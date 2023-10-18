https://ria.ru/20231018/moskalkova-1903564070.html
Москалькова назвала число эвакуированных из новых регионов и с Украины
Москалькова назвала число эвакуированных из новых регионов и с Украины - РИА Новости, 18.10.2023
Москалькова назвала число эвакуированных из новых регионов и с Украины
Более пяти миллионов эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины находятся на сегодняшний день на территории РФ, заявила уполномоченный... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:23
2023-10-18T12:23
2023-10-18T12:23
украина
россия
луганская народная республика
татьяна москалькова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более пяти миллионов эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины находятся на сегодняшний день на территории РФ, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Сегодня на территории РФ более 5 миллионов эвакуированных из Донецкой и Луганской республик и Украины. Их надо было принять, обеспечить соответствующими гарантиями, а мы, омбудсмены, работая каждый день в пунктах временного размещения, стараемся сделать все возможное, чтобы каждая норма принятого закона Госдумой была исполнена так, как наш президент Российской Федерации определил это направление", - сказала Москалькова на VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов". Конференция проходит в Москве. В ней принимают участие представители 47 стран мира, в том числе члены Евразийского альянса омбудсменов.
https://ria.ru/20231016/moskalkova-1903025916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, луганская народная республика, татьяна москалькова, госдума рф, общество
Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Общество
Москалькова назвала число эвакуированных из новых регионов и с Украины
Москалькова: из новых регионов и с Украины эвакуированы пять миллионов человек