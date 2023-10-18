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В Москве задержали фигурантку дела о торговле людьми матерью 15 детей - РИА Новости, 18.10.2023
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10:56 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/moskva-1903538804.html
В Москве задержали фигурантку дела о торговле людьми матерью 15 детей
В Москве задержали фигурантку дела о торговле людьми матерью 15 детей - РИА Новости, 18.10.2023
В Москве задержали фигурантку дела о торговле людьми матерью 15 детей
В деле о торговле людьми, по которому обвиняется мать 15 детей, появилась еще одна фигурантка, она задержана, сообщает прокуратура Москвы в своем... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:56
2023-10-18T10:56
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В деле о торговле людьми, по которому обвиняется мать 15 детей, появилась еще одна фигурантка, она задержана, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. Ранее в ведомстве сообщали, что в отношении 47-летней матери 15 детей, которая пыталась всех запутать, какие из них родные, а какие - нет, и ее 44-летней подельницы возбуждено уголовное дело о торговле людьми. По данным прокуратуры, 30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых 47-летняя фигурантка незаконно усыновила и удочерила, использовав поддельные документы и зарегистрировав как рожденных суррогатной матерью, и дети жили с ней. "Задержана еще одна соучастница по фактам торговли людьми", - говорится в сообщении. Что касается первых двух фигуранток, им предъявлено обвинение по пунктам "а, б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми), в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала РИА Новости, что дети находятся у бабушки в полной безопасности.
https://ria.ru/20231017/delo-1903254892.html
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Дарья Буймова
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
В Москве задержали фигурантку дела о торговле людьми матерью 15 детей

В Москве задержали еще одну соучастницу по фактам торговли людьми

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В деле о торговле людьми, по которому обвиняется мать 15 детей, появилась еще одна фигурантка, она задержана, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
Ранее в ведомстве сообщали, что в отношении 47-летней матери 15 детей, которая пыталась всех запутать, какие из них родные, а какие - нет, и ее 44-летней подельницы возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Москве на многодетную мать завели дело о торговле людьми
Вчера, 10:09
По данным прокуратуры, 30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых 47-летняя фигурантка незаконно усыновила и удочерила, использовав поддельные документы и зарегистрировав как рожденных суррогатной матерью, и дети жили с ней.
"Задержана еще одна соучастница по фактам торговли людьми", - говорится в сообщении.
Что касается первых двух фигуранток, им предъявлено обвинение по пунктам "а, б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми), в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала РИА Новости, что дети находятся у бабушки в полной безопасности.
Кадры задержания в КБР подозреваемых в торговле людьми - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми
22 февраля, 10:36
 
ПроисшествияМоскваОльга Ярославская
 
 
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