https://ria.ru/20231018/mosoblgaz-1903686226.html

Воробьев: жителей Подмосковья уведомят о появлении сотрудников "Мособлгаза"

Воробьев: жителей Подмосковья уведомят о появлении сотрудников "Мособлгаза" - РИА Новости, 18.10.2023

Воробьев: жителей Подмосковья уведомят о появлении сотрудников "Мособлгаза"

Техобслуживание газового оборудования в Подмосковье с 1 января перейдет под ответственность АО "Мособлгаз", в связи с этим необходимо уведомить жителей... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T19:06

2023-10-18T19:06

2023-10-18T19:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

жкх

мособлгаз

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Техобслуживание газового оборудования в Подмосковье с 1 января перейдет под ответственность АО "Мособлгаз", в связи с этим необходимо уведомить жителей Подмосковья о том, как выглядит сотрудник единой газораспределительной организации, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."С нового года все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты. Наша задача сейчас – довести эту информацию до жителей через управдомов, управляющие компании, адресные рассылки. Важно, чтобы к газовщикам было доверие, чтобы люди не боялись открывать дверь и точно знали, что это не мошенники. Для этого в каждом подъезде должна быть памятка о том, как выглядит сотрудник "Мособлгаза", какие документы должен иметь при себе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы, на текущий момент в Подмосковье обслуживанием газового оборудования в многоквартирных домах занимаются несколько сотен компаний. Однако уже с 1 января техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в регионе будет осуществлять одна газораспределительная организация – АО "Мособлгаз".Специалисты "Мособлгаза" будут приходить в отличительной спецодежде, иметь при себе удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, можно получить подробную информацию о сотруднике. Такие меры необходимы для защиты граждан от мошенников, предлагающих жильцам установить оборудование в три раза дороже или требующих деньги заранее.

https://ria.ru/20230802/mosoblgaz-1885450873.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх, мособлгаз