Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
СЦКК: ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, Горловку и Ясиноватский район в ДНР, выпустив за три часа 21 снаряд, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, с 12.15 до 13.25 подверглись обстрелу Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпущено 14 снарядов "натовского" калибра, а в 12.25 тремя снарядами калибра 152 миллиметра обстреляли Никитовский район Горловки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.