится в материале.Эксперт указал, что киевская верхушка впала в панику после того, как все внимания мира и Запада переключилось с их страны на войну ЦАХАЛ с ХАМАС.Планируемый президентом Украины Владимиром Зеленским визит в Израиль, который в итоге не состоялся из-за отказа местного правительства, был провальной попыткой Киева вновь напомнить о себе западной общественности, добавил Босник.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/reshenie-1903520315.html
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политика, в мире, израиль, киев, украина, владимир зеленский, хамас, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Политика, В мире, Израиль, Киев, Украина, Владимир Зеленский, ХАМАС, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Киев пребывает в панике из-за новой угрозы Украине

InfoBRICS: Украина впала в панику из-за предпочтения Запада помогать Израилю

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Киеве напуганы тем, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
«

"Зеленский, скорее всего, напуган перспективой того, что ему придется делиться с Израилем сотнями миллиардов так называемой "помощи" США. Не секрет, что Вашингтон отдает приоритет Израилю, а киевский режим и украинский народ в целом рассматриваются как "дешевое пушечное мясо", которое должно "умирать только ради миссии НАТО", — говорится в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Ему решать". В США назвали два оставшихся варианта действий для Зеленского
09:39
Эксперт указал, что киевская верхушка впала в панику после того, как все внимания мира и Запада переключилось с их страны на войну ЦАХАЛ с ХАМАС.
Планируемый президентом Украины Владимиром Зеленским визит в Израиль, который в итоге не состоялся из-за отказа местного правительства, был провальной попыткой Киева вновь напомнить о себе западной общественности, добавил Босник.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Мы в опасности". В США испугались возможной катастрофы из-за Украины
09:09
 
ПолитикаВ миреИзраильКиевУкраинаВладимир ЗеленскийХАМАСНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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