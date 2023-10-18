https://ria.ru/20231018/obrazovanie-1903692779.html

В Мелитополе назвали финалистов конкурса "Флагманы образования"

В Мелитополе назвали финалистов конкурса "Флагманы образования" - РИА Новости, 18.10.2023

В Мелитополе назвали финалистов конкурса "Флагманы образования"

В Мелитополе конкурсная комиссия назвала победителей полуфинала конкурса "Флагманы образования", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T19:45

2023-10-18T19:45

2023-10-18T19:45

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. В Мелитополе конкурсная комиссия назвала победителей полуфинала конкурса "Флагманы образования", передает корреспондент РИА Новости. Из 12 полуфиналистов в финал, который пройдет в Москве, прошли три участника: Татьяна Юревич, учитель английского языка СОШ №5 Энергодара, Юлия Ефимова, учитель начальных классов ГКУ Запорожской области "Фруктовская СОШ №19" Мелитопольского района, а также Юлия Маслова, учитель информатики Терпеньевской специальной коррекционной школы-интерната Мелитопольского района. "Флагманы образования" - этот проект ориентирован на кадровый резерв в образовательной сфере. Из Запорожской области в первом этапе, который проходил дистанционно, приняли участие 289 человек, из которых были отобраны 12 полуфиналистов. И вот в финал отобраны три кандидата, которые будут представлять нашу область на уровне страны", - рассказала министр науки и образования Запорожской области Елена Шапурова. Одна из финалистов конкурса рассказала журналистам о своем участии в полуфинале. "Первый конкурс — это презентация своего педагогического опыта. С этим проблем не было. А вот второе и третье конкурсные задания были групповые, то есть необходимо было работать в команде, высказывать свое мнение и прислушиваться к остальным участникам. Я уже считаю себя победителем, раз я в финале. Как будет в Москве – увидим, это опыт", - сказала Юлия Ефимова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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