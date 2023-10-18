https://ria.ru/20231018/obstrel-1903616974.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 18.10.2023

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли районы Донецка, Горловку и Ясиноватский район в ДНР, выпустив за три часа 21 снаряд, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:46

2023-10-18T14:46

2023-10-18T14:46

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg

ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, Горловку и Ясиноватский район в ДНР, выпустив за три часа 21 снаряд, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 12.15 до 13.25 подверглись обстрелу Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпущено 14 снарядов "натовского" калибра, а в 12.25 тремя снарядами калибра 152 миллиметра обстреляли Никитовский район Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика