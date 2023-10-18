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Воробьев: жителей Подмосковья уведомят о появлении сотрудников "Мособлгаза" - РИА Новости, 18.10.2023
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Новости Подмосковья
 
19:06 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/mosoblgaz-1903686226.html
Воробьев: жителей Подмосковья уведомят о появлении сотрудников "Мособлгаза"
Воробьев: жителей Подмосковья уведомят о появлении сотрудников "Мособлгаза" - РИА Новости, 18.10.2023
Воробьев: жителей Подмосковья уведомят о появлении сотрудников "Мособлгаза"
Техобслуживание газового оборудования в Подмосковье с 1 января перейдет под ответственность АО "Мособлгаз", в связи с этим необходимо уведомить жителей... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:06
2023-10-18T19:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жкх
мособлгаз
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Техобслуживание газового оборудования в Подмосковье с 1 января перейдет под ответственность АО "Мособлгаз", в связи с этим необходимо уведомить жителей Подмосковья о том, как выглядит сотрудник единой газораспределительной организации, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."С нового года все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты. Наша задача сейчас – довести эту информацию до жителей через управдомов, управляющие компании, адресные рассылки. Важно, чтобы к газовщикам было доверие, чтобы люди не боялись открывать дверь и точно знали, что это не мошенники. Для этого в каждом подъезде должна быть памятка о том, как выглядит сотрудник "Мособлгаза", какие документы должен иметь при себе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы, на текущий момент в Подмосковье обслуживанием газового оборудования в многоквартирных домах занимаются несколько сотен компаний. Однако уже с 1 января техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в регионе будет осуществлять одна газораспределительная организация – АО "Мособлгаз".Специалисты "Мособлгаза" будут приходить в отличительной спецодежде, иметь при себе удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, можно получить подробную информацию о сотруднике. Такие меры необходимы для защиты граждан от мошенников, предлагающих жильцам установить оборудование в три раза дороже или требующих деньги заранее.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх, мособлгаз
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ЖКХ, Мособлгаз

Воробьев: жителей Подмосковья уведомят о появлении сотрудников "Мособлгаза"

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Техобслуживание газового оборудования в Подмосковье с 1 января перейдет под ответственность АО "Мособлгаз", в связи с этим необходимо уведомить жителей Подмосковья о том, как выглядит сотрудник единой газораспределительной организации, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"С нового года все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты. Наша задача сейчас – довести эту информацию до жителей через управдомов, управляющие компании, адресные рассылки. Важно, чтобы к газовщикам было доверие, чтобы люди не боялись открывать дверь и точно знали, что это не мошенники. Для этого в каждом подъезде должна быть памятка о том, как выглядит сотрудник "Мособлгаза", какие документы должен иметь при себе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, на текущий момент в Подмосковье обслуживанием газового оборудования в многоквартирных домах занимаются несколько сотен компаний. Однако уже с 1 января техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в регионе будет осуществлять одна газораспределительная организация – АО "Мособлгаз".
Специалисты "Мособлгаза" будут приходить в отличительной спецодежде, иметь при себе удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, можно получить подробную информацию о сотруднике. Такие меры необходимы для защиты граждан от мошенников, предлагающих жильцам установить оборудование в три раза дороже или требующих деньги заранее.
Мособлгаз подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
"Мособлгаз" подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года
2 августа, 12:00
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЖКХМособлгаз
 
 
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