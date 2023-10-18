https://ria.ru/20231018/moskalkova-1903564070.html

Москалькова назвала число эвакуированных из новых регионов и с Украины

Москалькова назвала число эвакуированных из новых регионов и с Украины - РИА Новости, 18.10.2023

Москалькова назвала число эвакуированных из новых регионов и с Украины

Более пяти миллионов эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины находятся на сегодняшний день на территории РФ, заявила уполномоченный... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:23

2023-10-18T12:23

2023-10-18T12:23

украина

россия

луганская народная республика

татьяна москалькова

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более пяти миллионов эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины находятся на сегодняшний день на территории РФ, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Сегодня на территории РФ более 5 миллионов эвакуированных из Донецкой и Луганской республик и Украины. Их надо было принять, обеспечить соответствующими гарантиями, а мы, омбудсмены, работая каждый день в пунктах временного размещения, стараемся сделать все возможное, чтобы каждая норма принятого закона Госдумой была исполнена так, как наш президент Российской Федерации определил это направление", - сказала Москалькова на VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов". Конференция проходит в Москве. В ней принимают участие представители 47 стран мира, в том числе члены Евразийского альянса омбудсменов.

https://ria.ru/20231016/moskalkova-1903025916.html

украина

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

украина, россия, луганская народная республика, татьяна москалькова, госдума рф, общество