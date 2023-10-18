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Омбудсмен Татарстана призвала запретить вегетарианство для детей - РИА Новости, 18.10.2023
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12:10 18.10.2023 (обновлено: 13:27 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/ombudsmen-1903558911.html
Омбудсмен Татарстана призвала запретить вегетарианство для детей
Омбудсмен Татарстана призвала запретить вегетарианство для детей - РИА Новости, 18.10.2023
Омбудсмен Татарстана призвала запретить вегетарианство для детей
Вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку они способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:10
2023-10-18T13:27
общество
россия
красноярск
краснодар
ирина волынец
госдума рф
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КАЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку они способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива направлена в Госдуму РФ, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. В России за последние несколько лет зафиксированы несколько резонансных смертей детей в семьях, где родители придерживались нетрадиционного питания. В апреле в Красноярске в многодетной семье, практиковавшей сыроедение (отказ от варки продуктов), скончалась двухлетняя девочка через несколько дней после того, как простудилась. Похожая история произошла в Краснодаре в семье блогера-сыроеда, где скончался от истощения младенец. Мужчина заявлял, что, не давая ребенку пищи, рассчитывал приучить его к сыроедству, обливал его холодной водой, а в смерти сына обвинил гражданскую супругу. "Мы обратились к руководителям комитетов Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и по охране здоровья с инициативой рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедения в отношении несовершеннолетних детей, поскольку употребление детьми несоответствующей пищи или отсутствие определенных продуктов способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти", - сказала Волынец. По словам детского омбудсмена Татарстана, к сожалению, уже не единичны случаи гибели детей из-за того, что их родители - приверженцы вегетарианства и прочих диет, которые не приемлемы в детском питании. Она отметила, что подобные альтернативные виды пищевого поведения чреваты дефицитом жизненно важных витаминов и минералов, например, белка, железа, кальция, цинка, йода, что приводит к анемии, неврастении, отставанию в росте и развитии, нарушению моторики, дисбалансу гормонов щитовидной железы и другим тяжелым последствиям. Волынец считает, что родители, с одной стороны, имеют приоритетное право на воспитание детей, с другой - несут ответственность за их жизнь, здоровье, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. Они обязаны не причинять вред детям. Однако в российском законодательстве отсутствуют положения, которые бы грозили наказанием для родителей, в семьях которых принуждают детей к сыроедению и вегетарианству без врачебной необходимости. Новая законодательная инициатива, по мнению Волынец, позволит окружающим (очень часто родственники, близкие, социальные службы знают о сложившейся ситуации в какой-то семье, но не могут повлиять на нее) в случае необходимости вмешаться в ситуацию в интересах детей. Им будет на что опираться, чтобы это не выглядело как излишнее вмешательство в семью, чтобы были основания "вразумить родителей". "Если родители не лечат детей при наличии каких-то смертельно опасных заболеваний, которые могут привести к гибели при отсутствии лечения, есть основания предъявить родителям официальные претензии. А в случае, например, с вегетарианством таких оснований нет, и нужно еще доказывать, что это вредно. Если это будет прописано в законе, то окружающим будет на что опираться", - пояснила детский омбудсмен. Она добавила, то основная идея законодательной инициативы - все-таки не наказывать родителей, а предотвращать такие ситуации, ведь часто родители верят, что подобными диетами они делают добро для своих детей. Один из последних таких случаев - смерть двухлетней девочки в Красноярске, родители которой практиковали сыроедение, сообщила Волынец.Ранее телеканал RT сообщил о том, что Волынец написала соответствующее письмо на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева.
https://ria.ru/20211101/vegetariantsy-1757134465.html
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общество, россия, красноярск, краснодар, ирина волынец, госдума рф
Общество, Россия, Красноярск, Краснодар, Ирина Волынец, Госдума РФ
Омбудсмен Татарстана призвала запретить вегетарианство для детей

Омбудсмен Татарстана призвала законодательно запретить вегетарианство для детей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку они способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива направлена в Госдуму РФ, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
В России за последние несколько лет зафиксированы несколько резонансных смертей детей в семьях, где родители придерживались нетрадиционного питания. В апреле в Красноярске в многодетной семье, практиковавшей сыроедение (отказ от варки продуктов), скончалась двухлетняя девочка через несколько дней после того, как простудилась. Похожая история произошла в Краснодаре в семье блогера-сыроеда, где скончался от истощения младенец. Мужчина заявлял, что, не давая ребенку пищи, рассчитывал приучить его к сыроедству, обливал его холодной водой, а в смерти сына обвинил гражданскую супругу.
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"Мы обратились к руководителям комитетов Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и по охране здоровья с инициативой рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедения в отношении несовершеннолетних детей, поскольку употребление детьми несоответствующей пищи или отсутствие определенных продуктов способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти", - сказала Волынец.
По словам детского омбудсмена Татарстана, к сожалению, уже не единичны случаи гибели детей из-за того, что их родители - приверженцы вегетарианства и прочих диет, которые не приемлемы в детском питании. Она отметила, что подобные альтернативные виды пищевого поведения чреваты дефицитом жизненно важных витаминов и минералов, например, белка, железа, кальция, цинка, йода, что приводит к анемии, неврастении, отставанию в росте и развитии, нарушению моторики, дисбалансу гормонов щитовидной железы и другим тяжелым последствиям.
Волынец считает, что родители, с одной стороны, имеют приоритетное право на воспитание детей, с другой - несут ответственность за их жизнь, здоровье, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. Они обязаны не причинять вред детям. Однако в российском законодательстве отсутствуют положения, которые бы грозили наказанием для родителей, в семьях которых принуждают детей к сыроедению и вегетарианству без врачебной необходимости.
Новая законодательная инициатива, по мнению Волынец, позволит окружающим (очень часто родственники, близкие, социальные службы знают о сложившейся ситуации в какой-то семье, но не могут повлиять на нее) в случае необходимости вмешаться в ситуацию в интересах детей. Им будет на что опираться, чтобы это не выглядело как излишнее вмешательство в семью, чтобы были основания "вразумить родителей".
"Если родители не лечат детей при наличии каких-то смертельно опасных заболеваний, которые могут привести к гибели при отсутствии лечения, есть основания предъявить родителям официальные претензии. А в случае, например, с вегетарианством таких оснований нет, и нужно еще доказывать, что это вредно. Если это будет прописано в законе, то окружающим будет на что опираться", - пояснила детский омбудсмен.
Она добавила, то основная идея законодательной инициативы - все-таки не наказывать родителей, а предотвращать такие ситуации, ведь часто родители верят, что подобными диетами они делают добро для своих детей. Один из последних таких случаев - смерть двухлетней девочки в Красноярске, родители которой практиковали сыроедение, сообщила Волынец.
Ранее телеканал RT сообщил о том, что Волынец написала соответствующее письмо на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева.
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ОбществоРоссияКрасноярскКраснодарИрина ВолынецГосдума РФ
 
 
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