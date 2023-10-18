https://ria.ru/20231018/moskva-1903538804.html
В Москве задержали фигурантку дела о торговле людьми матерью 15 детей
В Москве задержали фигурантку дела о торговле людьми матерью 15 детей - РИА Новости, 18.10.2023
В Москве задержали фигурантку дела о торговле людьми матерью 15 детей
В деле о торговле людьми, по которому обвиняется мать 15 детей, появилась еще одна фигурантка, она задержана, сообщает прокуратура Москвы в своем... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:56
2023-10-18T10:56
2023-10-18T10:56
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В деле о торговле людьми, по которому обвиняется мать 15 детей, появилась еще одна фигурантка, она задержана, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. Ранее в ведомстве сообщали, что в отношении 47-летней матери 15 детей, которая пыталась всех запутать, какие из них родные, а какие - нет, и ее 44-летней подельницы возбуждено уголовное дело о торговле людьми. По данным прокуратуры, 30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых 47-летняя фигурантка незаконно усыновила и удочерила, использовав поддельные документы и зарегистрировав как рожденных суррогатной матерью, и дети жили с ней. "Задержана еще одна соучастница по фактам торговли людьми", - говорится в сообщении. Что касается первых двух фигуранток, им предъявлено обвинение по пунктам "а, б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми), в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала РИА Новости, что дети находятся у бабушки в полной безопасности.
https://ria.ru/20231017/delo-1903254892.html
https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853632666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
В Москве задержали фигурантку дела о торговле людьми матерью 15 детей
В Москве задержали еще одну соучастницу по фактам торговли людьми
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
В деле о торговле людьми, по которому обвиняется мать 15 детей, появилась еще одна фигурантка, она задержана, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале
.
Ранее в ведомстве сообщали, что в отношении 47-летней матери 15 детей, которая пыталась всех запутать, какие из них родные, а какие - нет, и ее 44-летней подельницы возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
В Москве на многодетную мать завели дело о торговле людьми
По данным прокуратуры, 30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых 47-летняя фигурантка незаконно усыновила и удочерила, использовав поддельные документы и зарегистрировав как рожденных суррогатной матерью, и дети жили с ней.
"Задержана еще одна соучастница по фактам торговли людьми", - говорится в сообщении.
Что касается первых двух фигуранток, им предъявлено обвинение по пунктам "а, б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми), в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
сообщала РИА Новости, что дети находятся у бабушки в полной безопасности.
В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми