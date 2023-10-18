https://ria.ru/20231018/moskva-1903538804.html

В Москве задержали фигурантку дела о торговле людьми матерью 15 детей

В Москве задержали фигурантку дела о торговле людьми матерью 15 детей - РИА Новости, 18.10.2023

В Москве задержали фигурантку дела о торговле людьми матерью 15 детей

В деле о торговле людьми, по которому обвиняется мать 15 детей, появилась еще одна фигурантка, она задержана, сообщает прокуратура Москвы в своем... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:56

2023-10-18T10:56

2023-10-18T10:56

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В деле о торговле людьми, по которому обвиняется мать 15 детей, появилась еще одна фигурантка, она задержана, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. Ранее в ведомстве сообщали, что в отношении 47-летней матери 15 детей, которая пыталась всех запутать, какие из них родные, а какие - нет, и ее 44-летней подельницы возбуждено уголовное дело о торговле людьми. По данным прокуратуры, 30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых 47-летняя фигурантка незаконно усыновила и удочерила, использовав поддельные документы и зарегистрировав как рожденных суррогатной матерью, и дети жили с ней. "Задержана еще одна соучастница по фактам торговли людьми", - говорится в сообщении. Что касается первых двух фигуранток, им предъявлено обвинение по пунктам "а, б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми), в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала РИА Новости, что дети находятся у бабушки в полной безопасности.

https://ria.ru/20231017/delo-1903254892.html

https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853632666.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, ольга ярославская