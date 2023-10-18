Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/obstrel-1903616974.html
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 18.10.2023
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли районы Донецка, Горловку и Ясиноватский район в ДНР, выпустив за три часа 21 снаряд, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:46
2023-10-18T14:46
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, Горловку и Ясиноватский район в ДНР, выпустив за три часа 21 снаряд, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 12.15 до 13.25 подверглись обстрелу Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпущено 14 снарядов "натовского" калибра, а в 12.25 тремя снарядами калибра 152 миллиметра обстреляли Никитовский район Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

СЦКК: ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, Горловку и Ясиноватский район в ДНР, выпустив за три часа 21 снаряд, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, с 12.15 до 13.25 подверглись обстрелу Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпущено 14 снарядов "натовского" калибра, а в 12.25 тремя снарядами калибра 152 миллиметра обстреляли Никитовский район Горловки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала